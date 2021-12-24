https://ru.sputnik.md/20211224/parlament-zakryli-osenne-zimnyuyu-sessiyu-47507356.html

В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию

В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию

Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии на последнем заседании в этом году.

2021-12-24T17:18+0200

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парламент

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию."Хочу предложить сохранять уважение, несмотря на наши политические взгляды и взгляды в отношении реформ и другого. Если оглянуться назад, хочу сказать, что это был хороший год, из которого мы выйдем более закаленными. Мы начали в неустойчивое время, было много эмоций и потрясений. Были моменты, когда мы спрашивали, куда будет двигаться Молдова", – отметил на закрытии сессии спикер парламента Игорь Гросу. Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля. Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.

https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html

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