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В Молдове падают цены на картофель
В Молдове падают цены на картофель
Ккак меняются цены на картофель в Молдове и что на них влияет в первой половине декабря.
2021-12-24T07:30+0200
2021-12-24T09:02+0200
общество
в молдове
цены
молдова
картофель
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. На прошлой неделе впервые в декабре текущего года на внутреннем рынке Молдовы картофель оптом подешевел примерно на один лей – до 3,5-4,5 лея за килограмм. Об этом сообщили на портале организации EastFruit. Как отметили в организации, это ценовой диапазон лишь середины ноября, когда на местный рынок периодически непосредственно с полей поступали партии свежесобранного картофеля.По мнению представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, на которых ссылается Eastfruit, во время последней недели декабря причины снижения цен на продукцию те же. "В конце первой недели текущего месяца в ряде картофелеводческих хозяйств был собран последний урожай позднего картофеля – с полей, засеянных в июле. Обычно эта продукция закладывается в семенной фонд. Однако проходит "отсортировка", то есть самые крупные клубни реализуются в качестве продовольствия", – пояснили в организации.В нынешнем году, по данным Eastfruit, поздний картофель, выращенный в специализированных сельхозпредприятиях, отличается высоким качеством.Как рассказали в организации, спрос на такой товар в супермаркетах невелик, его приобретают для текущего потребления ("стратегические запасы" на зиму домохозяйства сформировали осенью). "Это обстоятельство "давит" на цены в магазинного ритейла, тем более что в стране разворачивается очередной виток "подорожания всего"", – пишут Eastfruit. Кроме того, в конце ноября традиционно некоторые сети супермаркетов начали импортировать картофель из Украины и Польши. Объемы поставок пока невелики, но и они способны повлиять на цены в ситуации, когда на рынке предложение товара еще велико, заключили в организации.
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в молдове, цены, молдова, картофель

В Молдове падают цены на картофель

07:30 24.12.2021 (обновлено: 09:02 24.12.2021)
© Sputnik / Cătălina CerneiPe rafturile magazinelor sunt deja cartofi noi
Pe rafturile magazinelor sunt deja cartofi noi - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Cătălina Cernei
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На аналитической платформе о плодоовощном бизнесе рассказали, как меняются цены на картофель в Молдове и что на них влияет в первой половине декабря.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. На прошлой неделе впервые в декабре текущего года на внутреннем рынке Молдовы картофель оптом подешевел примерно на один лей – до 3,5-4,5 лея за килограмм. Об этом сообщили на портале организации EastFruit.
Как отметили в организации, это ценовой диапазон лишь середины ноября, когда на местный рынок периодически непосредственно с полей поступали партии свежесобранного картофеля.
По мнению представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, на которых ссылается Eastfruit, во время последней недели декабря причины снижения цен на продукцию те же.
"В конце первой недели текущего месяца в ряде картофелеводческих хозяйств был собран последний урожай позднего картофеля – с полей, засеянных в июле. Обычно эта продукция закладывается в семенной фонд. Однако проходит "отсортировка", то есть самые крупные клубни реализуются в качестве продовольствия", – пояснили в организации.
В нынешнем году, по данным Eastfruit, поздний картофель, выращенный в специализированных сельхозпредприятиях, отличается высоким качеством.

"Однако крупный и внешне привлекательный картофель в сетевом ритейле воспринимается среднестатистическим молдавским потребителем настороженно, он списывает его в разряд импортного, перекормленного удобрениями", – пояснили на портале.

Как рассказали в организации, спрос на такой товар в супермаркетах невелик, его приобретают для текущего потребления ("стратегические запасы" на зиму домохозяйства сформировали осенью).
"Это обстоятельство "давит" на цены в магазинного ритейла, тем более что в стране разворачивается очередной виток "подорожания всего"", – пишут Eastfruit.
Кроме того, в конце ноября традиционно некоторые сети супермаркетов начали импортировать картофель из Украины и Польши. Объемы поставок пока невелики, но и они способны повлиять на цены в ситуации, когда на рынке предложение товара еще велико, заключили в организации.
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