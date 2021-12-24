https://ru.sputnik.md/20211224/minzdrav-moldovy-spisok-stran-epidopasnosti-47513224.html
Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
В список включены более тридцати государств, в том числе Великобритания и США.
2021-12-24T19:43+0200
2021-12-24T19:43+0200
2021-12-24T19:43+0200
коронавирус
граница
минздрав
список
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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список государств с повышенным эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.По приезду из этих стран, при пересечении государственной границы Молдовы, требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.В списке 34 государства. Среди них — Великобритания, Испания, Португалия и США. Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.
https://ru.sputnik.md/20211223/ssha-tabletki-koronavirus-47474892.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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граница, минздрав, список
Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
В список включены более тридцати государств, в том числе Великобритания и США.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список государств с повышенным эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.
По приезду из этих стран, при пересечении государственной границы Молдовы, требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
В списке 34 государства. Среди них — Великобритания, Испания, Португалия и США.
Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.