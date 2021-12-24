https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html

Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут

Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут

Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год предусматривает также повышение зарплаты судьям КС.

2021-12-24T16:29+0200

2021-12-24T16:29+0200

2021-12-24T16:29+0200

общество

в молдове

конституционный суд

молдова

повышение зарплат

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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год был вновь рассмотрен в парламенте и принят голосами 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). Проект закона предусматривает ряд мер и инструментов для продвижения новой политики, в частности, в документе в одной из поправок указано значительно повышение зарплат для судей Конституционного суда. Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС. В то же время в обществе развернулся скандал вокруг этой инициативы властей. В парламенте по поводу этой поправки также были острые дискуссии. Так, депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа спросил автора проекта депутата PAS Думитру Алайбу, на какую в точности сумму вырастит зарплата судей. В ответ Алайба сказал, что не может сказать точную сумму, да и не считает нужным ее приводить. После депутат БКС Василе Боля отметил, что в результате голосования за документ зарплата судей КС вырастит на 34%. Алайба эти данные не подтвердил, но отметил, что Боля недалек от истины. "Примерно, вы недалеки от правды, но это очень примерно. Мне не нравится прикрываться примерными цифрами, поэтому я воздержался от озвучивания точной цифры", - добавил Алайба. Спикер Игорь Гросу попытался успокоить парламентариев и заявил, что такая заработная плата судей Конституционного суда оправдана. "Лучше, чтобы им платило государство, чем "кулечники" и бандиты. Потому что, когда им платит государство, они несут ответственность перед страной и всеми людьми. Пусть все граждане, кто работает, придут получать оплату от государства, а не от бандитов, "Багамских островов" и "кулечников"", - заявил Гросу.Ранее правительство не одобрило упомянутую поправку, аргументируя это тем, что предложение выходит за рамки имеющихся ресурсов и не имеет финансового покрытия в проекте Закона о государственном бюджете на 2022 год. Напомним, поправка, подписанная депутатами PAS Олесей Стамате, Вероникой Рошка и председателем парламента Игорем Гросу, предусматривала изначально повышение заработной платы судей КС с 44 тысяч леев до почти 82 тысяч. Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества. Впоследствии президент Майя Санду вернула в парламент от 6 декабря 2021 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты бюджетно-налогового законодательства на 2022 год, в том числе о скандальной поправке, касающейся оплаты труда сотрудников Конституционного суда. Такое решение глава государства приняла на том основании, что в закон внесена поправка о вознаграждении судей КС, по которой нет положительного заключения правительства.В передаче на частном телеканале Стамате, которая является главой парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету, признала, что знал об отрицательном заключении правительства до того, как пришла в парламент с поправкой о повышении заработной платы судей КС.

https://ru.sputnik.md/20211210/sandu-vernula-parlament-zakon-predusmotreno-povyshenie-zarplaty-sudyam-ks-47130508.html

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в молдове, конституционный суд, молдова, повышение зарплат