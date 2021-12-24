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Мораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов
Мораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов
Мораторий введен на полгода для регулирования рынка нефтепродуктов.
2021-12-24T18:30+0200
2021-12-24T18:30+0200
общество
в молдове
азс
мораторий
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В парламенте Молдовы одобрили в первом чтении законопроект, направленный на повышение конкуренции и эффективности на рынке нефтепродуктов. Депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) и один из авторов проекта Раду Мариан рассказал, что эта законодательная инициатива предназначена, в первую очередь для потребителей, и направлена на снижение цены и повышение качества нефтепродуктов.Проект предусматривает внесение поправок в Закон о рынке нефтепродуктов, Налоговый кодекс, Кодекс о правонарушениях и предлагает четыре конкретные меры. "Предлагается установить шестимесячный мораторий на выдачу градостроительных документов на проектирование новых заправок основными нефтепродуктами и сжиженным газом", - заявил Мариан. Проект также предусматривает отмену фиксированной пошлины на выдачу лицензии на импорт и оптовую торговлю бензином, дизельным топливом и сжиженным газом. Другая мера, как уточнил депутат, предусматривает ограничение оптовой перепродажи нефтепродуктов, увеличение доли акцизов на импорт нефтепродуктов. Мариан рассказал, что также предлагается увеличить размер санкций за нарушение правил осуществления деятельности в этой области.По словам Мариана, в процессе разработки проекта было проведено несколько общественных консультаций - с независимыми экспертами, представителями государственных структур, а также крупными, средними и малыми поставщиками нефтепродуктов.
https://ru.sputnik.md/20211008/sledstvie-gazovogo-krizisa-prekratila-rabotu-azs-45375569.html
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Юлия Липовая
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в молдове, азс, мораторий

Мораторий на строительство АЗС: в Молдове новые решения по рынку нефтепродуктов

18:30 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Мораторий введен на полгода для регулирования рынка нефтепродуктов.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В парламенте Молдовы одобрили в первом чтении законопроект, направленный на повышение конкуренции и эффективности на рынке нефтепродуктов.
Депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) и один из авторов проекта Раду Мариан рассказал, что эта законодательная инициатива предназначена, в первую очередь для потребителей, и направлена на снижение цены и повышение качества нефтепродуктов.
Проект предусматривает внесение поправок в Закон о рынке нефтепродуктов, Налоговый кодекс, Кодекс о правонарушениях и предлагает четыре конкретные меры.
"Предлагается установить шестимесячный мораторий на выдачу градостроительных документов на проектирование новых заправок основными нефтепродуктами и сжиженным газом", - заявил Мариан.
Проект также предусматривает отмену фиксированной пошлины на выдачу лицензии на импорт и оптовую торговлю бензином, дизельным топливом и сжиженным газом.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Другая мера, как уточнил депутат, предусматривает ограничение оптовой перепродажи нефтепродуктов, увеличение доли акцизов на импорт нефтепродуктов.
Мариан рассказал, что также предлагается увеличить размер санкций за нарушение правил осуществления деятельности в этой области.
По словам Мариана, в процессе разработки проекта было проведено несколько общественных консультаций - с независимыми экспертами, представителями государственных структур, а также крупными, средними и малыми поставщиками нефтепродуктов.
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