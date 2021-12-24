https://ru.sputnik.md/20211224/resheno-voditeli-bolshe-ne-obyazany-imet-pri-sebe-prava-47492951.html

Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права

Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права

Хорошие новости для водителей. Они не будут оштрафованы, если у них нет водительских прав при себе.

2021-12-24T12:50+0200

2021-12-24T12:50+0200

2021-12-24T13:04+0200

общество

в молдове

молдова

водительские права

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/15/31385491_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d6fae3bcae31df64ab070c235942708.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Автолюбители больше не будут обязаны иметь при себе водительские права, когда они за рулем, и не будут за это оштрафованы. За соответствующую поправку в пятницу проголосовали в окончательном чтении депутаты на заседании парламента. Заставлять водителей иметь при себе удостоверение на право управления автотранспортом нет больше необходимости, так как их личность сотрудники полиции смогут идентифицировать по базе данных. Однако водители будут обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Ранее за поправку проголосовали в кабинете министров. Еще раньше, в конце ноября, министр внутренних дел Анна Ревенко рассказала об этой инициативе, которая позволит освободить водителей от требования постоянно иметь при себе права. Тогда она сообщила, что подобная мера не сможет быть введена сразу. По словам министра, на данный момент не все патрульные инспекторы имеют необходимые приборы для документации водителей в цифровом режиме. Все последующие необходимые акты для внедрения этой инициативы будут одобрены правительством в ближайшие полгода.

https://ru.sputnik.md/20211221/vnimanie-na-dorogakh-politsiya-rekomenduet-voditelyam-uchityvat-pogodnye-usloviya-47416152.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, молдова, водительские права