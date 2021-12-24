Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211224/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47512711.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-24T19:15+0200
2021-12-24T19:15+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3036/28/30362880_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_336eb222757e3c82cd6ff8e2dad9b578.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 368 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному — из Германии, Ирландии, Румынии, Нидерландов, Украины и США.За минувшие сутки проведено 8588 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 120.У работников системы здравоохранения выявлены семь случаев инфицирования – один у врачей, два — у медсестер и четыре — у вспомогательного персонала.Госпитализированы 957 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 167 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровело 428 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 918.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений, из них один– из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9589.
https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3036/28/30362880_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_2502ab41eb1f2c3df8af412762dfd5ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:15 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Госпиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 368 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному — из Германии, Ирландии, Румынии, Нидерландов, Украины и США.
За минувшие сутки проведено 8588 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 120.
У работников системы здравоохранения выявлены семь случаев инфицирования – один у врачей, два — у медсестер и четыре — у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 957 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 167 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).
Уральские ученые предложили препарат против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Коронавирус
В России зарегистрировали препарат для лечения коронавируса "МИР 19"
22 декабря, 20:50
В то же время за сутки выздоровело 428 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 918.
Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений, из них один– из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9589.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:43Минздрав Молдовы обновил список стран повышенной эпидопасности
19:15Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:55По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
18:30Мораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов
18:14Каковы истинные задачи НАТО на территории Румынии
17:45Сколько молдавских заключенных выйдут на свободу после амнистии
17:18В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
16:49Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит
16:29Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
16:06Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами
15:41Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
15:19Россия подарила книги библиотекам Гагаузии
15:05Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
14:45Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год
14:25Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей
14:10Как Евросоюз намерен развалить Россию
13:38Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
13:20Литвиненко: если депутат виновен, он должен ответить по закону
13:00Где в Кишиневе 24 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
12:50Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права