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НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"
НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"
Цена на природный газ, поставляемый компанией "Молдовагаз", была одобрена национальным регулятором.
2021-12-24T11:50+0200
2021-12-24T12:48+0200
общество
в молдове
молдова
тариф
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило регулируемую цену на природный газ, поставляемый АО "Молдовагаз". Тариф для конечных потребителей снизится до 11,02 лея, то есть на шесть банов. "Регулируемые цены на поставку природного газа АО" Молдовагаз" утверждаются в контексте обязательств по оказанию государственных услуг, согласно приложению к настоящему решению. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года", – заявила представитель проекта Мария Арамэ.Так, регулируемые цены на поставку газа будут следующие"Регулируемые цены на природный газ, поставляемый конечным потребителям, обязательны для всех газовых предприятий, которые была возложена обязанность оказания государственных услуг, до утверждения регулируемых цен для них", – отметила Арама.Напомним, 9 ноября НАРЭ утвердил новые тарифы на природный газ по запросу АО "Молдовагаз".С 1 ноября бытовые потребители платят по 10,26 лея за один кубометр природного газа. Окончательный тариф вместе с НДС составляет 11,08 лея. Ранее потребители платили 4,64 лея за кубометр голубого топлива. То есть тариф вырос в 2,4 раза. До этого 29 октября "Молдовагаз" договорился с ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Стороны договорились о применении формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной, которая привязана к рыночной цене газа и нефти."
https://ru.sputnik.md/20211202/kak-budet-vyglyadet-kvitantsiya-za-gaz-s-kompensatsiey-46884872.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, тариф, газ

НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"

11:50 24.12.2021 (обновлено: 12:48 24.12.2021)
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Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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Марина Гончарук
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Цена на природный газ, поставляемый компанией "Молдовагаз", была одобрена национальным регулятором.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило регулируемую цену на природный газ, поставляемый АО "Молдовагаз". Тариф для конечных потребителей снизится до 11,02 лея, то есть на шесть банов.
"Регулируемые цены на поставку природного газа АО" Молдовагаз" утверждаются в контексте обязательств по оказанию государственных услуг, согласно приложению к настоящему решению. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года", – заявила представитель проекта Мария Арамэ.

Так, регулируемые цены на поставку газа будут следующие

В точках входа в газотранспортные сети – 7771 лей;
в точках выхода из газотранспортных сетей – 8059 леев;
в точках выхода из распределительных сетей природного газа высокого давления – 8268 леев;
в точках выхода из газораспределительных сетей среднего давления – 8586 леев;
в точках выхода из распределительных сетей природного газа низкого давления – 10196 леев.
"Регулируемые цены на природный газ, поставляемый конечным потребителям, обязательны для всех газовых предприятий, которые была возложена обязанность оказания государственных услуг, до утверждения регулируемых цен для них", – отметила Арама.
Напомним, 9 ноября НАРЭ утвердил новые тарифы на природный газ по запросу АО "Молдовагаз".
С 1 ноября бытовые потребители платят по 10,26 лея за один кубометр природного газа. Окончательный тариф вместе с НДС составляет 11,08 лея. Ранее потребители платили 4,64 лея за кубометр голубого топлива. То есть тариф вырос в 2,4 раза.
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До этого 29 октября "Молдовагаз" договорился с ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Стороны договорились о применении формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной, которая привязана к рыночной цене газа и нефти."
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