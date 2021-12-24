https://ru.sputnik.md/20211224/po-kishinevu-proekhal-rozhdestvenskiy-karavan-pozharnykh-i-spasateley-47511305.html

По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей

По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей

Празднично украшенные спецмашины отправились в путь по столице с площади перед зданием правительства.

2021-12-24T18:55+0200

2021-12-24T18:55+0200

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общество

спасатели

пожарные

рождество

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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Традиционный Рождественский караван, организованный Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, проехал по улицам КишиневаВ колонне специальной автотехники, украшенной светящимися гирляндами, участвовали 26 машин.После автопробега по улицам столицы караван остановится на аллее МВД, где состоится праздничная церемония с участием руководства и сотрудников Генинспектората. Праздничный проект проходит в Молдове уже шестой год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей.

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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спасатели, пожарные, рождество