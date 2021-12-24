https://ru.sputnik.md/20211224/zakharova-o-pozitsii-moldovy-po-rezolyutsii-oon-protiv-geroizatsii-natsizma-47492756.html

Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма

Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма

Официальный представитель МИД России высказалась по поводу того, как страны бывшего СССР голосовали по резолюции ООН против героизации нацизма.

2021-12-24T11:54+0200

2021-12-24T11:54+0200

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Изменение позиции Молдовы, которая воздержалась в ходе нынешнего голосования в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.Она уточнила, что в резолюции осуждаются попытки оправдания и героизации участников нацистского движения, включая бывших членов СС, в том числе подразделений ваффен СС, признанных Нюренбергским трибуналом преступным за свои деяния, а также кампании по борьбе с памятниками в честь бойцов Красной армии и воинов-антифашистов."Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН. Это подтверждает актуальность рассматриваемых в ней проблем", – подчеркнула Захарова.По ее словам, большинство государств-участников СНГ поддерживают эту важную российскую инициативу – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – ежегодно входят в число соавторов резолюции.Официальный представитель МИД России отметила, что "упомянутое единодушие основывается в том числе на том, что все народы Советского Союза испытали на себе тяготы той войны, и все они внесли огромный вклад в достижение победы над нацизмом, которая стала общим достоянием, как братских советских республик, так и всех объединенных наций, которые боролись с коричневой чумой"."Это наша общая победа, которой мы не только вправе, но обязаны гордиться. И мы всегда подчеркиваем наш общий вклад", – сказала Захарова.

https://ru.sputnik.md/20211028/geroizatsia-natsistskikh-prestupnikov-kishinev-45995394.html

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