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Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права
Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права
Хорошие новости для водителей. Они не будут оштрафованы, если у них нет водительских прав при себе.
2021-12-24T12:50+0200
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в молдове
молдова
водительские права
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Автолюбители больше не будут обязаны иметь при себе водительские права, когда они за рулем, и не будут за это оштрафованы. За соответствующую поправку в пятницу проголосовали в окончательном чтении депутаты на заседании парламента. Заставлять водителей иметь при себе удостоверение на право управления автотранспортом нет больше необходимости, так как их личность сотрудники полиции смогут идентифицировать по базе данных. Однако водители будут обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Ранее за поправку проголосовали в кабинете министров. Еще раньше, в конце ноября, министр внутренних дел Анна Ревенко рассказала об этой инициативе, которая позволит освободить водителей от требования постоянно иметь при себе права. Тогда она сообщила, что подобная мера не сможет быть введена сразу. По словам министра, на данный момент не все патрульные инспекторы имеют необходимые приборы для документации водителей в цифровом режиме. Все последующие необходимые акты для внедрения этой инициативы будут одобрены правительством в ближайшие полгода.
https://ru.sputnik.md/20211221/vnimanie-na-dorogakh-politsiya-rekomenduet-voditelyam-uchityvat-pogodnye-usloviya-47416152.html
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в молдове, молдова, водительские права

Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права

12:50 24.12.2021 (обновлено: 13:04 24.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausPermis de conducere
Permis de conducere - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Все материалы
Хорошие новости для молдавских водителей: штрафы за отсутствие при себе прав им платить не придется.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Автолюбители больше не будут обязаны иметь при себе водительские права, когда они за рулем, и не будут за это оштрафованы. За соответствующую поправку в пятницу проголосовали в окончательном чтении депутаты на заседании парламента.
Заставлять водителей иметь при себе удостоверение на право управления автотранспортом нет больше необходимости, так как их личность сотрудники полиции смогут идентифицировать по базе данных. Однако водители будут обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Ранее за поправку проголосовали в кабинете министров.
Еще раньше, в конце ноября, министр внутренних дел Анна Ревенко рассказала об этой инициативе, которая позволит освободить водителей от требования постоянно иметь при себе права. Тогда она сообщила, что подобная мера не сможет быть введена сразу.
Снег - Sputnik Молдова, 1920, 21.12.2021
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Внимание на дорогах: полиция рекомендует водителям учитывать погодные условия
21 декабря, 23:30
По словам министра, на данный момент не все патрульные инспекторы имеют необходимые приборы для документации водителей в цифровом режиме.
Все последующие необходимые акты для внедрения этой инициативы будут одобрены правительством в ближайшие полгода.
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