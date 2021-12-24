https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html

Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"

Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"

Лидер Приднестровья рассказал о переговорах "5+2", российских миротворцах, газовом вопросе и футбольных успехах "Шерифа".

2021-12-24T15:05+0200

2021-12-24T15:05+0200

2021-12-24T15:05+0200

политика

в мире

приднестровье

россия

молдова

вадим красносельский

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В большом интервью российскому агентству РИА Новости лидер Приднестровья рассказал, почему российские миротворцы – единственная гарантия мира в регионе.О формате "5+2" и отсутствии заинтересованности КишиневаНа вопрос о том, когда можно ждать проведения новой встречи участников переговорного формата "5+2", Вадим Красносельский отметил, что намерения с приднестровской стороны есть, однако то, что официальный Кишинев, оставшись без политического представителя, не спешит назначать нового, осложняет процесс. "Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат. Повестка есть, и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей. Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий. Поэтому мы будем обращаться к молдавской стороне и ко всем гарантам и посредникам, чтобы формат "5+2" состоялся в следующем году".При этом, как отметил лидер Приднестровья, заинтересованности от молдавской стороны "пока нет".О российских миротворцахОсобо важную роль, по мнению Красносельского, в регионе играет российская миротворческая миссия, являющаяся гарантом сохранения мира в регионе."У нас на берегах Днестра проходит миротворческая миссия Российской Федерации. Самая успешная миссия, на мой взгляд, и мы должны продолжить эту миссию. Это есть гарантия не только мира, это гарантия продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Без миротворцев все будет весьма сложно, и те политические деятели, которые заявляют о замене миротворческой миссии на какую-либо гражданскую, они к миру не ведут, они ведут к агрессии, к эскалации конфликта. (...) Кроме миротворцев России никто функцию мира исполнять на территории Приднестровья и на территории региона в целом не может", - заявил он.О выпадах Кишинева в сторону российского послаКрасносельский назвал странным заявление некоторых молдавских политиков о том, что присутствие посла России на инаугурации лидера Приднестровья - недружественный шаг и что российского дипломата нужно объявить персоной нон-грата."Напоминаю, что в Приднестровье проживают 220 тысяч граждан России, которые также выбирают президента Приднестровья. Именно президент Приднестровья представляет граждан России. Поэтому когда приезжает посол Российской Федерации к своим гражданам, в этом никаких проблем, я думаю, не должно быть. А вот то, что Молдова, наоборот, ограничивает перемещение российских граждан через свою территорию, которые направляются на выборы в Приднестровье, это да, это проблема. Про это надо было, наверное, и говорить с послом, в том числе. Потому что это недружественный шаг, на мой взгляд", - отметил он.Вопрос газового долга ПриднестровьяНе менее острым для региона является и вопрос газового долга. По словам Вадима Красносельского, руководство региона наличие долга ( это свыше 7 миллиардов долларов, - прим. ред.) признает и готово его выплатить, однако встречает явное противодействие со стороны официального Кишинева.Он рассказал, что направил премьеру Наталье Гаврилице письмо с просьбой "предоставить лицензию на соответствующие правовые отношения с "Газпромом", и чтобы дали специальные коды для уже импортного газа в Приднестровье, который должен заходить уже напрямую из "Газпрома" именно в Приднестровье". Однако ответа пока не поступало. "То есть я обозначил свое желание заплатить, мы признаем долг, это здравый смысл, мы не отказываемся от него, но дайте нам возможность это сделать. Они не дают", - уточнил Красносельский.Будет ли в Тирасполе аэропортВ ходе интервью Лидер Приднестровья выразил мнение, что в Тирасполе нужно открыть международный аэропорт. Но для этого необходимо специальное разрешение."В принципе у нас есть все условия для создания своего международного аэропорта в городе Тирасполь, это, конечно, вопрос более объемный, но мы к этому готовы. Мы готовы его восстановить даже за собственные средства, но нужно специальное разрешение", - сказал Красносельский, уточнив, однако, что его получение "пока не предвидится".О нестабильности в ЕвропеЛидер Приднестровья высказался категорически против политики НАТО по расширению на восток. По словам Красносельского, он поддерживает предложение, которое Россия адресовала США, о гарантиях безопасности, а также о том, чтобы не проводить вблизи границ масштабные учения.О милитаризации Украины и заявлениях Джона Болтона Что касается милитаризации Украины и связанной с этим напряженности в регионе, Красносельский заявил, что отрицательно относится к эскалации боевых действий. "У Украины очень сложные отношения с Российской Федерацией, а у Российской Федерации – с Украиной. Не только эти два государства, скажем так, находятся в сложных правовых отношениях. Есть и другие игроки, которые стоят за спиной у тех или иных государств. Я вообще к милитаризации отношусь отрицательно – когда есть милитаризация, есть опасность возникновения эскалации и боевых действий. А я против эскалации и боевых действий", - заявил он.Отвечая на вопрос о возможной угрозе для Приднестровья из-за проведения вблизи территории региона военных учений, Красносельский заявил, что планы реагирования у руководства есть.Не осталось без внимания и недавнее заявление Джона Болтона о том, что Приднестровье - это "искусственная сущность, полностью зависимая от России". "Я бы посоветовал господину Болтону внимательно изучить основы приднестровского конфликта, с чем он был связан. (...) А то, что Россия поддерживает Приднестровье, так, извините, на территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан России, которые постоянно испытывают давление, различные ограничения. (...) Интересно задать вопрос господину Болтону – если был бы такой анклав, где проживало бы 220 тысяч граждан Соединенных Штатов Америки, которые были бы в блокаде и имели бы те или иные ограничения, как бы реагировали США на данные вызовы? Наверное, поддерживали".Относительно заявлений Болтона о том, что "Приднестровье нужно уничтожить", Красносельский отметил, что не слышал от представителей США в Молдове ничего подобного.О небывалом футбольном успехе "Шерифа" и спортивных планах"Я готов представить к государственным наградам и тренера, и штаб, и игроков команды "Шериф". Это важно. Я общался с тренером команды Юрием Вернидубом, пожелал ему успехов, по большому счету, уже в следующих матчах, и пожелал ему возможности выйти в одну восьмую финала Лиги Европы", - отметил красносельский, комментируя спортивные успехи тираспольской команды. По мнению лидера Приднестровья, это - настоящий прорыв.Он рассказал о развитии футбола в регионе в целом, подчеркнув, что особое внимание уделяется детскому спорту, развитию инфраструктуры."У нас, вы знаете, в Приднестровье развивается спорт, и не только, допустим, футбол, но сейчас мы говорим о футболе. Мы давно уже реанимировали такое движение, как "Кожаный мяч", которое хорошо развивалось при Советском Союзе. (...) В этом движении участвуют мальчишки и девчонки. Кстати говоря, женский футбол у нас развивается. Даже в этом году мы проводили финальные игры "Кожаного мяча", всего было задействовано порядка четырех тысяч пацанов и девчонок в этом движении. Наградили лучших. Естественно, мы создаем спортивную инфраструктуру, строим мини-футбольные поля с искусственным покрытием высокого уровня. Мы строим небольшие футбольные поля, стадионы".

https://ru.sputnik.md/20211218/deputat-gosdumy-demarsh-midei---shag-nazad-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-47343645.html

https://ru.sputnik.md/20210729/ekspert-mirotvortsy-pridnestrovie-43384750.html

https://ru.sputnik.md/20211213/gol-sherif-liga-chempionov-47200664.html

https://ru.sputnik.md/20211224/vernidub-kontrakt-sherif-zayavleniya-47497330.html

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в мире, приднестровье, россия, молдова, вадим красносельский