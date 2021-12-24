Коронавирус
Ученые рассказали, сколько времени Pfizer и Moderna защищают от "омикрона"
Штамм "омикрон" классифицируется как вызывающий беспокойство.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Полная вакцинация препаратами от коронавируса Pfizer и Moderna защищает от "омикрона" первые шесть месяцев после второй прививки, передает РИА Новости. Спустя шесть месяцев вакцины уже не обеспечивают необходимую защиту от нового штамма, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.
"Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма "омикрон", - говорится в исследовании.
Согласно исследованию, после второй дозы вакцины нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с "омикроном" по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от "омикрона" более 90% участников.
По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от "омикрона".
Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.