https://ru.sputnik.md/20211224/skolko-politseyskikh-budut-sledit-za-poryadkom-na-novyy-god-47502365.html

Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год

Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год

В новогоднюю ночь и на протяжении всех зимних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.

2021-12-24T14:45+0200

2021-12-24T14:45+0200

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общество

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полиция

молдова

новый год

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь и на протяжении всех новогодних праздников обеспечивать порядок в стране будут более 1500 сотрудников полиции. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель главы Генинспектората полиции Александру Бежан. Он отметил, что такие меры необходимы в связи с регистрацией большого количества преступлений в этот период года. Так, по данным Бежана, в прошлом году на праздники зафиксировали 1416 нарушений, из них 15 - убийства (все на фоне употребления алкоголя), а также было пять грабежей и другие менее тяжкие преступления. В связи с этим, как добавил Бежан, на протяжении всех праздников будут работать 130 оперативных групп правоохранителей, количество оперативных групп уголовного преследования удвоят.Как рассказал замглавы ГИП, полицейские в период зимних праздников будут также патрулировать улицы, дворы и проводить различные проверки в заведениях. Особое внимание в МВД уделят ситуации на дорогах, полицейские будут проверять водителей на употребление алкоголя и следить за соблюдением правил дорожного движения. Не менее важный момент, как отметил Бежан, это безопасность детей в период праздников, которые будут находится на каникулах. Он призвал родителей следить за местами, где играют и проводят время дети и не оставлять их без присмотра. Начальник генерального управления пограничного контроля Диана Салкуцан рассказала, как будет обеспечиваться порядок на государственной границе, где накануне праздников традиционно интенсивное движение. Салкуцан сообщила, что до 16 января на государственной границе будет усиленный режим работы, на смену будут заступать дополнительные сотрудники Погранполиции. Кроме того, она напомнила о последних решениях Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Салкуцан добавила, что Минздрав и Национальное агентство общественного здоровья будет еженедельно обновлять список государств "красной зоны".

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https://ru.sputnik.md/20211222/novye-pravila-vezda-moldova-27-dekabrya-47432237.html

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в молдове, полиция, молдова, новый год