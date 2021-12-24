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Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе

Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе

По каким причинам Молдове, Украине и Грузии по программе "Восточное партнерство" никто не даст даже намека на вступление в ЕС

2021-12-24T08:00+0200

2021-12-24T08:00+0200

2021-12-24T08:00+0200

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Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе Лисневский: почему Молдове "не светит" членство в Евросоюзе

Президент Молдовы Майя Санду вместе с главами государств и правительств стран "Восточного партнерства" высказалась за более глубокую интеграцию этих государств с ЕС."Я выразила уверенность в том, что платформа "Восточного партнерства" продолжит оказывать нам содействие в реализации целей по модернизации страны и поможет сделать наш регион более сильным и устойчивым к вызовам XXI века", − отметила Санду в ходе недавнего визита в Брюссель.На словах звучит красиво, но ждет ли кто-то республику в ЕС на самом деле? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, социолог Ян Лисневский."Следует понять, во-первых, что происходит в мировой политике. Все международные и европейские институты сталкиваются с кризисом, который возник и из-за проблем с экономикой, и из-за пандемии. Все европейские страны сейчас заботятся в первую очередь о благосостоянии собственных граждан, а не о внешних партнерах, тем более − о возможных новых членах ЕС", − сказал собеседник.По словам эксперта, сейчас Запад скуп в декларациях и заявлениях о сотрудничестве со странами "Восточного партнерства". Более того, Лисневский напомнил уже озвученную официальную позицию Брюсселя о том, что в ближайшие 20 лет ни Молдову, ни Украину в составе ЕС никто не ждет.Политолог убежден: никто из депутатов Европарламента никогда не проголосует за предоставление Молдове даже статуса кандидата на вступление в ЕС, поскольку республика погрязла в экономических проблемах и коррупции, есть неразрешенный и замороженный территориальный конфликт. В июне 2014 года страна подписала с ЕС соглашение об ассоциации, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще в 2014-м, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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евроинтеграция, молдова, политика, ассоциация с ес, аудио, европейский союз