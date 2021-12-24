https://ru.sputnik.md/20211224/prognoz-pogoda-silnye-morozy-47479744.html

Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед

Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-24T07:00+0200

2021-12-24T07:00+0200

2021-12-24T07:00+0200

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2976/37/29763731_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_ec2b31c84409e7bdab321e012b125462.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем временами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью от –10 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 декабря: днем – от –1 до +1, ночью – от –8 до –6 градусов.В последующие дни в стране потеплеет. Днем 25 декабря ожидается до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится, до +3, в некоторых районах возможен мороз. В последующие дни потеплеет до +6. Ночью в эти дни ожидается около нуля градусов, местами возможно -5. Праздники и народные приметыВ церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения.При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин монаха, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того, чтобы служить Никону.

https://ru.sputnik.md/20211223/spasateli-predupredili-ob-opasnosti-kholodnyy-period-goda-47469557.html

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды