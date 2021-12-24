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Сколько будет стоить газ в 2022 году – средняя цена
Сколько будет стоить газ в 2022 году – средняя цена
В национальном регуляторе изучают в пятницу цены на закупку газа компанией "Молдовагаз".
2021-12-24T11:01+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Прогноз средней закупочной цены природного газа для компании "Молдовагаз" на 2022 год – 413,15 доллара США за тысячу кубометров. Такую цену назвали на заседании Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), на котором рассматриваются регулируемые цены на поставку природного газа. В ноябре закупочная цена газа составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре – 430 долларов.Как рассказала представляющая проект Марчела Арама, при ценообразовании, в частности, брали в расчет "общий объем природного газа, поставляемого по регламентируемым ценам, 1 миллиард 177,01 миллиона кубометров, среднюю закупочную цену природного газа, прогнозируемую в 2022 году, 413,15 доллара США за кубометр газа, и обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США в 17,68 лея за доллар США, средний курс НБМ в 2021 году".Напомним, 9 ноября НАРЭ утвердил новые тарифы на природный газ по запросу АО "Молдовагаз". С 1 ноября бытовые потребители платят по 10,26 лея за один кубометр природного газа. Окончательный тариф вместе с НДС составляет 11,08 лея. Ранее потребители платили 4,64 лея за кубометр голубого топлива. То есть тариф вырос в 2,4 раза. До этого 29 октября "Молдовагаз" договорился с ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Стороны договорились о применении формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной, которая привязана к рыночной цене газа и нефти.
https://ru.sputnik.md/20211203/moldovagaz-potrebitelyam-chto-nuzhno-polucheniya-kompensatsii-46930607.html
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Анна Юрий
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в молдове, молдова, газ

Сколько будет стоить газ в 2022 году – средняя цена

11:01 24.12.2021 (обновлено: 12:39 24.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
Национальный регулятор рассмотрел цены на закупку газа компанией "Молдовагаз".
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Прогноз средней закупочной цены природного газа для компании "Молдовагаз" на 2022 год – 413,15 доллара США за тысячу кубометров.
Такую цену назвали на заседании Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), на котором рассматриваются регулируемые цены на поставку природного газа.
В ноябре закупочная цена газа составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре – 430 долларов.
Как рассказала представляющая проект Марчела Арама, при ценообразовании, в частности, брали в расчет "общий объем природного газа, поставляемого по регламентируемым ценам, 1 миллиард 177,01 миллиона кубометров, среднюю закупочную цену природного газа, прогнозируемую в 2022 году, 413,15 доллара США за кубометр газа, и обменный курс национальной валюты по отношению к доллару США в 17,68 лея за доллар США, средний курс НБМ в 2021 году".
Напомним, 9 ноября НАРЭ утвердил новые тарифы на природный газ по запросу АО "Молдовагаз".
С 1 ноября бытовые потребители платят по 10,26 лея за один кубометр природного газа. Окончательный тариф вместе с НДС составляет 11,08 лея. Ранее потребители платили 4,64 лея за кубометр голубого топлива. То есть тариф вырос в 2,4 раза.
До этого 29 октября "Молдовагаз" договорился с ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа на пять лет. Стороны договорились о применении формулы расчета цены, предложенной молдавской стороной, которая привязана к рыночной цене газа и нефти.
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В "Молдовагазе" рассказали, что нужно сделать для получения компенсаций
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