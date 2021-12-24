https://ru.sputnik.md/20211224/mid-rossii-nadezhdu-na-soblyudenie-moldovoy-obyazatelstv-pered-gazpromom-47490297.html

МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"

МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в декабре сои обязательства по газу Молдова выполнила в срок.

2021-12-24T10:39+0200

2021-12-24T10:39+0200

2021-12-24T12:37+0200

экономика

в мире

россия

молдова

газпром

молдовагаз

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45564892_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_60b23e9eb582f59d5bdd418165b560b5.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Он также напомнил, что контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" был продлен на пять лет на максимально выгодных для Кишинева условиях, а также о том, что цена газа для Молдовы в настоящее время в 4 раза ниже рыночной."С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдову и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители", – сказал Полищук.Он также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в ЕС видят попытки России влиять на власти Молдовы посредством поставок газа."На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Это наши западные партнеры постоянно увязывают политику и экономику, вводят односторонние санкции и выдвигают политические требования при предоставлении экономических преференций. Россия такими вещами не занимается. Вопросы поставок российского газа в Молдавию и оплаты за него находятся сугубо в коммерческой плоскости", – подчеркнул Полищук.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

https://ru.sputnik.md/20211220/moldovagaz-rasschet-gazpromom-47369751.html

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, молдова, газпром, молдовагаз, газ