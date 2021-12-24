https://ru.sputnik.md/20211224/voz-omikron-vyyavlen-110-strani-mir-47503651.html
ВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира
ВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира
ВОЗ предупреждает, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", но при этом может оказаться менее тяжелым
2021-12-24T23:11+0200
2021-12-24T23:11+0200
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коронавирус
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страна
штаммы
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Всемирной организацией здравоохранения представила данные о распространении штамма коронавируса "омикрон" в мире, передает РИА Новости. На данный момент новый штамм зарегистрирован в 110 странах мира. ВОЗ предупреждает, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", но при этом может оказаться менее тяжелым.Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".
https://ru.sputnik.md/20211223/astrazeneca-zayavila-chto-busternaya-doza-ee-vaktsiny-effektivna-ot-omikrona-47458946.html
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воз, страна, штаммы
ВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира
Новый штамм коронавируса распространяется быстрее "дельты".
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik.
Всемирной организацией здравоохранения представила данные о распространении штамма коронавируса "омикрон" в мире, передает РИА Новости
. На данный момент новый штамм зарегистрирован в 110 странах мира. ВОЗ предупреждает, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", но при этом может оказаться менее тяжелым.
"По данным на 22 декабря, "омикрон" выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ", - говорится в обновленной информации о новом варианте COVID-19.
Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".