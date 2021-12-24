https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-reguliruemuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-kotoryy-postavlyaet-moldovagaz-47491737.html

НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"

НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"

Цена на природный газ, поставляемый компанией "Молдовагаз", была одобрена национальным регулятором.

2021-12-24T11:50+0200

2021-12-24T11:50+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило регулируемую цену на природный газ, поставляемый АО "Молдовагаз". Тариф для конечных потребителей снизится до 11,02 лея, то есть на шесть банов. "Регулируемые цены на поставку природного газа АО" Молдовагаз" утверждаются в контексте обязательств по оказанию государственных услуг, согласно приложению к настоящему решению. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года", – заявила представитель проекта Мария Арамэ.Так, регулируемые цены на поставку газа будут следующие"Регулируемые цены на природный газ, поставляемый конечным потребителям, обязательны для всех газовых предприятий, которые была возложена обязанность оказания государственных услуг, до утверждения регулируемых цен для них", – отметила Арама.Напомним, 9 ноября НАРЭ утвердил новые тарифы на природный газ по запросу АО "Молдовагаз".С 1 ноября бытовые потребители платят по 10,26 лея за один кубометр природного газа. Окончательный тариф вместе с НДС составляет 11,08 лея. Ранее потребители платили 4,64 лея за кубометр голубого топлива. То есть тариф вырос в 2,4 раза. До этого 29 октября "Молдовагаз" договорился с ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Стороны договорились о применении формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной, которая привязана к рыночной цене газа и нефти."

https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html

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