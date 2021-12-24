https://ru.sputnik.md/20211224/skolko-budem-platit-za-teplo-v-2022-godu-sredniy-tarif-47492171.html

Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф

Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф

На заседании НАРЭ рассмотрели тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям а также цены на производство электроэнергии.

2021-12-24T11:25+0200

2021-12-24T11:25+0200

2021-12-24T12:47+0200

общество

в молдове

цены

молдова

нарэ

тариф

тепло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45708730_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_7e869b2daad12d68207b71328c11c44d.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило на заседании в пятницу новый тариф на тепло, поставляемое АО "Термоэлектрика". Он вступит в силу 1 января 2022 года. Как отметили на заседании НАРЭ, ориентировочная среднегодовая цена составляет 1689 леев за гигакалорию, что на 83 лея, или на 4,68% ниже текущей цены. В то же время была утверждена новая стоимость производства электроэнергии. Ориентировочная средняя годовая цена составляет 2,33 лея кВт/час, что на пять банов, или на 2,1% ниже. Напоминаем, что 20 ноября НАРЭ утвердило повышение тарифа на тепловую энергию на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев для "Термоэлектрики".Прирост цены на тепловую энергии для потребителей составил около 60%. На заседании НАРЭ в пятницу решение от 20 ноября было отменено.

https://ru.sputnik.md/20211210/nare-tarif-gaz-teplo-elektroenergiya-47110593.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, цены, молдова, нарэ, тариф, тепло