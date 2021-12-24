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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года
В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года
Награды получили молдавские спортсмены, представляющие олимпийские и неолимпийские виды спорта, паралимпийцы
2021-12-24T20:14+0200
2021-12-24T20:14+0200
спорт
олимпийские игры
награды
молдавские спортсмены
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В пятницу Министерство образования и науки Молдовы провело торжественное мероприятия Sports Gala 2021, в ходе которого чествовались лучшие спортсмены и тренеры уходящего года. Награды получили молдавские спортсмены, представляющие олимпийские и неолимпийские виды спорта, паралимпийцы, которые ярко проявили себя на главных международный и отечественных стартах этого года. "Спорт - это не только физическая сила, это сила характера, сила воли, самоотдача и самопожертвование. Есть много сильных людей, но чемпионами становятся единицы. Вы, молдавские спортсмены, - лучшие послы своей страны. Именно благодаря вам мы испытываем чувство национальной гордости в том момент, когда вы стоите на пьедесталах", - сказал министр Анатолий Топалэ.В 2021 году молдавские спортсмены завоевали более 200 золотых, серебряных и бронзовых медалей на различных международных соревнованиях, среди которых Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.Абсолютно лучшими в этом году признаны гребец Сергей Тарновский и Ирина Рынгач, представляющая вид женской вольной борьбы. Лучшие тренеры - Николай Журавский и Петру Киперь.Лучшие молдавские спортивные федерации - борьбы, гребли и тяжелой атлетики. Сообщается, что фонд премий для лучших спортсменов и тренеров в этом году составил около 20 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211212/marin-robu-zavoeval-bronzu-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike-47172774.html
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олимпийские игры, награды, молдавские спортсмены

В Молдове награждены лучшие спортсмены и тренеры 2021 года

20:14 24.12.2021
© Photo : Ministerul Educației și CercetăriiВручение премий для лучших спортсменов
Вручение премий для лучших спортсменов - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Photo : Ministerul Educației și Cercetării
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Дмитрий Терехов
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Отмечены десятки атлетов, завоевавшие медали на важнейших международных и отечественных стартах.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В пятницу Министерство образования и науки Молдовы провело торжественное мероприятия Sports Gala 2021, в ходе которого чествовались лучшие спортсмены и тренеры уходящего года.
Награды получили молдавские спортсмены, представляющие олимпийские и неолимпийские виды спорта, паралимпийцы, которые ярко проявили себя на главных международный и отечественных стартах этого года.
"Спорт - это не только физическая сила, это сила характера, сила воли, самоотдача и самопожертвование. Есть много сильных людей, но чемпионами становятся единицы. Вы, молдавские спортсмены, - лучшие послы своей страны. Именно благодаря вам мы испытываем чувство национальной гордости в том момент, когда вы стоите на пьедесталах", - сказал министр Анатолий Топалэ.
В 2021 году молдавские спортсмены завоевали более 200 золотых, серебряных и бронзовых медалей на различных международных соревнованиях, среди которых Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.
Абсолютно лучшими в этом году признаны гребец Сергей Тарновский и Ирина Рынгач, представляющая вид женской вольной борьбы. Лучшие тренеры - Николай Журавский и Петру Киперь.
Лучшие молдавские спортивные федерации - борьбы, гребли и тяжелой атлетики.
Сообщается, что фонд премий для лучших спортсменов и тренеров в этом году составил около 20 миллионов леев.
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