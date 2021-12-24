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Втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ РФ создает военные риски - Лавров
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Глава МИД РФ также отметил, что недружественная линия США в отношении России создает препятствия в налаживании спокойного общения.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Серьезные военные риски влечет за собой возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".
Глава российской дипломатии добавил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон "опекает" своих украинских протеже.
"Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже", - заявил он.
Лавров напомнил, что 7 декабря состоялась беседа президентов России и США в режиме видеоконференцсвязи, которая "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей".
Он отметил, что преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.
"Президент России Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска" и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.), высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Украины против Донбасса", - уточнил Лавров.
По его словам, проводимая США недружественная линия в отношении России создает токсичную атмосферу и препятствует налаживанию спокойного общения.
"Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров.
"Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - уточнил министр.
Он также заявил, что полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности.
"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров.
Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.
"Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров, запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере", - пояснил глава МИД.
Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.