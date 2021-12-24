https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-tseny-na-elektroenergiyu-proizvodimuyu-tets-nord-47493496.html
НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord
НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord
Утверждены цены на электроэнергию и тепло, производимые ТЭЦ Nord.
2021-12-24T12:30+0200
2021-12-24T12:30+0200
2021-12-24T13:39+0200
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электроэнергия
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулирование в энергетике (НАРЭ) утвердили цены на электроэнергию, производимую АО ТЭЦ Nord.Так, на заседании в пятницу в НАРЭ была утверждена цена на электроэнергию, производимую электростанциями и централизованным теплоснабжением ТЭЦ Nord. Она составит 2,08 лея за кВт/час, без НДС. В то же время утвержден тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО ТЭЦ Nord в размере 1834 лея за гигакалорию, без НДС.Это решение вступит в силу 1 января 2022 года и может быть обжаловано в течение 30 дней.
https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-reguliruemuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-kotoryy-postavlyaet-moldovagaz-47491737.html
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в молдове, молдова, нарэ, тариф, тепло, электроэнергия
НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord
12:30 24.12.2021 (обновлено: 13:39 24.12.2021)
Утверждены цены на электроэнергию и тепло, производимые северной теплоэлектроцентралью.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулирование в энергетике (НАРЭ) утвердили цены на электроэнергию, производимую АО ТЭЦ Nord.
Так, на заседании в пятницу в НАРЭ была утверждена цена на электроэнергию, производимую электростанциями и централизованным теплоснабжением ТЭЦ Nord. Она составит 2,08 лея за кВт/час, без НДС.
В то же время утвержден тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО ТЭЦ Nord в размере 1834 лея за гигакалорию, без НДС.
"Утверждена цена на электроэнергию, производимую электростанциями ТЭЦ Nord, в размере 2,08 банов за кВт/час без НДС. Утвержден тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ТЭЦ Nord в размере 1834 лея за гигакалорию без НДС", - сообщил представляющий проект решения Александру Урсу.
Это решение вступит в силу 1 января 2022 года и может быть обжаловано в течение 30 дней.