https://ru.sputnik.md/20211224/pogoda-novyy-god-sinoptiki-47513847.html

Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики

Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики

Уже появились первые предположения метеорологов о том, погода на Новый год.

2021-12-24T22:02+0200

2021-12-24T22:02+0200

2021-12-24T22:02+0200

новый год

прогно погоды

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавские метеорологи сделали первый прогноз на 31 декабря. Согласно данным метеорологов, накануне Нового года в Молдове ожидается днем около нуля градусов по Цельсию, а ночью температура может достигнуть -5 градусов в некоторых районах. Также в этот день ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые осадки. Возможен слабый туман и заморозки. Ветер в новогодний день будет слабым. А атмосферное давление нормальным.

https://ru.sputnik.md/20211224/prognoz-pogoda-silnye-morozy-47479744.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

новый год, прогно погоды