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https://ru.sputnik.md/20211224/pogoda-novyy-god-sinoptiki-47513847.html
Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики
Уже появились первые предположения метеорологов о том, погода на Новый год.
2021-12-24T22:02+0200
2021-12-24T22:02+0200
новый год
прогно погоды
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавские метеорологи сделали первый прогноз на 31 декабря. Согласно данным метеорологов, накануне Нового года в Молдове ожидается днем около нуля градусов по Цельсию, а ночью температура может достигнуть -5 градусов в некоторых районах. Также в этот день ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые осадки. Возможен слабый туман и заморозки. Ветер в новогодний день будет слабым. А атмосферное давление нормальным.
https://ru.sputnik.md/20211224/prognoz-pogoda-silnye-morozy-47479744.html
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Юлия Липовая
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новый год, прогно погоды

Какая погода будет на Новый год, рассказали синоптики

22:02 24.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausНовогодние елки на Ботанике Кишинев 2021
Новогодние елки на Ботанике Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Уже появились первые предположения метеорологов о том, погода на Новый год.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Молдавские метеорологи сделали первый прогноз на 31 декабря.
Согласно данным метеорологов, накануне Нового года в Молдове ожидается днем около нуля градусов по Цельсию, а ночью температура может достигнуть -5 градусов в некоторых районах.
Также в этот день ожидается преимущественно облачная погода, местами слабые осадки. Возможен слабый туман и заморозки.
Ветер в новогодний день будет слабым. А атмосферное давление нормальным.
Облака - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед
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