https://ru.sputnik.md/20211224/po-kishinevu-proekhal-rozhdestvenskiy-karavan-pozharnykh-i-spasateley-47511305.html
По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
Празднично украшенные спецмашины отправились в путь по столице с площади перед зданием правительства.
2021-12-24T18:55+0200
2021-12-24T18:55+0200
2021-12-24T19:12+0200
общество
спасатели
пожарные
рождество
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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Традиционный Рождественский караван, организованный Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, проехал по улицам КишиневаВ колонне специальной автотехники, украшенной светящимися гирляндами, участвовали 26 машин.После автопробега по улицам столицы караван остановится на аллее МВД, где состоится праздничная церемония с участием руководства и сотрудников Генинспектората. Праздничный проект проходит в Молдове уже шестой год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей.
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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спасатели, пожарные, рождество
По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
18:55 24.12.2021 (обновлено: 19:12 24.12.2021)
Празднично украшенные спецмашины отправились в путь по столице с площади перед зданием правительства.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Традиционный Рождественский караван, организованный Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, проехал по улицам Кишинева
В колонне специальной автотехники, украшенной светящимися гирляндами, участвовали 26 машин.
После автопробега по улицам столицы караван остановится на аллее МВД, где состоится праздничная церемония с участием руководства и сотрудников Генинспектората.
Праздничный проект проходит в Молдове уже шестой год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей.