Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-prizval-sandu-provesti-vstrechu-do-kontsa-goda-47514632.html
Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
Приднестровский лидер написал еще одно письмо президенту Молдовы.
2021-12-24T21:19+0200
2021-12-24T21:19+0200
политика
приднестровье
майя санду
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47486292_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a4ec5a4572678091d9f262af1a70e56f.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога"По его словам, аналогичные по содержанию обращения были направлены главами правительства и Верховного Совета Приднестровья в адрес их молдавских коллег, однако до настоящего времени все обращения приднестровской стороны остаются без ответа.Красносельский заявил, что именно Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2", а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после увольнения своего политического представителя.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/18/47486292_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7946b66079cc1f337a0aa6daf2f71e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приднестровье, майя санду, вадим красносельский

Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года

21:19 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов Вадим Красносельский
 Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Приднестровский лидер написал еще одно письмо президенту Молдовы.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.
Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога"
По его словам, аналогичные по содержанию обращения были направлены главами правительства и Верховного Совета Приднестровья в адрес их молдавских коллег, однако до настоящего времени все обращения приднестровской стороны остаются без ответа.
Красносельский заявил, что именно Кишинев потребовал от международных посредников отменить намеченное на ноябрь заседание в формате "5+2", а затем и вовсе прекратил участие в диалоге с Приднестровьем после увольнения своего политического представителя.
Вадим Красносельский во время интервью РИА Новости в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Политика
Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
15:05
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:18Ученые рассказали, сколько времени Pfizer и Moderna защищают от "омикрона"
22:02Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
21:41Рождественский караван пожарных и спасателей проехал по улицам Кишинева
21:19Красносельский призвал Санду провести встречу до конца года
20:58России незачем морозить Европу — она справляется сама
20:39Майя Санду не планирует встречаться с лидером Приднестровья
20:14В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года
19:43Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
19:15Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:55По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
18:30Мораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов
18:14Каковы истинные задачи НАТО на территории Румынии
17:45Сколько молдавских заключенных выйдут на свободу после амнистии
17:18В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
16:49Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит
16:29Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
16:06Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами
15:41Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
15:19Россия подарила книги библиотекам Гагаузии
15:05Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"