https://ru.sputnik.md/20211224/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47512711.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-24T19:15+0200
2021-12-24T19:15+0200
2021-12-24T19:15+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 368 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному — из Германии, Ирландии, Румынии, Нидерландов, Украины и США.За минувшие сутки проведено 8588 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 120.У работников системы здравоохранения выявлены семь случаев инфицирования – один у врачей, два — у медсестер и четыре — у вспомогательного персонала.Госпитализированы 957 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 167 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).В то же время за сутки выздоровело 428 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 918.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений, из них один– из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9589.
https://ru.sputnik.md/20211222/rossia-preparat-lechenie-koronavirus-mir-19-47449799.html
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Александр Исаев
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Александр Исаев
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 368 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Зарегистрировано восемь случаев "импорта" инфекции: два – из Великобритании, по одному — из Германии, Ирландии, Румынии, Нидерландов, Украины и США.
За минувшие сутки проведено 8588 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 120.
У работников системы здравоохранения выявлены семь случаев инфицирования – один у врачей, два — у медсестер и четыре — у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 957 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 167 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 29 человек).
В то же время за сутки выздоровело 428 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 359 918.
Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений, из них один– из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9589.