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Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей
Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей
Директор НАРЭ уточнил, на что повлияет изменение цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ.
2021-12-24T14:25+0200
2021-12-24T14:25+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Цена на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями и распределяемую центральным поставщиком Energocom, была скорректирована до 2,29 лея кВт/час. Это на 13 банов меньше прошлого тарифа, утвержденного 20 ноября Национальным агентством по регулированию энергетики (ANRE). Об этом заявил на брифинге в пятницу директор НАРЭ Октавиан Калмык. По его словам, на данный момент это изменение цены не скажется на тарифе на электричество для конечных потребителей. Как объяснил Калмык, изменение цены на элеткроэнергию потребовалось в связи с подорожанием природного газа. Он объяснил, что тарифы для потребителей могут пересмотреть лишь в следующем году, когда истечет срок заключенных контрактов на поставку электроэнергии, в которых закреплен тариф.Однако, как добавил Калмык, подобный запрос в агентство не поступал. Процесс закупки электроэнергии начнется после Нового года.
https://ru.sputnik.md/20211120/nare-utverdili-povyshenie-tarif-elektroenergiya-termoelectrica-46563993.html
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в молдове, молдова, цена, октавиан калмык, электроэнергия

Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей

14:25 24.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariВице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык
Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая
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Директор НАРЭ уточнил, на что повлияет изменение цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Цена на электроэнергию, производимую централизованными тепловыми станциями и распределяемую центральным поставщиком Energocom, была скорректирована до 2,29 лея кВт/час. Это на 13 банов меньше прошлого тарифа, утвержденного 20 ноября Национальным агентством по регулированию энергетики (ANRE).
Об этом заявил на брифинге в пятницу директор НАРЭ Октавиан Калмык.
По его словам, на данный момент это изменение цены не скажется на тарифе на электричество для конечных потребителей. Как объяснил Калмык, изменение цены на элеткроэнергию потребовалось в связи с подорожанием природного газа.
"Это не повлияет на электроэнергию, поставляемую конечным потребителям, бытовым или небытовым, которые находятся в зонах покрытия двух поставщиков электроэнергии - Premier Energy и ТЭЦ Nord. Это базовые тарифы для финансовых расчетов и финансовых взаимодействий между всеми производителями электроэнергии и тепловой энергии, кроме тарифов на распределение и поставку", - пояснил Калмык.
Он объяснил, что тарифы для потребителей могут пересмотреть лишь в следующем году, когда истечет срок заключенных контрактов на поставку электроэнергии, в которых закреплен тариф.
Однако, как добавил Калмык, подобный запрос в агентство не поступал.
Процесс закупки электроэнергии начнется после Нового года.
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