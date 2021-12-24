https://ru.sputnik.md/20211224/vernidub-kontrakt-sherif-zayavleniya-47497330.html
Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
Юрий Вернидуб продлил соглашение с "Шерифом" до 2024 года. Что говорят в команде, как комментирует это футбольная общественность.
2021-12-24T13:38+0200
2021-12-24T13:38+0200
2021-12-24T13:38+0200
спорт
в молдове
продление
контракт
фк "шериф"
заявления
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ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом еще на три года. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе "Шерифа". Новое соглашение действует до конца 2024 года.Ранее в прессе появлялась информация о том, что Вернидубом интересуется ряд клубов, в том числе из Саудовской Аравии. Однако в "Шерифе" подобные сообщения назвали слухами."Юрий Николаевич никуда и не собирался. Было ясно, что он останется с нами", – отметили в пресс-службе команды.Доверительную обстановку в стане желто-черных отмечают и футбольные эксперты. Спортивный репортер из Тирасполя Андрей Павленко в долгосрочном контракте с тренером видит стабильность клуба."Думаю, таким контрактом с "Шерифом" Вернидуб наработал себе, что называется, хорошую футбольную карму. Во-первых, в Европе поймут, что "Шериф" – не выскочка-одногодка, а долгоиграющий проект. Как минимум, есть программа развития до 2024 года. Во-вторых, новым договором Вернидуб обесценил все разговоры об уходе в "Ференцварош" или Саудовскую Аравию. В-третьих, тренер получил дополнительную порцию уважения от болельщиков, которые и без того после осеннего чуда Вернидуба считают его беспрекословным авторитетом", – сказал Павленко.Украинский тренер возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Под его руководством тираспольский клуб показал исторический для молдавского футбола результат – впервые сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы.Вернидуб и команда вернутся на евроарену в феврале 2021 года. В рамках 1/16 Лиги Европы "Шериф" сыграет против португальской "Браги". Первый матч состоится 17 февраля в Тирасполе. Ответный – 24 февраля в Португалии.
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в молдове, продление, контракт, фк "шериф", заявления
Вернидуб продлил контракт с "Шерифом": заявления после подписания договора
Украинский тренер продлил соглашение с тираспольским "Шерифом" до конца 2024 года. Что говорят в команде и как комментирует произошедшее футбольная общественность – в материале Sputnik.
ТИРАСПОЛЬ, 24 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом еще на три года. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе "Шерифа". Новое соглашение действует до конца 2024 года.
"У главного тренера нашей первой команды, Юрия Николаевича Вернидуба, начинается новое временное исчисление. ФК "Шериф" официально объявляет о том, что между сторонами достигнута договоренность, после чего руководство клуба и Юрий Вернидуб поставили подписи под договором, который продлил соглашение до конца 2024 года", – сказано в сообщении.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Вернидубом интересуется ряд клубов, в том числе из Саудовской Аравии. Однако в "Шерифе" подобные сообщения назвали слухами.
"Юрий Николаевич никуда и не собирался. Было ясно, что он останется с нами", – отметили в пресс-службе команды.
Доверительную обстановку в стане желто-черных отмечают и футбольные эксперты. Спортивный репортер из Тирасполя Андрей Павленко в долгосрочном контракте с тренером видит стабильность клуба.
"Думаю, таким контрактом с "Шерифом" Вернидуб наработал себе, что называется, хорошую футбольную карму. Во-первых, в Европе поймут, что "Шериф" – не выскочка-одногодка, а долгоиграющий проект. Как минимум, есть программа развития до 2024 года. Во-вторых, новым договором Вернидуб обесценил все разговоры об уходе в "Ференцварош" или Саудовскую Аравию. В-третьих, тренер получил дополнительную порцию уважения от болельщиков, которые и без того после осеннего чуда Вернидуба считают его беспрекословным авторитетом", – сказал Павленко.
Украинский тренер возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Под его руководством тираспольский клуб показал исторический для молдавского футбола результат – впервые сыграл в групповой стадии Лиги Чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы.
Вернидуб и команда вернутся на евроарену в феврале 2021 года. В рамках 1/16 Лиги Европы "Шериф" сыграет против португальской "Браги". Первый матч состоится 17 февраля в Тирасполе. Ответный – 24 февраля в Португалии.