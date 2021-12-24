https://ru.sputnik.md/20211224/skolko-budem-platit-za-teplo-v-2022-godu-sredniy-tarif-47492171.html
Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф
Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф
На заседании НАРЭ рассмотрели тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям а также цены на производство электроэнергии.
2021-12-24T11:25+0200
2021-12-24T11:25+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило на заседании в пятницу новый тариф на тепло, поставляемое АО "Термоэлектрика". Он вступит в силу 1 января 2022 года. Как отметили на заседании НАРЭ, ориентировочная среднегодовая цена составляет 1689 леев за гигакалорию, что на 83 лея, или на 4,68% ниже текущей цены. В то же время была утверждена новая стоимость производства электроэнергии. Ориентировочная средняя годовая цена составляет 2,33 лея кВт/час, что на пять банов, или на 2,1% ниже. Напоминаем, что 20 ноября НАРЭ утвердило повышение тарифа на тепловую энергию на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев для "Термоэлектрики".Прирост цены на тепловую энергии для потребителей составил около 60%. На заседании НАРЭ в пятницу решение от 20 ноября было отменено.
https://ru.sputnik.md/20211210/nare-tarif-gaz-teplo-elektroenergiya-47110593.html
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в молдове, цены, молдова, нарэ, тариф, тепло
Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф
11:25 24.12.2021 (обновлено: 12:47 24.12.2021)
На заседании Национальное агентство по регулированию энергетики рассмотрело тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО "Термоэлектрика", а также цены на производство электроэнергии.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило на заседании в пятницу новый тариф на тепло, поставляемое АО "Термоэлектрика". Он вступит в силу 1 января 2022 года.
Как отметили на заседании НАРЭ, ориентировочная среднегодовая цена составляет 1689 леев за гигакалорию, что на 83 лея, или на 4,68% ниже текущей цены.
В то же время была утверждена новая стоимость производства электроэнергии. Ориентировочная средняя годовая цена составляет 2,33 лея кВт/час, что на пять банов, или на 2,1% ниже.
Напоминаем, что 20 ноября НАРЭ утвердило повышение тарифа на тепловую энергию на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев для "Термоэлектрики".
Прирост цены на тепловую энергии для потребителей составил около 60%. На заседании НАРЭ в пятницу решение от 20 ноября было отменено.