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МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"
МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в декабре сои обязательства по газу Молдова выполнила в срок.
2021-12-24T10:39+0200
2021-12-24T12:37+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Он также напомнил, что контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" был продлен на пять лет на максимально выгодных для Кишинева условиях, а также о том, что цена газа для Молдовы в настоящее время в 4 раза ниже рыночной."С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдову и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители", – сказал Полищук.Он также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в ЕС видят попытки России влиять на власти Молдовы посредством поставок газа."На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Это наши западные партнеры постоянно увязывают политику и экономику, вводят односторонние санкции и выдвигают политические требования при предоставлении экономических преференций. Россия такими вещами не занимается. Вопросы поставок российского газа в Молдавию и оплаты за него находятся сугубо в коммерческой плоскости", – подчеркнул Полищук.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211220/moldovagaz-rasschet-gazpromom-47369751.html
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в мире, россия, молдова, газпром, молдовагаз, газ

МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"

10:39 24.12.2021 (обновлено: 12:37 24.12.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в декабре свои обязательства по газу Молдова выполнила в срок.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Россия надеется, что условия договоренностей по расчетам "Молдовагаза" с "Газпромом" будут соблюдаться и в будущем, об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он также напомнил, что контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" был продлен на пять лет на максимально выгодных для Кишинева условиях, а также о том, что цена газа для Молдовы в настоящее время в 4 раза ниже рыночной.
"С его первой оплатой в ноябре действительно были проблемы, но в декабре все было выполнено в срок. Надеемся, что в дальнейшем условия договоренностей будут соблюдаться. Исходим из того, что на пятилетнюю перспективу вопрос энергопоставок в Молдову и Приднестровье решен. Об этом неоднократно говорили и молдавские представители", – сказал Полищук.
Он также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в ЕС видят попытки России влиять на власти Молдовы посредством поставок газа.
Табличка - Sputnik Молдова, 1920, 20.12.2021
"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за первую половину декабря
20 декабря, 14:24
"На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Это наши западные партнеры постоянно увязывают политику и экономику, вводят односторонние санкции и выдвигают политические требования при предоставлении экономических преференций. Россия такими вещами не занимается. Вопросы поставок российского газа в Молдавию и оплаты за него находятся сугубо в коммерческой плоскости", – подчеркнул Полищук.
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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