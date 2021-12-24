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Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма
Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма
Официальный представитель МИД России высказалась по поводу того, как страны бывшего СССР голосовали по резолюции ООН против героизации нацизма.
2021-12-24T11:54+0200
2021-12-24T12:59+0200
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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Изменение позиции Молдовы, которая воздержалась в ходе нынешнего голосования в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.Она уточнила, что в резолюции осуждаются попытки оправдания и героизации участников нацистского движения, включая бывших членов СС, в том числе подразделений ваффен СС, признанных Нюренбергским трибуналом преступным за свои деяния, а также кампании по борьбе с памятниками в честь бойцов Красной армии и воинов-антифашистов."Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН. Это подтверждает актуальность рассматриваемых в ней проблем", – подчеркнула Захарова.По ее словам, большинство государств-участников СНГ поддерживают эту важную российскую инициативу – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – ежегодно входят в число соавторов резолюции.Официальный представитель МИД России отметила, что "упомянутое единодушие основывается в том числе на том, что все народы Советского Союза испытали на себе тяготы той войны, и все они внесли огромный вклад в достижение победы над нацизмом, которая стала общим достоянием, как братских советских республик, так и всех объединенных наций, которые боролись с коричневой чумой"."Это наша общая победа, которой мы не только вправе, но обязаны гордиться. И мы всегда подчеркиваем наш общий вклад", – сказала Захарова.
https://ru.sputnik.md/20211028/geroizatsia-natsistskikh-prestupnikov-kishinev-45995394.html
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россия, молдова, оон, мария захарова, в мире

Захарова – о позиции Молдовы по резолюции ООН против героизации нацизма

11:54 24.12.2021 (обновлено: 12:59 24.12.2021)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой по текущим вопросам внешней политики
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой по текущим вопросам внешней политики - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России высказалась по поводу того, как страны бывшего СССР голосовали по резолюции ООН против героизации нацизма.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Изменение позиции Молдовы, которая воздержалась в ходе нынешнего голосования в ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, вызывает сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.
"Документ поднимает острые вопросы роста весьма опасных проявлений неонацизма, расовой дискриминации, распространение ненавистнической идеологии, теории расового превосходства, затрагивает проблематику сохранения исторической памяти и правды о причинах и итогах Второй мировой войны", – отметила Захарова.
Она уточнила, что в резолюции осуждаются попытки оправдания и героизации участников нацистского движения, включая бывших членов СС, в том числе подразделений ваффен СС, признанных Нюренбергским трибуналом преступным за свои деяния, а также кампании по борьбе с памятниками в честь бойцов Красной армии и воинов-антифашистов.
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"Российская инициатива неизменно пользуется широкой поддержкой государств-членов ООН. Это подтверждает актуальность рассматриваемых в ней проблем", – подчеркнула Захарова.
По ее словам, большинство государств-участников СНГ поддерживают эту важную российскую инициативу – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – ежегодно входят в число соавторов резолюции.

"В то же время не можем не отметить изменение позиции Молдовы, которая воздержалась в ходе нынешнего голосования по резолюции. Это, мягко говоря, вызывает сожаление", – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что "упомянутое единодушие основывается в том числе на том, что все народы Советского Союза испытали на себе тяготы той войны, и все они внесли огромный вклад в достижение победы над нацизмом, которая стала общим достоянием, как братских советских республик, так и всех объединенных наций, которые боролись с коричневой чумой".
"Это наша общая победа, которой мы не только вправе, но обязаны гордиться. И мы всегда подчеркиваем наш общий вклад", – сказала Захарова.
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