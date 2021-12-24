https://ru.sputnik.md/20211224/pogranpolitsii-ne-podtverdili-protesty-ocheredi-na-14-chasov-na-kpp-leusheny-47487496.html

В Погранполиции опровергли информацию о протестах на КПП

В Погранполиции опровергли информацию о протестах на КПП

Видео, которое распространилось в молдавской прессе и телеграм-каналах - оказалось фейком.

2021-12-24T09:53+0200

2021-12-24T09:53+0200

2021-12-24T09:53+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Пограничная полиция не подтвердила информацию о том, что на контрольно-пропускном пункте Леушены на границе Молдовы и Румынии сформировались громадные очереди из автомобилей. Эти сведения в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова опровергла пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.Накануне в молдавской прессе появилось видео, на котором толпа людей, находясь в пробке, свистит и кричит на одном из КПП. Сообщалось, что действие происходит на КПП Леушены в ночь на 24 декабря и что люди провели в очереди 14 часов с учетом, что ночные температуры воздуха достигают -9 градусов.По ее словам, интенсивное движение на КПП Леушены наблюдалось в течение примерно двух часов поздно ночью. При этом Новицки напомнила, что граждане могут выбирать и другие КПП: Скулены, Костешты, Кагул - которые намного свободнее. Информацию о повышенном трафике своевременно передавала и Погранполиция в момент заторов на КПП - после 21 часов вечера. В связи с наплывом приезжающих на контрольном пункте к работе приступили дополнительные сотрудники ведомства. По данным Погранполиции, в разное время в очереди собиралось 15 и 30 машин, автобусов и микроавтобусов. До поздней ночи на контрольном пункте был усиленный режим работы. Напомним, ранее на границе Молдовы до 16 января был установлен усиленный режим работы и контроля в связи с праздниками и большим наплывом людей.

https://ru.sputnik.md/20211223/granitsa-moldova-usilennyy-rezhim-47455224.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, протест, кпп