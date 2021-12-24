https://ru.sputnik.md/20211224/moldova-chlenstvo-evrosoyuz-47363203.html
Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе
Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе
По каким причинам Молдове, Украине и Грузии по программе "Восточное партнерство" никто не даст даже намека на вступление в ЕС
2021-12-24T08:00+0200
2021-12-24T08:00+0200
2021-12-24T08:00+0200
радио
евроинтеграция
молдова
политика
ассоциация с ес
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47364224_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dac654c1f8d669f00573badc822381a1.jpg
Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе
Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе
Президент Молдовы Майя Санду вместе с главами государств и правительств стран "Восточного партнерства" высказалась за более глубокую интеграцию этих государств с ЕС."Я выразила уверенность в том, что платформа "Восточного партнерства" продолжит оказывать нам содействие в реализации целей по модернизации страны и поможет сделать наш регион более сильным и устойчивым к вызовам XXI века", − отметила Санду в ходе недавнего визита в Брюссель.На словах звучит красиво, но ждет ли кто-то республику в ЕС на самом деле? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, социолог Ян Лисневский."Следует понять, во-первых, что происходит в мировой политике. Все международные и европейские институты сталкиваются с кризисом, который возник и из-за проблем с экономикой, и из-за пандемии. Все европейские страны сейчас заботятся в первую очередь о благосостоянии собственных граждан, а не о внешних партнерах, тем более − о возможных новых членах ЕС", − сказал собеседник.По словам эксперта, сейчас Запад скуп в декларациях и заявлениях о сотрудничестве со странами "Восточного партнерства". Более того, Лисневский напомнил уже озвученную официальную позицию Брюсселя о том, что в ближайшие 20 лет ни Молдову, ни Украину в составе ЕС никто не ждет.Политолог убежден: никто из депутатов Европарламента никогда не проголосует за предоставление Молдове даже статуса кандидата на вступление в ЕС, поскольку республика погрязла в экономических проблемах и коррупции, есть неразрешенный и замороженный территориальный конфликт. В июне 2014 года страна подписала с ЕС соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/14/47364224_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_49a81840b06a516d4601be1179d8ffd8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
евроинтеграция, молдова, политика, ассоциация с ес, аудио, европейский союз
Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе
Эксперт объяснил, по каким причинам "тройственному союзу" Молдовы, Украины и Грузии по программе "Восточное партнерство" в ближайшие десятилетия никто не даст даже намека на вступление в ЕС.
Президент Молдовы Майя Санду вместе с главами государств и правительств стран "Восточного партнерства" высказалась за более глубокую интеграцию этих государств с ЕС.
"Я выразила уверенность в том, что платформа "Восточного партнерства" продолжит оказывать нам содействие в реализации целей по модернизации страны и поможет сделать наш регион более сильным и устойчивым к вызовам XXI века", − отметила Санду в ходе недавнего визита в Брюссель.
На словах звучит красиво, но ждет ли кто-то республику в ЕС на самом деле? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал политолог, социолог Ян Лисневский.
"Следует понять, во-первых, что происходит в мировой политике. Все международные и европейские институты сталкиваются с кризисом, который возник и из-за проблем с экономикой, и из-за пандемии. Все европейские страны сейчас заботятся в первую очередь о благосостоянии собственных граждан, а не о внешних партнерах, тем более − о возможных новых членах ЕС", − сказал собеседник.
По словам эксперта, сейчас Запад скуп в декларациях и заявлениях о сотрудничестве со странами "Восточного партнерства". Более того, Лисневский напомнил уже озвученную официальную позицию Брюсселя о том, что в ближайшие 20 лет ни Молдову, ни Украину в составе ЕС никто не ждет.
Нашу страну и не видят даже кандидатом на членство в ЕС. Для этого необходимо провести реформы, прийти к качественным изменениям, модернизации всех отраслей. Одних заявлений о том, что Молдова хочет стать членом ЕС, мало.
Ян Лисневский
Политолог, социолог
Политолог убежден: никто из депутатов Европарламента никогда не проголосует за предоставление Молдове даже статуса кандидата на вступление в ЕС, поскольку республика погрязла в экономических проблемах и коррупции, есть неразрешенный и замороженный территориальный конфликт.
В июне 2014 года страна подписала с ЕС соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.