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Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед
Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-24T07:00+0200
2021-12-24T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем временами слабый снег. На дорогах гололедица.Ветер юго-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью от –10 до –5.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 декабря: днем – от –1 до +1, ночью – от –8 до –6 градусов.В последующие дни в стране потеплеет. Днем 25 декабря ожидается до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится, до +3, в некоторых районах возможен мороз. В последующие дни потеплеет до +6. Ночью в эти дни ожидается около нуля градусов, местами возможно -5. Праздники и народные приметыВ церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения.При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин монаха, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того, чтобы служить Никону.
https://ru.sputnik.md/20211223/spasateli-predupredili-ob-opasnosti-kholodnyy-period-goda-47469557.html
https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление, снег и гололед

07:00 24.12.2021
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Облака - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем временами слабый снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –3 до +2 градусов по Цельсию, ночью от –10 до –5.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 декабря: днем – от –1 до +1, ночью – от –8 до –6 градусов.
В последующие дни в стране потеплеет. Днем 25 декабря ожидается до +7 градусов. Днем 26 декабря температура воздуха снова опустится, до +3, в некоторых районах возможен мороз. В последующие дни потеплеет до +6. Ночью в эти дни ожидается около нуля градусов, местами возможно -5.
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Вчера, 17:05

Праздники и народные приметы

В церкви 24 декабря почитается память преподобного Никона Печерского, который был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения.
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При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин монаха, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того, чтобы служить Никону.
Солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.
Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу.
К вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.
Если человек родился 24 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит или опал.
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