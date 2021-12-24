https://ru.sputnik.md/20211224/litvinenko-immunitet-deputata-ne-dolzhen-svyazyvat-ruki-yustitsii-47490104.html

Литвиненко: если депутат виновен, он должен ответить по закону

Литвиненко: если депутат виновен, он должен ответить по закону

Глава Минюста высказался о снятии иммунитета с Илана Шора. 24.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-24T13:20+0200

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серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Министр юстиции Серджиу Литвиненко считает правильным решение парламента снять депутатский иммунитет с Илана Шора после рассмотрения девяти соответствующих запросов врио генерального прокурора Думитру Робу. Литвиненко заверил, что со стороны парламентского большинства нет намерений мешать расследованию. По мнению главы Минюста, важно, чтобы человек, нарушивший закон, был наказан, поскольку именно так должно все происходить в правовом государстве. Накануне в парламенте девять раз сняли депутатскую неприкосновенность с Илана Шора. Депутаты одноименной фракции на заседание не явились. Иммунитет сняли в связи с запросами исполняющего обязанности генерального прокурора Думитру Робу. Врио генпрокурора направил в законодательный орган девять запросов по разным обвинениям и подозрениям в отношении Шора.Согласно процедуре, по каждому обвинению необходим отдельный запрос, отчет от парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, рассмотрение на пленуме депутатами и голосование.

https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html

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в молдове, молдова, илан шор, серджиу литвиненко