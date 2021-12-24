Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html
Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
Лидер Приднестровья рассказал о переговорах "5+2", российских миротворцах, газовом вопросе и футбольных успехах "Шерифа".
2021-12-24T15:05+0200
2021-12-24T15:05+0200
политика
в мире
приднестровье
россия
молдова
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47496137_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_38774c75bd481f7f7405757e17f29687.jpg
В большом интервью российскому агентству РИА Новости лидер Приднестровья рассказал, почему российские миротворцы – единственная гарантия мира в регионе.О формате "5+2" и отсутствии заинтересованности КишиневаНа вопрос о том, когда можно ждать проведения новой встречи участников переговорного формата "5+2", Вадим Красносельский отметил, что намерения с приднестровской стороны есть, однако то, что официальный Кишинев, оставшись без политического представителя, не спешит назначать нового, осложняет процесс. "Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат. Повестка есть, и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей. Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Поэтому мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году".При этом, как отметил лидер Приднестровья, заинтересованности от молдавской стороны "пока нет".О российских миротворцахОсобо важную роль, по мнению Красносельского, в регионе играет российская миротворческая миссия, являющаяся гарантом сохранения мира в регионе."У нас на берегах Днестра проходит миротворческая миссия Российской Федерации. Самая успешная миссия, на мой взгляд, и мы должны продолжить эту миссию. Это есть гарантия не только мира, это гарантия продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Без миротворцев все будет весьма сложно, и те политические деятели, которые заявляют о замене миротворческой миссии на какую-либо гражданскую, они к миру не ведут, они ведут к агрессии, к эскалации конфликта. (...) Кроме миротворцев России никто функцию мира исполнять на территории Приднестровья и на территории региона в целом не может", - заявил он.О выпадах Кишинева в сторону российского послаКрасносельский назвал странным заявление некоторых молдавских политиков о том, что присутствие посла России на инаугурации лидера Приднестровья - недружественный шаг и что российского дипломата нужно объявить персоной нон-грата."Напоминаю, что в Приднестровье проживают 220 тысяч граждан России, которые также выбирают президента Приднестровья. Именно президент Приднестровья представляет граждан России. Поэтому когда приезжает посол Российской Федерации к своим гражданам, в этом никаких проблем, я думаю, не должно быть. А вот то, что Молдова, наоборот, ограничивает перемещение российских граждан через свою территорию, которые направляются на выборы в Приднестровье, это да, это проблема. Про это надо было, наверное, и говорить с послом, в том числе. Потому что это недружественный шаг, на мой взгляд", - отметил он.Вопрос газового долга ПриднестровьяНе менее острым для региона является и вопрос газового долга. По словам Вадима Красносельского, руководство региона наличие долга ( это свыше 7 миллиардов долларов, - прим. ред.) признает и готово его выплатить, однако встречает явное противодействие со стороны официального Кишинева.Он рассказал, что направил премьеру Наталье Гаврилице письмо с просьбой "предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с "Газпромом", и чтобы дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из "Газпрома" именно в Приднестровье". Однако ответа пока не поступало. "То есть я обозначил свое желание заплатить, мы признаем долг, это здравый смысл, мы не отказываемся от него, но дайте нам возможность это сделать. Они не дают", - уточнил Красносельский.Будет ли в Тирасполе аэропортВ ходе интервью Лидер Приднестровья выразил мнение, что в Тирасполе нужно открыть международный аэропорт. Но для этого необходимо специальное разрешение."В принципе у нас есть все условия для создания своего международного аэропорта в городе Тирасполь, это, конечно, вопрос более объемный, но мы к этому готовы. Мы готовы его восстановить даже за собственные средства, но нужно специальное разрешение", - сказал Красносельский, уточнив, однако, что его получение "пока не предвидится".О нестабильности в ЕвропеЛидер Приднестровья высказался категорически против политики НАТО по расширению на восток. По словам Красносельского, он поддерживает предложение, которое Россия адресовала США, о гарантиях безопасности, а также о том, чтобы не проводить вблизи границ масштабные учения.О милитаризации Украины и заявлениях Джона Болтона Что касается милитаризации Украины и связанной с этим напряженности в регионе, Красносельский заявил, что отрицательно относится к эскалации боевых действий. "У Украины очень сложные отношения с Российской Федерацией, а у Российской Федерации – с Украиной. Не только эти два государства, скажем так, находятся в сложных правовых отношениях. Есть и другие игроки, которые стоят за спиной у тех или иных государств. Я вообще к милитаризации отношусь отрицательно – когда есть милитаризация, есть опасность возникновения эскалации и боевых действий. А я против эскалации и боевых действий", - заявил он.Отвечая на вопрос о возможной угрозе для Приднестровья из-за проведения вблизи территории региона военных учений, Красносельский заявил, что планы реагирования у руководства есть.Не осталось без внимания и недавнее заявление Джона Болтона о том, что Приднестровье - это "искусственная сущность, полностью зависимая от России". "Я бы посоветовал господину Болтону внимательно изучить основы приднестровского конфликта, с чем он был связан. (...) А то, что Россия поддерживает Приднестровье, так, извините, на территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан России, которые постоянно испытывают давление, различные ограничения. (...) Интересно задать вопрос господину Болтону – если был бы такой анклав, где проживало бы 220 тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, которые были бы в блокаде и имели бы те или иные ограничения, как бы реагировали США на данные вызовы? Наверное, поддерживали".Относительно заявлений Болтона о том, что "Приднестровье нужно уничтожить", Красносельский отметил, что не слышал от представителей США в Молдове ничего подобного.О небывалом футбольном успехе "Шерифа" и спортивных планах"Я готов представить к государственным наградам и тренера, и штаб, и игроков команды "Шериф". Это важно. Я общался с тренером команды Юрием Вернидубом, пожелал ему успехов, по большому счету, уже в следующих матчах, и пожелал ему возможности выйти в одну восьмую финала Лиги Европы", - отметил красносельский, комментируя спортивные успехи тираспольской команды. По мнению лидера Приднестровья, это - настоящий прорыв.Он рассказал о развитии футбола в регионе в целом, подчеркнув, что особое внимание уделяется детскому спорту, развитию инфраструктуры."У нас, вы знаете, в Приднестровье развивается спорт, и не только, допустим, футбол, но сейчас мы говорим о футболе. Мы давно уже реанимировали такое движение, как "Кожаный мяч", которое хорошо развивалось при Советском Союзе. (...) В этом движении участвуют мальчишки и девчонки. Кстати говоря, женский футбол у нас развивается. Даже в этом году мы проводили финальные игры "Кожаного мяча", всего было задействовано порядка четырех тысяч пацанов и девчонок в этом движении. Наградили лучших. Естественно, мы создаем спортивную инфраструктуру, строим мини-футбольные поля с искусственным покрытием высокого уровня. Мы строим небольшие футбольные поля, стадионы".
https://ru.sputnik.md/20211218/deputat-gosdumy-demarsh-midei---shag-nazad-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-47343645.html
https://ru.sputnik.md/20210729/ekspert-mirotvortsy-pridnestrovie-43384750.html
https://ru.sputnik.md/20211213/gol-sherif-liga-chempionov-47200664.html
https://ru.sputnik.md/20211224/vernidub-kontrakt-sherif-zayavleniya-47497330.html
приднестровье
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47496137_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0984d0d38da1cc3cfe9518b397029e0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, приднестровье, россия, молдова, вадим красносельский

Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"

15:05 24.12.2021
© Sputnik / Владимир ТрефиловВадим Красносельский во время интервью РИА Новости в Москве.
Вадим Красносельский во время интервью РИА Новости в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться на
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о проблемах Приднестровья, переговорах "5+2", российских миротворцах, газовом вопросе, нестабильности в Европе, заявлениях Болтона и футбольных успехах тираспольского "Шерифа".
В большом интервью российскому агентству РИА Новости лидер Приднестровья рассказал, почему российские миротворцы – единственная гарантия мира в регионе.

О формате "5+2" и отсутствии заинтересованности Кишинева

На вопрос о том, когда можно ждать проведения новой встречи участников переговорного формата "5+2", Вадим Красносельский отметил, что намерения с приднестровской стороны есть, однако то, что официальный Кишинев, оставшись без политического представителя, не спешит назначать нового, осложняет процесс.
"Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат. Повестка есть, и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей. Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Поэтому мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году".
При этом, как отметил лидер Приднестровья, заинтересованности от молдавской стороны "пока нет".

О российских миротворцах

Особо важную роль, по мнению Красносельского, в регионе играет российская миротворческая миссия, являющаяся гарантом сохранения мира в регионе.
"У нас на берегах Днестра проходит миротворческая миссия Российской Федерации. Самая успешная миссия, на мой взгляд, и мы должны продолжить эту миссию. Это есть гарантия не только мира, это гарантия продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Без миротворцев все будет весьма сложно, и те политические деятели, которые заявляют о замене миротворческой миссии на какую-либо гражданскую, они к миру не ведут, они ведут к агрессии, к эскалации конфликта. (...) Кроме миротворцев России никто функцию мира исполнять на территории Приднестровья и на территории региона в целом не может", - заявил он.

О выпадах Кишинева в сторону российского посла

Красносельский назвал странным заявление некоторых молдавских политиков о том, что присутствие посла России на инаугурации лидера Приднестровья - недружественный шаг и что российского дипломата нужно объявить персоной нон-грата.
"Напоминаю, что в Приднестровье проживают 220 тысяч граждан России, которые также выбирают президента Приднестровья. Именно президент Приднестровья представляет граждан России. Поэтому когда приезжает посол Российской Федерации к своим гражданам, в этом никаких проблем, я думаю, не должно быть. А вот то, что Молдова, наоборот, ограничивает перемещение российских граждан через свою территорию, которые направляются на выборы в Приднестровье, это да, это проблема. Про это надо было, наверное, и говорить с послом, в том числе. Потому что это недружественный шаг, на мой взгляд", - отметил он.
Артем Туров - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
Политика
Депутат Госдумы: демарш МИДЕИ – шаг назад в приднестровском урегулировании
18 декабря, 22:17

Вопрос газового долга Приднестровья

Не менее острым для региона является и вопрос газового долга. По словам Вадима Красносельского, руководство региона наличие долга ( это свыше 7 миллиардов долларов, - прим. ред.) признает и готово его выплатить, однако встречает явное противодействие со стороны официального Кишинева.

"Я уже неоднократно говорил, что тот газ, который потребили наши потребители, – приднестровские юридические и физические лица – он ложится на Приднестровье. И мы готовы с "Газпромом" рассмотреть вариант оплаты. (....) Но чтобы оплатить данный долг "Газпрому", необходимы прямые договорные отношения [с "Газпромом"]", говорит Красносельский.

Он рассказал, что направил премьеру Наталье Гаврилице письмо с просьбой "предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с "Газпромом", и чтобы дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из "Газпрома" именно в Приднестровье". Однако ответа пока не поступало.
"То есть я обозначил свое желание заплатить, мы признаем долг, это здравый смысл, мы не отказываемся от него, но дайте нам возможность это сделать. Они не дают", - уточнил Красносельский.

Будет ли в Тирасполе аэропорт

В ходе интервью Лидер Приднестровья выразил мнение, что в Тирасполе нужно открыть международный аэропорт. Но для этого необходимо специальное разрешение.
"В принципе у нас есть все условия для создания своего международного аэропорта в городе Тирасполь, это, конечно, вопрос более объемный, но мы к этому готовы. Мы готовы его восстановить даже за собственные средства, но нужно специальное разрешение", - сказал Красносельский, уточнив, однако, что его получение "пока не предвидится".

О нестабильности в Европе

Лидер Приднестровья высказался категорически против политики НАТО по расширению на восток. По словам Красносельского, он поддерживает предложение, которое Россия адресовала США, о гарантиях безопасности, а также о том, чтобы не проводить вблизи границ масштабные учения.
"Любые развертывания противоракетной обороны – это вызов соседям любого государства. (...) Любое размещение на той или иной территории противоракетных комплексов снижает время подлета ракет на сопредельную территорию. Поэтому, наверное, в этом есть и проблема. Те люди, которые распространяют противоракетные комплексы, наверное, имеют, может быть, иной умысел. Поэтому все это вызывает опять же сожаление и создает определенную опасность. Я, конечно, против таких движений, против таких вариантов", - отметил Красносельский.

О милитаризации Украины и заявлениях Джона Болтона

Что касается милитаризации Украины и связанной с этим напряженности в регионе, Красносельский заявил, что отрицательно относится к эскалации боевых действий.
"У Украины очень сложные отношения с Российской Федерацией, а у Российской Федерации – с Украиной. Не только эти два государства, скажем так, находятся в сложных правовых отношениях. Есть и другие игроки, которые стоят за спиной у тех или иных государств. Я вообще к милитаризации отношусь отрицательно – когда есть милитаризация, есть опасность возникновения эскалации и боевых действий. А я против эскалации и боевых действий", - заявил он.
Отвечая на вопрос о возможной угрозе для Приднестровья из-за проведения вблизи территории региона военных учений, Красносельский заявил, что планы реагирования у руководства есть.
"Каждый вправе проводить учения, где ему хочется на своей территории, мы тоже будем проводить учения на своей территории. Проводит Украина, проводит Молдова, проводит и Приднестровье. Это естественный процесс в наше неспокойное время. Хотелось бы проводить фестивали, культурные обмены, гуманитарные обмены, а не тренироваться вооруженными силами, скажем так, на границах. Но тем не менее, если это есть, я, конечно, вижу это как вызов. Но мы к нему готовимся.(...) Тоже будем проводить учения", - отметил он.
Не осталось без внимания и недавнее заявление Джона Болтона о том, что Приднестровье - это "искусственная сущность, полностью зависимая от России".
"Я бы посоветовал господину Болтону внимательно изучить основы приднестровского конфликта, с чем он был связан. (...) А то, что Россия поддерживает Приднестровье, так, извините, на территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан России, которые постоянно испытывают давление, различные ограничения. (...) Интересно задать вопрос господину Болтону – если был бы такой анклав, где проживало бы 220 тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, которые были бы в блокаде и имели бы те или иные ограничения, как бы реагировали США на данные вызовы? Наверное, поддерживали".
Относительно заявлений Болтона о том, что "Приднестровье нужно уничтожить", Красносельский отметил, что не слышал от представителей США в Молдове ничего подобного.
"США являются участником формата "5+2". От участника формата "5+2", от посла США в Молдове, от иных представителей я таких заявлений не слышал".
Bender - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Политика
Эксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли
29 июля, 22:22

О небывалом футбольном успехе "Шерифа" и спортивных планах

"Я готов представить к государственным наградам и тренера, и штаб, и игроков команды "Шериф". Это важно. Я общался с тренером команды Юрием Вернидубом, пожелал ему успехов, по большому счету, уже в следующих матчах, и пожелал ему возможности выйти в одну восьмую финала Лиги Европы", - отметил красносельский, комментируя спортивные успехи тираспольской команды.
По мнению лидера Приднестровья, это - настоящий прорыв.
"Конечно, то что сделала команда "Шериф", это много, объясню почему. (...) Такая команда, как "Шериф", когда они играют в футбол, они разрушают устоявшиеся футбольные шаблоны, когда все якобы решают деньги и только деньги. Как раз команда "Шериф" доказала обратное: что решает и тактика, и сила духа, и тренерский профессионализм, и общий настрой команды – это тоже все имеет значение", - сказал Красносельский.
Адама Траоре - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Спорт
Голы "Шерифа" могут стать лучшими в групповом этапе Лиги чемпионов
13 декабря, 19:30
Он рассказал о развитии футбола в регионе в целом, подчеркнув, что особое внимание уделяется детскому спорту, развитию инфраструктуры.
"У нас, вы знаете, в Приднестровье развивается спорт, и не только, допустим, футбол, но сейчас мы говорим о футболе. Мы давно уже реанимировали такое движение, как "Кожаный мяч", которое хорошо развивалось при Советском Союзе. (...) В этом движении участвуют мальчишки и девчонки. Кстати говоря, женский футбол у нас развивается. Даже в этом году мы проводили финальные игры "Кожаного мяча", всего было задействовано порядка четырех тысяч пацанов и девчонок в этом движении. Наградили лучших. Естественно, мы создаем спортивную инфраструктуру, строим мини-футбольные поля с искусственным покрытием высокого уровня. Мы строим небольшие футбольные поля, стадионы".
Тренер Шерифа Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Спорт
Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
13:38
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит
16:29Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
16:06Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами
15:41Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
15:19Россия подарила книги библиотекам Гагаузии
15:05Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
14:45Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год
14:25Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей
14:10Как Евросоюз намерен развалить Россию
13:38Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
13:20Литвиненко: если депутат виновен, он должен ответить по закону
13:00Где в Кишиневе 24 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
12:50Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права
12:30НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord
12:20Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
11:54Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма
11:50НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"
11:25Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф
11:01Сколько будет стоить газ в 2022 году – средняя цена
10:39МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"