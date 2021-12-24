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https://ru.sputnik.md/20211224/pogodnye-rekordy-moldovy-24-dekabrya-47483674.html
Погодные рекорды Молдовы 24 декабря
Погодные рекорды Молдовы 24 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-24T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 24 декабря, отмечен несколько лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 24 декабря 2014 года воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1902 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –19,9 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 24 декабря

00:01 24.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщина в шубе
Женщина в шубе - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 24 декабря, отмечен несколько лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 24 декабря 2014 года воздух прогрелся до +13,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1902 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –19,9 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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