Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211224/skolko-politseyskikh-budut-sledit-za-poryadkom-na-novyy-god-47502365.html
Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год
Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год
В новогоднюю ночь и на протяжении всех зимних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.
2021-12-24T14:45+0200
2021-12-24T14:45+0200
общество
в молдове
полиция
молдова
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32936080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f063ca97e1a2e7cdbb45180f43ab2966.jpg
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь и на протяжении всех новогодних праздников обеспечивать порядок в стране будут более 1500 сотрудников полиции. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель главы Генинспектората полиции Александру Бежан. Он отметил, что такие меры необходимы в связи с регистрацией большого количества преступлений в этот период года. Так, по данным Бежана, в прошлом году на праздники зафиксировали 1416 нарушений, из них 15 - убийства (все на фоне употребления алкоголя), а также было пять грабежей и другие менее тяжкие преступления. В связи с этим, как добавил Бежан, на протяжении всех праздников будут работать 130 оперативных групп правоохранителей, количество оперативных групп уголовного преследования удвоят.Как рассказал замглавы ГИП, полицейские в период зимних праздников будут также патрулировать улицы, дворы и проводить различные проверки в заведениях. Особое внимание в МВД уделят ситуации на дорогах, полицейские будут проверять водителей на употребление алкоголя и следить за соблюдением правил дорожного движения. Не менее важный момент, как отметил Бежан, это безопасность детей в период праздников, которые будут находится на каникулах. Он призвал родителей следить за местами, где играют и проводят время дети и не оставлять их без присмотра. Начальник генерального управления пограничного контроля Диана Салкуцан рассказала, как будет обеспечиваться порядок на государственной границе, где накануне праздников традиционно интенсивное движение. Салкуцан сообщила, что до 16 января на государственной границе будет усиленный режим работы, на смену будут заступать дополнительные сотрудники Погранполиции. Кроме того, она напомнила о последних решениях Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Салкуцан добавила, что Минздрав и Национальное агентство общественного здоровья будет еженедельно обновлять список государств "красной зоны".
https://ru.sputnik.md/20211222/mery-rozhdestvenskie-yarmarki-47431768.html
https://ru.sputnik.md/20211222/novye-pravila-vezda-moldova-27-dekabrya-47432237.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32936080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcacf77aedd5dc5411a5bce46b635757.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, полиция, молдова, новый год

Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год

14:45 24.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В период зимних праздников полиция будет работать в усиленном режиме.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В новогоднюю ночь и на протяжении всех новогодних праздников обеспечивать порядок в стране будут более 1500 сотрудников полиции. Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель главы Генинспектората полиции Александру Бежан.
Он отметил, что такие меры необходимы в связи с регистрацией большого количества преступлений в этот период года. Так, по данным Бежана, в прошлом году на праздники зафиксировали 1416 нарушений, из них 15 - убийства (все на фоне употребления алкоголя), а также было пять грабежей и другие менее тяжкие преступления.
В связи с этим, как добавил Бежан, на протяжении всех праздников будут работать 130 оперативных групп правоохранителей, количество оперативных групп уголовного преследования удвоят.

"Мы обратим внимание и на предотвращение использования огнестрельного оружия, что часто случается в это время, проследим за использованием пиротехники. Полиция также тщательно будет следить за соблюдением мер против распространения COVID-19, поскольку в последнее время люди расслабились", - уточнил Бежан.

Как рассказал замглавы ГИП, полицейские в период зимних праздников будут также патрулировать улицы, дворы и проводить различные проверки в заведениях.
Особое внимание в МВД уделят ситуации на дорогах, полицейские будут проверять водителей на употребление алкоголя и следить за соблюдением правил дорожного движения.
В Кишиневе зажгли огни на главной ёлке - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Коронавирус
Комиссия общественного здоровья утвердила правила для рождественских ярмарок
22 декабря, 13:01
Не менее важный момент, как отметил Бежан, это безопасность детей в период праздников, которые будут находится на каникулах. Он призвал родителей следить за местами, где играют и проводят время дети и не оставлять их без присмотра.
Начальник генерального управления пограничного контроля Диана Салкуцан рассказала, как будет обеспечиваться порядок на государственной границе, где накануне праздников традиционно интенсивное движение.
Салкуцан сообщила, что до 16 января на государственной границе будет усиленный режим работы, на смену будут заступать дополнительные сотрудники Погранполиции.
Кроме того, она напомнила о последних решениях Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
"Согласно решению НЧКОЗ, люди, прибывающие из стран "красной зоны" (или те, кто ехал транзитом или посетил их в последние 14 дней) будут обязаны представлять отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в Молдову вне зависимости от статуса вакцинации", - заявила Салкуцан.
Салкуцан добавила, что Минздрав и Национальное агентство общественного здоровья будет еженедельно обновлять список государств "красной зоны".
Кишиневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
Коронавирус
Новые правила въезда в Молдову: что изменится с 27 декабря
22 декабря, 13:26
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:49Счетная палата проведет аудит "Молдовагаза": что это значит
16:29Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
16:06Что выяснил Минздрав после скандала с просроченными вакцинами
15:41Как в Молдове будут наказывать за незаконную вырубку елок
15:19Россия подарила книги библиотекам Гагаузии
15:05Красносельский – о миротворцах, газовом долге и футбольных успехах "Шерифа"
14:45Сколько полицейских будут следить за порядком на Новый год
14:25Калмык: изменение цены на электроэнергию для ТЭЦ не влияет на потребителей
14:10Как Евросоюз намерен развалить Россию
13:38Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
13:20Литвиненко: если депутат виновен, он должен ответить по закону
13:00Где в Кишиневе 24 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
12:50Решено окончательно: водители больше не обязаны иметь при себе права
12:30НАРЭ утвердило цены на электроэнергию, производимую ТЭЦ Nord
12:20Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
11:54Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма
11:50НАРЭ утвердило регулируемую цену на природный газ, который поставляет "Молдовагаз"
11:25Сколько будем платить за тепло в 2022 году – средний тариф
11:01Сколько будет стоить газ в 2022 году – средняя цена
10:39МИД России выразил надежду на соблюдение Молдовой обязательств перед "Газпромом"