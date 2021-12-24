Общество
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Россия подарила книги библиотекам Гагаузии
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
© Sputnik / Maxim Topal
Партию переданных Россией в подарок книг распределят в 37 общественных библиотек Гагаузии.
КОМРАТ, 24 дек – Sputnik, Максим Топал. Представительство Россотрудничества в Молдове подарило Гагаузии книги – художественные, сборники стихотворений известных русских авторов, энциклопедии и словари.
"В 2021 году Русский дом в Кишиневе реализует программу под названием "Русская книга в подарок". В рамках программы мы передаем литературу на русском языке, включающую в себя художественные издания, русскую классику, учебно-методические издания, справочники, словари", – сказал руководитель Россотрудничества Андрей Муравьев в ходе церемонии передачи книг.
© Sputnik / Maxim TopalРуководитель Россотрудничества Андрей Муравьев вручает партию литературы
Руководитель Россотрудничества Андрей Муравьев вручает партию литературы
© Sputnik / Maxim Topal
Заместитель председателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло, в свою очередь, отметила, что полученная партия литературы будет способствовать дальнейшему духовному обогащению и получению новых знаний.
Она поблагодарила коллег из России за сотрудничество и поддержку различных социальных инициатив и проектов, реализуемых в Гагаузии.
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
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© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
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© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
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© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
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© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
© Sputnik / Maxim TopalГагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
5/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
1/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
2/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
3/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
4/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
5/5
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузия получила из России крупную партию художественной и научной литературы
"Общество в Гагаузии – читающее и всегда заинтересованное. Этот дар ответит желаниям различного читателя – и детей, и взрослых. Книги будут полезны тем, кто занимается самоанализом, любит классику. Здесь есть литература, которая придется по душе каждому читателю", – сказала Олеся Танасогло.
© Sputnik / Maxim TopalЗаместитель председателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло
Заместитель председателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло
© Sputnik / Maxim Topal
Руководитель Россотрудничества Андрей Муравьев также вручил 96 билетов на спектакль столичного драматического театра имени Чехова учащимся 4-5 классов из Гагаузии.