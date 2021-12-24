https://ru.sputnik.md/20211224/schetnaya-palata-audit-gaz-47506183.html

Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит

Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит

По итогам аудита должно стать ясно, не было ли коррупции и других преступлений в газовой отрасли.

2021-12-24T16:49+0200

2021-12-24T16:49+0200

2021-12-24T16:49+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Счетная палата проведет внешний государственный аудит в сфере природного газа. За соответствующий проект закона в окончательном чтении проголосовали депутаты парламента на заседании в пятницу. Как говорится в документе, аудит необходим, чтобы убедиться, что финансовая деятельность и операции полностью соответствуют применимым правовым положениям. Депутат фракции PAS Раду Мариан, который является одним из авторов проекта, рассказал, что аудит будет проводиться на предприятиях, занимающихся природным газом, на которые были возложены обязательства по оказанию государственных услуг, на связанных предприятиях, а также на других юридических лицах, прямо или косвенно связанных с ними в области природного газа."Предприятия должны предоставлять для проверки данные и документы в установленные сроки. Это будет первый общественный внешний аудит в газовой отрасли в истории Молдовы, были попытки, но, к сожалению раньше не получилось", - добавил Мариан. Он отметил, что доступ ко всем базам данных, оцифрованной информации и на территорию компаний для выполнения аудита должны обеспечить все предприятия.Отчет об аудите должен быть сдан до 30 ноября 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210902/genprokuratura-provesti-gosuchrezhdeniyakh-audit-44416211.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, аудит, газ, счетная палата