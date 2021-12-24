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По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей
Празднично украшенные спецмашины отправились в путь по столице с площади перед зданием правительства.
2021-12-24T18:55+0200
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общество
спасатели
пожарные
рождество
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КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Традиционный Рождественский караван, организованный Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, проехал по улицам КишиневаВ колонне специальной автотехники, украшенной светящимися гирляндами, участвовали 26 машин.После автопробега по улицам столицы караван остановится на аллее МВД, где состоится праздничная церемония с участием руководства и сотрудников Генинспектората. Праздничный проект проходит в Молдове уже шестой год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей.
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спасатели, пожарные, рождество

По Кишиневу проехал Рождественский караван пожарных и спасателей

18:55 24.12.2021 (обновлено: 19:12 24.12.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakРождественский караван пожарных и спасателей
Рождественский караван пожарных и спасателей - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Празднично украшенные спецмашины отправились в путь по столице с площади перед зданием правительства.
КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Традиционный Рождественский караван, организованный Генинспекторатом по чрезвычайным ситуациям, проехал по улицам Кишинева

В колонне специальной автотехники, украшенной светящимися гирляндами, участвовали 26 машин.
После автопробега по улицам столицы караван остановится на аллее МВД, где состоится праздничная церемония с участием руководства и сотрудников Генинспектората.
Праздничный проект проходит в Молдове уже шестой год подряд. В атмосфере праздника жителям страны рассказывают о правилах противопожарной безопасности, показывают спецтехнику и оборудование спасателей.
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