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Мир за сутки: барическая "пила" в Москве, стрельба в Чикаго и попугаи-дебоширы
08:30 24.12.2021 (обновлено: 08:52 24.12.2021)
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В пятницу москвичей ждет низкое давление, морозы до -9 и местами небольшой снег, а уже в субботу циклон "Квинтинус" принесет обильные снегопады и барическую "пилу": давление упадет с 740 до 725 мм ртутного столба, передает РИА Новости со ссылкой на информацию центра погоды "Фобос".
Гидрометцентр России продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 12.00 субботы из-за очень низкой температуры. Ранее предупреждение о морозе действовало до шести утра субботы.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Московской области действует до 12.00 25 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".
Кроме того, в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение о гололедице действует до шести утра субботы. Добавляется, что в столице и в области предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 воскресенья.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Московской области действует до 12.00 25 декабря, отмечается, что ожидается "аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы".
Кроме того, в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение о гололедице действует до шести утра субботы. Добавляется, что в столице и в области предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду действует до 9.00 воскресенья.
Между тем, в Норильске этим утром из-за сильного ветра, достишавшего местами 33 метров в секунду, школьникам запретили приходить на занятия. Ураганный ветер поломалновогоднюю ель в городе и снес кровлю с нескольких зданий.
В пригороде Чикаго в торговом центре произошла стрельба
В торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук (штат Иллинойс) произошла стрельба. Четыре человека получили ранения, еще один был травмирован, когда пытался убежать с места нападения, передают "Известия".
полиция сообщает, что перестрелку вели три человека, двое из них задержаны. правоохранители ведут розыск третьего нападавшего.
"Четверо пострадавших с огнестрельными ранениями, не опасными для жизни. Еще один сломал лодыжку, скрываясь с места происшествия", — уточнили в местной полиции.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверили треть здания торгового центра на случай, если там скрываются еще преступники.
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Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Австралия: пьяные попугаи устроили дебош
В австралийском городе Брум в штате Западная Австралия пьяные краснокрылые попугаи устроили хаос, врываясь в дома местных жителей и ведя себя непредсказуемо, сообщает МИР24 со ссылкой на The Fox Melbourne.
Птицы поели перебродившие плоды манго, которые после завершения сезона перепрели на земле. В манго содержится большое количество сахара, поэтому при брожении вырабатывается алкоголь. Попугаи очень любят лакомиться такими плодами, однако, по сообщению орнитологов, это опасно и грозит пернатым гибелью.
"Хмельные" попугаи начинают летать по странной траектории, залетать в окна, бродить по домам или валяться на полу, отмечает источник. Некоторые особи становятся не в состоянии летать. Все это делает их уязвимыми для хищников, в том числе домашних кошек. Также птицы могут пострадать от ударов со стеклом или деревом.
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Кроме того, этанол несколько дней воздействует на состояние птиц, они становятся вялыми и недоедают. Отравление спиртом таким образом может быть для них очень опасным.
В Бруме к ветеринарам уже доставили около семи пострадавших попугаев. Врачам удалось их вылечить, однако они отметили, что большинство птиц умирают прежде, чем их находят люди и успевают доставить в клинику.