https://ru.sputnik.md/20211224/voz-omikron-vyyavlen-110-strani-mir-47503651.html

ВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира

ВОЗ: штамм "омикрон" выявлен уже в 110 странах мира

ВОЗ предупреждает, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", но при этом может оказаться менее тяжелым

2021-12-24T23:11+0200

2021-12-24T23:11+0200

2021-12-24T23:11+0200

коронавирус

воз

страна

штаммы

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Всемирной организацией здравоохранения представила данные о распространении штамма коронавируса "омикрон" в мире, передает РИА Новости. На данный момент новый штамм зарегистрирован в 110 странах мира. ВОЗ предупреждает, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты", но при этом может оказаться менее тяжелым.Как отмечается, первичные данные указывают на то, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее штамма "дельта" и может быть менее серьезным. Однако пока неизвестно, насколько вакцины или перенесенное ранее заболевание способствуют более легкому течению болезни.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".

https://ru.sputnik.md/20211223/astrazeneca-zayavila-chto-busternaya-doza-ee-vaktsiny-effektivna-ot-omikrona-47458946.html

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воз, страна, штаммы