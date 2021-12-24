https://ru.sputnik.md/20211224/moldova-nagrazhdeny-sportsmen-trener-47511107.html

В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года

В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года

Награды получили молдавские спортсмены, представляющие олимпийские и неолимпийские виды спорта, паралимпийцы

2021-12-24T20:14+0200

2021-12-24T20:14+0200

2021-12-24T20:14+0200

спорт

олимпийские игры

награды

молдавские спортсмены

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В пятницу Министерство образования и науки Молдовы провело торжественное мероприятия Sports Gala 2021, в ходе которого чествовались лучшие спортсмены и тренеры уходящего года. Награды получили молдавские спортсмены, представляющие олимпийские и неолимпийские виды спорта, паралимпийцы, которые ярко проявили себя на главных международный и отечественных стартах этого года. "Спорт - это не только физическая сила, это сила характера, сила воли, самоотдача и самопожертвование. Есть много сильных людей, но чемпионами становятся единицы. Вы, молдавские спортсмены, - лучшие послы своей страны. Именно благодаря вам мы испытываем чувство национальной гордости в том момент, когда вы стоите на пьедесталах", - сказал министр Анатолий Топалэ.В 2021 году молдавские спортсмены завоевали более 200 золотых, серебряных и бронзовых медалей на различных международных соревнованиях, среди которых Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.Абсолютно лучшими в этом году признаны гребец Сергей Тарновский и Ирина Рынгач, представляющая вид женской вольной борьбы. Лучшие тренеры - Николай Журавский и Петру Киперь.Лучшие молдавские спортивные федерации - борьбы, гребли и тяжелой атлетики. Сообщается, что фонд премий для лучших спортсменов и тренеров в этом году составил около 20 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211212/marin-robu-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-47172774.html

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2021

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олимпийские игры, награды, молдавские спортсмены