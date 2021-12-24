https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-tseny-na-elektroenergiyu-proizvodimuyu-tets-nord-47493496.html

НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord

НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord

Утверждены цены на электроэнергию и тепло, производимые ТЭЦ Nord.

2021-12-24T12:30+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулирование в энергетике (НАРЭ) утвердили цены на электроэнергию, производимую АО ТЭЦ Nord.Так, на заседании в пятницу в НАРЭ была утверждена цена на электроэнергию, производимую электростанциями и централизованным теплоснабжением ТЭЦ Nord. Она составит 2,08 лея за кВт/час, без НДС. В то же время утвержден тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО ТЭЦ Nord в размере 1834 лея за гигакалорию, без НДС.Это решение вступит в силу 1 января 2022 года и может быть обжаловано в течение 30 дней.

https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-reguliruemuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-kotoryy-postavlyaet-moldovagaz-47491737.html

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в молдове, молдова, нарэ, тариф, тепло, электроэнергия