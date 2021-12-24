https://ru.sputnik.md/20211224/pogoda-novyy-god-sinoptiki-47513847.html
Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
Уже появились первые предположения метеорологов о том, погода на Новый год.
2021-12-24T22:02+0200
2021-12-24T22:02+0200
2021-12-24T22:02+0200
новый год
прогно погоды
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975606_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33e8c2a26faa41e4e32e3d50c7802a5d.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавские метеорологи сделали первый прогноз на 31 декабря. Согласно данным метеорологов, накануне Нового года в Молдове ожидается днем около нуля градусов по Цельсию, а ночью температура может достигнуть -5 градусов в некоторых районах. Также в этот день ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые осадки. Возможен слабый туман и заморозки. Ветер в новогодний день будет слабым. А атмосферное давление нормальным.
https://ru.sputnik.md/20211224/prognoz-pogoda-silnye-morozy-47479744.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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новый год, прогно погоды
Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
Уже появились первые предположения метеорологов о том, погода на Новый год.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавские метеорологи сделали первый прогноз на 31 декабря.
Согласно данным метеорологов, накануне Нового года в Молдове ожидается днем около нуля градусов по Цельсию, а ночью температура может достигнуть -5 градусов в некоторых районах.
Также в этот день ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые осадки. Возможен слабый туман и заморозки.
Ветер в новогодний день будет слабым. А атмосферное давление нормальным.