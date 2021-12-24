https://ru.sputnik.md/20211224/parlament-zakryli-osenne-zimnyuyu-sessiyu-47507356.html
В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии на последнем заседании в этом году.
2021-12-24T17:18+0200
2021-12-24T17:18+0200
2021-12-24T17:42+0200
общество
в молдове
молдова
осенняя сессия
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45768436_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_df5e32277bd6454988e798206ac22235.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию."Хочу предложить сохранять уважение, несмотря на наши политические взгляды и взгляды в отношении реформ и другого. Если оглянуться назад, хочу сказать, что это был хороший год, из которого мы выйдем более закаленными. Мы начали в неустойчивое время, было много эмоций и потрясений. Были моменты, когда мы спрашивали, куда будет двигаться Молдова", – отметил на закрытии сессии спикер парламента Игорь Гросу. Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля. Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45768436_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_7b8838f504df83583096be9dcee9dcc9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, осенняя сессия, парламент
В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
17:18 24.12.2021 (обновлено: 17:42 24.12.2021)
Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии на последнем заседании в этом году.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию.
"Хочу предложить сохранять уважение, несмотря на наши политические взгляды и взгляды в отношении реформ и другого. Если оглянуться назад, хочу сказать, что это был хороший год, из которого мы выйдем более закаленными. Мы начали в неустойчивое время, было много эмоций и потрясений. Были моменты, когда мы спрашивали, куда будет двигаться Молдова", – отметил на закрытии сессии спикер парламента Игорь Гросу.
Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.
Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.
Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.
Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.