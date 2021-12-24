https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-prizval-sandu-provesti-vstrechu-do-kontsa-goda-47514632.html

Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года

Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года

Приднестровский лидер написал еще одно письмо президенту Молдовы.

2021-12-24T21:19+0200

2021-12-24T21:19+0200

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политика

приднестровье

майя санду

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога"По его словам, аналогичные по содержанию обращения были направлены главами правительства и Верховного Совета Приднестровья в адрес их молдавских коллег, однако до настоящего времени все обращения приднестровской стороны остаются без ответа.Красносельский заявил, что именно Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2", а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после увольнения своего политического представителя.

https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html

приднестровье

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приднестровье, майя санду, вадим красносельский