https://ru.sputnik.md/20211224/vtyagivanie-ukrainy-nato-poyavlenie-raket-granits-rf-voennye-riski-lavrov-47486006.html

Втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ РФ создает военные риски - Лавров

Втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ РФ создает военные риски - Лавров

Глава МИД РФ также отметил, что недружественная линия США в отношении России создает препятствия в налаживании спокойного общения.

2021-12-24T10:14+0200

2021-12-24T10:14+0200

2021-12-24T10:14+0200

политика

в мире

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46474628_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ccce4fe8a7933db33fe3b8375816e3b9.jpg

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Серьезные военные риски влечет за собой возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.Глава российской дипломатии добавил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон "опекает" своих украинских протеже.Лавров напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США в режиме видеоконференцсвязи, которая "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей".Он отметил, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.По его словам, проводимая США недружественная линия в отношении России создает токсичную атмосферу и препятствует налаживанию спокойного общения."Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров."Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - уточнил министр.Он также заявил, что полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности."Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров.Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-minskie-soglasheniya-edinstvenno-vozmozhnyy-variant-uregulirovaniya-donbasse-47463751.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, россия, нато