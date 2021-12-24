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https://ru.sputnik.md/20211224/parlament-zakryli-osenne-zimnyuyu-sessiyu-47507356.html
В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию
Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии на последнем заседании в этом году.
2021-12-24T17:18+0200
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общество
в молдове
молдова
осенняя сессия
парламент
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию."Хочу предложить сохранять уважение, несмотря на наши политические взгляды и взгляды в отношении реформ и другого. Если оглянуться назад, хочу сказать, что это был хороший год, из которого мы выйдем более закаленными. Мы начали в неустойчивое время, было много эмоций и потрясений. Были моменты, когда мы спрашивали, куда будет двигаться Молдова", – отметил на закрытии сессии спикер парламента Игорь Гросу. Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля. Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html
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в молдове, молдова, осенняя сессия, парламент

В парламенте закрыли осенне-зимнюю сессию

17:18 24.12.2021 (обновлено: 17:42 24.12.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты парламента проголосовали за закрытие сессии на последнем заседании в этом году.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В высшем законодательном органе страны закрыли осенне-зимнюю сессию.
"Хочу предложить сохранять уважение, несмотря на наши политические взгляды и взгляды в отношении реформ и другого. Если оглянуться назад, хочу сказать, что это был хороший год, из которого мы выйдем более закаленными. Мы начали в неустойчивое время, было много эмоций и потрясений. Были моменты, когда мы спрашивали, куда будет двигаться Молдова", – отметил на закрытии сессии спикер парламента Игорь Гросу.
Согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в течение года.
Весенняя сессия начинается в феврале и завершается в конце июля, а осенняя проводится с сентября по конец декабря.
Парламент XI созыва собрался на первое учредительное заседание 26 июля 2021 года после досрочных выборов в законодательный орган страны, которые прошли 11 июля.
Осенне-зимняя сессия парламента началась 1 сентября.
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
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