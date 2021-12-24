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Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
© Sputnik / Владимир ТрефиловВадим Красносельский во время интервью РИА Новости в Москве.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о проблемах Приднестровья, переговорах "5+2", российских миротворцах, газовом вопросе, нестабильности в Европе, заявлениях Болтона и футбольных успехах тираспольского "Шерифа".
В большом интервью российскому агентству РИА Новости лидер Приднестровья рассказал, почему российские миротворцы – единственная гарантия мира в регионе.
О формате "5+2" и отсутствии заинтересованности Кишинева
На вопрос о том, когда можно ждать проведения новой встречи участников переговорного формата "5+2", Вадим Красносельский отметил, что намерения с приднестровской стороны есть, однако то, что официальный Кишинев, оставшись без политического представителя, не спешит назначать нового, осложняет процесс.
"Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат. Повестка есть, и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей. Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Поэтому мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году".
При этом, как отметил лидер Приднестровья, заинтересованности от молдавской стороны "пока нет".
О российских миротворцах
Особо важную роль, по мнению Красносельского, в регионе играет российская миротворческая миссия, являющаяся гарантом сохранения мира в регионе.
"У нас на берегах Днестра проходит миротворческая миссия Российской Федерации. Самая успешная миссия, на мой взгляд, и мы должны продолжить эту миссию. Это есть гарантия не только мира, это гарантия продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Без миротворцев все будет весьма сложно, и те политические деятели, которые заявляют о замене миротворческой миссии на какую-либо гражданскую, они к миру не ведут, они ведут к агрессии, к эскалации конфликта. (...) Кроме миротворцев России никто функцию мира исполнять на территории Приднестровья и на территории региона в целом не может", - заявил он.
О выпадах Кишинева в сторону российского посла
Красносельский назвал странным заявление некоторых молдавских политиков о том, что присутствие посла России на инаугурации лидера Приднестровья - недружественный шаг и что российского дипломата нужно объявить персоной нон-грата.
"Напоминаю, что в Приднестровье проживают 220 тысяч граждан России, которые также выбирают президента Приднестровья. Именно президент Приднестровья представляет граждан России. Поэтому когда приезжает посол Российской Федерации к своим гражданам, в этом никаких проблем, я думаю, не должно быть. А вот то, что Молдова, наоборот, ограничивает перемещение российских граждан через свою территорию, которые направляются на выборы в Приднестровье, это да, это проблема. Про это надо было, наверное, и говорить с послом, в том числе. Потому что это недружественный шаг, на мой взгляд", - отметил он.
Вопрос газового долга Приднестровья
Не менее острым для региона является и вопрос газового долга. По словам Вадима Красносельского, руководство региона наличие долга ( это свыше 7 миллиардов долларов, - прим. ред.) признает и готово его выплатить, однако встречает явное противодействие со стороны официального Кишинева.
"Я уже неоднократно говорил, что тот газ, который потребили наши потребители, – приднестровские юридические и физические лица – он ложится на Приднестровье. И мы готовы с "Газпромом" рассмотреть вариант оплаты. (....) Но чтобы оплатить данный долг "Газпрому", необходимы прямые договорные отношения [с "Газпромом"]", говорит Красносельский.
Он рассказал, что направил премьеру Наталье Гаврилице письмо с просьбой "предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с "Газпромом", и чтобы дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из "Газпрома" именно в Приднестровье". Однако ответа пока не поступало.
"То есть я обозначил свое желание заплатить, мы признаем долг, это здравый смысл, мы не отказываемся от него, но дайте нам возможность это сделать. Они не дают", - уточнил Красносельский.
Будет ли в Тирасполе аэропорт
В ходе интервью Лидер Приднестровья выразил мнение, что в Тирасполе нужно открыть международный аэропорт. Но для этого необходимо специальное разрешение.
"В принципе у нас есть все условия для создания своего международного аэропорта в городе Тирасполь, это, конечно, вопрос более объемный, но мы к этому готовы. Мы готовы его восстановить даже за собственные средства, но нужно специальное разрешение", - сказал Красносельский, уточнив, однако, что его получение "пока не предвидится".
О нестабильности в Европе
Лидер Приднестровья высказался категорически против политики НАТО по расширению на восток. По словам Красносельского, он поддерживает предложение, которое Россия адресовала США, о гарантиях безопасности, а также о том, чтобы не проводить вблизи границ масштабные учения.
"Любые развертывания противоракетной обороны – это вызов соседям любого государства. (...) Любое размещение на той или иной территории противоракетных комплексов снижает время подлета ракет на сопредельную территорию. Поэтому, наверное, в этом есть и проблема. Те люди, которые распространяют противоракетные комплексы, наверное, имеют, может быть, иной умысел. Поэтому все это вызывает опять же сожаление и создает определенную опасность. Я, конечно, против таких движений, против таких вариантов", - отметил Красносельский.
О милитаризации Украины и заявлениях Джона Болтона
Что касается милитаризации Украины и связанной с этим напряженности в регионе, Красносельский заявил, что отрицательно относится к эскалации боевых действий.
"У Украины очень сложные отношения с Российской Федерацией, а у Российской Федерации – с Украиной. Не только эти два государства, скажем так, находятся в сложных правовых отношениях. Есть и другие игроки, которые стоят за спиной у тех или иных государств. Я вообще к милитаризации отношусь отрицательно – когда есть милитаризация, есть опасность возникновения эскалации и боевых действий. А я против эскалации и боевых действий", - заявил он.
Отвечая на вопрос о возможной угрозе для Приднестровья из-за проведения вблизи территории региона военных учений, Красносельский заявил, что планы реагирования у руководства есть.
"Каждый вправе проводить учения, где ему хочется на своей территории, мы тоже будем проводить учения на своей территории. Проводит Украина, проводит Молдова, проводит и Приднестровье. Это естественный процесс в наше неспокойное время. Хотелось бы проводить фестивали, культурные обмены, гуманитарные обмены, а не тренироваться вооруженными силами, скажем так, на границах. Но тем не менее, если это есть, я, конечно, вижу это как вызов. Но мы к нему готовимся.(...) Тоже будем проводить учения", - отметил он.
Не осталось без внимания и недавнее заявление Джона Болтона о том, что Приднестровье - это "искусственная сущность, полностью зависимая от России".
"Я бы посоветовал господину Болтону внимательно изучить основы приднестровского конфликта, с чем он был связан. (...) А то, что Россия поддерживает Приднестровье, так, извините, на территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан России, которые постоянно испытывают давление, различные ограничения. (...) Интересно задать вопрос господину Болтону – если был бы такой анклав, где проживало бы 220 тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, которые были бы в блокаде и имели бы те или иные ограничения, как бы реагировали США на данные вызовы? Наверное, поддерживали".
Относительно заявлений Болтона о том, что "Приднестровье нужно уничтожить", Красносельский отметил, что не слышал от представителей США в Молдове ничего подобного.
"США являются участником формата "5+2". От участника формата "5+2", от посла США в Молдове, от иных представителей я таких заявлений не слышал".
О небывалом футбольном успехе "Шерифа" и спортивных планах
"Я готов представить к государственным наградам и тренера, и штаб, и игроков команды "Шериф". Это важно. Я общался с тренером команды Юрием Вернидубом, пожелал ему успехов, по большому счету, уже в следующих матчах, и пожелал ему возможности выйти в одну восьмую финала Лиги Европы", - отметил красносельский, комментируя спортивные успехи тираспольской команды.
По мнению лидера Приднестровья, это - настоящий прорыв.
"Конечно, то что сделала команда "Шериф", это много, объясню почему. (...) Такая команда, как "Шериф", когда они играют в футбол, они разрушают устоявшиеся футбольные шаблоны, когда все якобы решают деньги и только деньги. Как раз команда "Шериф" доказала обратное: что решает и тактика, и сила духа, и тренерский профессионализм, и общий настрой команды – это тоже все имеет значение", - сказал Красносельский.
Он рассказал о развитии футбола в регионе в целом, подчеркнув, что особое внимание уделяется детскому спорту, развитию инфраструктуры.
"У нас, вы знаете, в Приднестровье развивается спорт, и не только, допустим, футбол, но сейчас мы говорим о футболе. Мы давно уже реанимировали такое движение, как "Кожаный мяч", которое хорошо развивалось при Советском Союзе. (...) В этом движении участвуют мальчишки и девчонки. Кстати говоря, женский футбол у нас развивается. Даже в этом году мы проводили финальные игры "Кожаного мяча", всего было задействовано порядка четырех тысяч пацанов и девчонок в этом движении. Наградили лучших. Естественно, мы создаем спортивную инфраструктуру, строим мини-футбольные поля с искусственным покрытием высокого уровня. Мы строим небольшие футбольные поля, стадионы".