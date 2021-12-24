https://ru.sputnik.md/20211224/minzdrav-moldovy-spisok-stran-epidopasnosti-47513224.html

Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности

Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности

В список включены более тридцати государств, в том числе Великобритания и США.

2021-12-24T19:43+0200

2021-12-24T19:43+0200

2021-12-24T19:43+0200

коронавирус

граница

минздрав

список

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения опубликовало список государств с повышенным эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.По приезду из этих стран, при пересечении государственной границы Молдовы, требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.В списке 34 государства. Среди них — Великобритания, Испания, Португалия и США. Ранее был опубликован список стран, с которыми Молдова на двусторонней основе согласовала взаимное признание национальных сертификатов о вакцинации против COVID-19. В этот список попали Украина, Венгрия, Грузия, Турция, Черногория, Казахстан, Туркменистан, Беларусь.

https://ru.sputnik.md/20211223/ssha-tabletki-koronavirus-47474892.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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граница, минздрав, список