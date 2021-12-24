https://ru.sputnik.md/20211224/mir-za-sutki-baricheskaya-pila-v-moskve-strelba-v-chikago-i-popugai-deboshiry-47480522.html

Мир за сутки: барическая "пила" в Москве, стрельба в Чикаго и попугаи-дебоширы

Мир за сутки: барическая "пила" в Москве, стрельба в Чикаго и попугаи-дебоширы

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2021-12-24T08:30+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В пятницу москвичей ждет низкое давление, морозы до -9 и местами небольшой снег, а уже в субботу циклон "Квинтинус" принесет обильные снегопады и барическую "пилу": давление упадет с 740 до 725 мм ртутного столба, передает РИА Новости со ссылкой на информацию центра погоды "Фобос".Гидрометцентр России продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 12.00 субботы из-за очень низкой температуры. Ранее предупреждение о морозе действовало до шести утра субботы."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Московской области действует до 12.00 25 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".Кроме того, в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение о гололедице действует до шести утра субботы. Добавляется, что в столице и в области предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 воскресенья.Между тем, в Норильске этим утром из-за сильного ветра, достишавшего местами 33 метров в секунду, школьникам запретили приходить на занятия. Ураганный ветер поломалновогоднюю ель в городе и снес кровлю с нескольких зданий.В пригороде Чикаго в торговом центре произошла стрельбаВ торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба. Четыре человека получили ранения, еще один был травмирован, когда пытался убежать с места нападения, передают "Известия".полиция сообщает, что перестрелку вели три человека, двое из них задержаны. правоохранители ведут розыск третьего нападавшего.Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверили треть здания торгового центра на случай, если там скрываются еще преступники.Причины и обстоятельства инцидента выясняются.Австралия: пьяные попугаи устроили дебошВ австралийском городе Брум в штате Западная Австралия пьяные краснокрылые попугаи устроили хаос, врываясь в дома местных жителей и ведя себя непредсказуемо, сообщает МИР24 со ссылкой на The Fox Melbourne.Птицы поели перебродившие плоды манго, которые после завершения сезона перепрели на земле. В манго содержится большое количество сахара, поэтому при брожении вырабатывается алкоголь. Попугаи очень любят лакомиться такими плодами, однако, по сообщению орнитологов, это опасно и грозит пернатым гибелью. "Хмельные" попугаи начинают летать по странной траектории, залетать в окна, бродить по домам или валяться на полу, отмечает источник. Некоторые особи становятся не в состоянии летать. Все это делает их уязвимыми для хищников, в том числе домашних кошек. Также птицы могут пострадать от ударов со стеклом или деревом.Кроме того, этанол несколько дней воздействует на состояние птиц, они становятся вялыми и недоедают. Отравление спиртом таким образом может быть для них очень опасным.В Бруме к ветеринарам уже доставили около семи пострадавших попугаев. Врачам удалось их вылечить, однако они отметили, что большинство птиц умирают прежде, чем их находят люди и успевают доставить в клинику.

https://ru.sputnik.md/20211121/strelba-v-izraile-politsiya-soobschila-o-postradavshikh-46579319.html

https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html

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