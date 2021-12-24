https://ru.sputnik.md/20211224/kiku-ni-odin-iz-ministrov-pas-ne-spravlyaetsya-so-svoimi-obyazannostyami-47465838.html
Кику: ни один из министров PAS не справляется со своими обязанностями
Кику: ни один из министров PAS не справляется со своими обязанностями
Экс-премьер проанализировал действия правительства во главе с Натальей Гаврилицей и дал не очень оптимистичный прогноз на будущее.
2021-12-24T09:00+0200
2021-12-24T09:00+0200
2021-12-24T09:00+0200
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Кику: ни один из министров PAS не справляется со своими обязанностями
Кику: ни один из министров PAS не справляется со своими обязанностями
Уходящий 2021 года для Молдовы стал важным, поскольку в республике прошли парламентские выборы, однако позитивных перемен в жизни гражданам ожидать не стоит, учитывая факт, что абсолютная власть в стране сосредоточена в руках партии "Действие и солидарность" (PAS). Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил бывший премьер-министр Ион Кику.По словам политика, нынешняя власть должна сделать выводы из своих действий, обратить внимание на недавние результаты социологических опросов, которые показывают, что иллюзорное представление о всеобъемлющей народной поддержке обманчиво, и ее можно очень быстро растерять."Может быть, они сделают выводы, особенно что касается состава правительственной программы, поскольку ни один из министров не справляется со своими обязанностями. После четырех месяцев деятельности кабмина мы так и не увидели, что у кого-то из министров есть четкий план работы, есть цели, которых он хотел бы достичь", - добавил Кику.Экс-премьер подчеркнул: пока в правительстве не хватает настоящих управленцев. По распределению государственных средств уже можно сделать выводы о том, насколько эффективно работают чиновники в кабинете министров, уверен Кику. "По части налогово-бюджетной политики нет никаких мер для того, чтобы помочь экономике Молдовы. У этой власти приоритеты понятны - увеличение финансирования администрации президента, правительства", - сказал Кику.По мнению экс-премьера, инициатива об увеличении зарплат судьям Конституционного суда до почти 82 тысяч леев является актом политической коррупции, даже несмотря на то, что президент Майя Санду вернула в парламент соответствующий законопроект. По утверждению Кику, зарплаты всех судей КС все равно вырастут на 156 тысяч леев. Такие приоритеты бывший премьер назвал ошибочными.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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правительство, цели, задачи, pas, аудио
Кику: ни один из министров PAS не справляется со своими обязанностями
Экс-премьер проанализировал действия правительства во главе с Натальей Гаврилицей и дал не очень оптимистичный прогноз на будущее.
Уходящий 2021 года для Молдовы стал важным, поскольку в республике прошли парламентские выборы, однако позитивных перемен в жизни гражданам ожидать не стоит, учитывая факт, что абсолютная власть в стране сосредоточена в руках партии "Действие и солидарность" (PAS). Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
заявил бывший премьер-министр Ион Кику.
"Одна партия получила всю власть в стране. Соответственно, от такой власти мы должны ждать перемен в лучшую, а не в худшую сторону. На прошлых выборах большинство граждан Молдовы желали, чтобы все старое осталось позади в политике. Но пока будущее Молдовы выглядит более туманно, чем прошлое", - отметил собеседник.
По словам политика, нынешняя власть должна сделать выводы из своих действий, обратить внимание на недавние результаты социологических опросов, которые показывают, что иллюзорное представление о всеобъемлющей народной поддержке обманчиво, и ее можно очень быстро растерять.
"Может быть, они сделают выводы, особенно что касается состава правительственной программы, поскольку ни один из министров не справляется со своими обязанностями. После четырех месяцев деятельности кабмина мы так и не увидели, что у кого-то из министров есть четкий план работы, есть цели, которых он хотел бы достичь", - добавил Кику.
Экс-премьер подчеркнул: пока в правительстве не хватает настоящих управленцев. По распределению государственных средств уже можно сделать выводы о том, насколько эффективно работают чиновники в кабинете министров, уверен Кику.
"По части налогово-бюджетной политики нет никаких мер для того, чтобы помочь экономике Молдовы. У этой власти приоритеты понятны - увеличение финансирования администрации президента, правительства", - сказал Кику.
По мнению экс-премьера, инициатива об увеличении зарплат судьям Конституционного суда до почти 82 тысяч леев является актом политической коррупции, даже несмотря на то, что президент Майя Санду вернула в парламент соответствующий законопроект. По утверждению Кику, зарплаты всех судей КС все равно вырастут на 156 тысяч леев. Такие приоритеты бывший премьер назвал ошибочными.