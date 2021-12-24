https://ru.sputnik.md/20211224/mayya-sandu-ne-planiruet-vstrechatsya-s-liderom-pridnestrovya-47513645.html

Майя Санду не планирует встречаться с лидером Приднестровья

Майя Санду не планирует встречаться с лидером Приднестровья

Президент Молдовы заявила в телеэфире, что для диалога достаточно уже существующих форматов.

2021-12-24T20:39+0200

2021-12-24T20:39+0200

2021-12-24T20:39+0200

политика

в молдове

майя санду

президент

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ее планах нет встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.Глава государства заметила, что в правительстве существуют структуры, которые призваны поддерживать диалог с приднестровской стороной."Существует Бюро по реинтеграции, установлены принятые формы диалога. Все проблемы должны решаться в рамках этого формата", — сказала президент в телеэфире.Президент отметила, что в случае необходимости правительство располагает возможностями для прямого диалога с руководством Приднестровья. Она напомнила, что во время газового кризиса премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица была в постоянном контакте с Вадимом Красносельским.Санду также заявила, что на межведомственном уровне между структурами власти двух берегов Днестра налажено прочное сотрудничество, которое позволяет оперативно решать проблемы, в том числе в области борьбы с пандемией COVID-19.Президент выразила надежду, что в следующем году возобновятся переговоры в формате 5+2 и заявила об обеспокоенности ситуацией с правами человека в Приднестровье.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211222/mayya-sandu-nazvala-glavnuyu-neudachu-vlastey-v-2021-godu-47450473.html

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в молдове, майя санду, президент