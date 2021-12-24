https://ru.sputnik.md/20211224/rossiya-podarila-knigi-bibliotekam-gagauzii-47501403.html

Россия подарила книги библиотекам Гагаузии

Россия подарила книги библиотекам Гагаузии

Представительство Россотрудничества в Молдове подарило Гагаузии книги

2021-12-24T15:19+0200

2021-12-24T15:19+0200

2021-12-24T15:19+0200

общество

россия

книги

гагаузия

подарок

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КОМРАТ, 24 дек – Sputnik, Максим Топал. Представительство Россотрудничества в Молдове подарило Гагаузии книги – художественные, сборники стихотворений известных русских авторов, энциклопедии и словари."В 2021 году Русский дом в Кишиневе реализует программу под названием "Русская книга в подарок". В рамках программы мы передаем литературу на русском языке, включающую в себя художественные издания, русскую классику, учебно-методические издания, справочники, словари", – сказал руководитель Россотрудничества Андрей Муравьев в ходе церемонии передачи книг.Заместитель председателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло, в свою очередь, отметила, что полученная партия литературы будет способствовать дальнейшему духовному обогащению и получению новых знаний.Она поблагодарила коллег из России за сотрудничество и поддержку различных социальных инициатив и проектов, реализуемых в Гагаузии."Общество в Гагаузии – читающее и всегда заинтересованное. Этот дар ответит желаниям различного читателя – и детей, и взрослых. Книги будут полезны тем, кто занимается самоанализом, любит классику. Здесь есть литература, которая придется по душе каждому читателю", – сказала Олеся Танасогло.Руководитель Россотрудничества Андрей Муравьев также вручил 96 билетов на спектакль столичного драматического театра имени Чехова учащимся 4-5 классов из Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20211223/gagauziya-47466845.html

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