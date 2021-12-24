https://ru.sputnik.md/20211224/zaklyuchennykh-proscheny-vyydut-svoboda-47508765.html

Сколько молдавских заключенных выйдут на свободу после амнистии

Сколько молдавских заключенных выйдут на свободу после амнистии

По случаю 30-летия независимости Молдовы многих заключенным могут сократить срок, а некоторые сразу выйдут на свободу.

2021-12-24T17:45+0200

2021-12-24T17:45+0200

2021-12-24T18:26+0200

общество

в молдове

молдова

заключенные

амнистия

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КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В Молдове проведут амнистию в отношении 1723 заключенных. Соответствующий законопроект приняли в пятницу на заседании парламента. Амнистия пройдет в связи с 30-летием независимости государства. Как говорится в проекте закона, 67 заключенных подлежат немедленному освобождению, а в случае других будет применено досрочное освобождение или сокращение срока.В ходе рассмотрения в окончательном чтении проекта была принята поправка, которая предусматривает освобождение от наказания беременных и тех женщин, которые до вступления в силу настоящего закона были приговорены к тюремному заключению на срок до девяти лет включительно, при этом имеют детей в возрасте до 12 лет и не были лишены родительских прав.Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим особо серьезные преступления, в том числе коррупционные или связанные с коррупцией. Учитывая, что некоторые уже отбыли большую часть срока, законопроект предусматривает частичное уменьшение наказания.Согласно документу, будет создана специальная комиссия, которая проанализирует документы об амнистии. В связи с этим Национальная администрация пенитенциарных учреждений (ANP) представит комиссии список осужденных, которые подпадают под действие этого закона.После этого будут направлены ходатайства в компетентные судебные инстанции для принятия решения — освобождения или сокращения наказания осужденного.

https://ru.sputnik.md/20211223/obyski-tyurmy-moldova-47459692.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, заключенные, амнистия