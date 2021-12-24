https://ru.sputnik.md/20211224/vadim-krasnoselskiy-tiraspol-ne-vidit-zainteresovannosti-kishineva-peregovorakh-47486403.html

Вадим Красносельский: Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в переговорах

Вадим Красносельский: Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в переговорах

Лидер Приднестровья дал оценку тому, насколько Молдова заинтересована в переговорном формате "5+2". 24.12.2021, Sputnik Молдова

2021-12-24T09:28+0200

2021-12-24T09:28+0200

2021-12-24T09:28+0200

политика

в молдове

приднестровье

майя санду

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Тирасполь не видит заинтересованности Кишинева в проведении встречи в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию, об этом в интервью РИА Новости заявил лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский.Он напомнил о своем письме президенту Молдовы Майе Санду с просьбой назначить политического представителя на переговорах.Отвечая на вопрос, был ли получен ответ от Кишинева и есть ли заинтересованность с его стороны, лидер Приднестровья отметил: "ответа я не получил и заинтересованности пока нет".По словам Красносельского, "повестка есть и повестка требует обсуждения, это все наши двусторонние отношения и исполнение ранее подписанных договоренностей".Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате. Ранее предполагалось, что переговоры в формате "5+2" пройдут в этом году 2-3 ноября в Стокгольме. Однако Кишинев обратился с просьбой отменить их или перенести.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html

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в молдове, приднестровье, майя санду, вадим красносельский