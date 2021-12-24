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Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 25, 26 и 27 декабря.
2021-12-24T12:20+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 25, 26 и 27 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на пять банов, до 20,41 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на три бана, до 17,20 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. 24 декабря снова цены поднялись.
https://ru.sputnik.md/20211028/sokhranit-moldavskuyu-gosudarstvennost-45918345.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены

12:20 24.12.2021
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автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 25, 26 и 27 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на пять банов, до 20,41 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на три бана, до 17,20 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. 24 декабря снова цены поднялись.
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