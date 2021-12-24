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https://ru.sputnik.md/20211224/zarplaty-sudyam-ks-vse-zhe-povysili-kakimi-oni-budut-47505320.html
Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут
Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год предусматривает также повышение зарплаты судьям КС.
2021-12-24T16:29+0200
2021-12-24T16:29+0200
общество
в молдове
конституционный суд
молдова
повышение зарплат
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КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год был вновь рассмотрен в парламенте и принят голосами 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS). Проект закона предусматривает ряд мер и инструментов для продвижения новой политики, в частности, в документе в одной из поправок указано значительно повышение зарплат для судей Конституционного суда. Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС. В то же время в обществе развернулся скандал вокруг этой инициативы властей. В парламенте по поводу этой поправки также были острые дискуссии. Так, депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа спросил автора проекта депутата PAS Думитру Алайбу, на какую в точности сумму вырастит зарплата судей. В ответ Алайба сказал, что не может сказать точную сумму, да и не считает нужным ее приводить. После депутат БКС Василе Боля отметил, что в результате голосования за документ зарплата судей КС вырастит на 34%. Алайба эти данные не подтвердил, но отметил, что Боля недалек от истины. "Примерно, вы недалеки от правды, но это очень примерно. Мне не нравится прикрываться примерными цифрами, поэтому я воздержался от озвучивания точной цифры", - добавил Алайба. Спикер Игорь Гросу попытался успокоить парламентариев и заявил, что такая заработная плата судей Конституционного суда оправдана. "Лучше, чтобы им платило государство, чем "кулечники" и бандиты. Потому что, когда им платит государство, они несут ответственность перед страной и всеми людьми. Пусть все граждане, кто работает, придут получать оплату от государства, а не от бандитов, "Багамских островов" и "кулечников"", - заявил Гросу.Ранее правительство не одобрило упомянутую поправку, аргументируя это тем, что предложение выходит за рамки имеющихся ресурсов и не имеет финансового покрытия в проекте Закона о государственном бюджете на 2022 год. Напомним, поправка, подписанная депутатами PAS Олесей Стамате, Вероникой Рошка и председателем парламента Игорем Гросу, предусматривала изначально повышение заработной платы судей КС с 44 тысяч леев до почти 82 тысяч. Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества. Впоследствии президент Майя Санду вернула в парламент от 6 декабря 2021 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты бюджетно-налогового законодательства на 2022 год, в том числе о скандальной поправке, касающейся оплаты труда сотрудников Конституционного суда. Такое решение глава государства приняла на том основании, что в закон внесена поправка о вознаграждении судей КС, по которой нет положительного заключения правительства.В передаче на частном телеканале Стамате, которая является главой парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету, признала, что знал об отрицательном заключении правительства до того, как пришла в парламент с поправкой о повышении заработной платы судей КС.
https://ru.sputnik.md/20211210/sandu-vernula-parlament-zakon-predusmotreno-povyshenie-zarplaty-sudyam-ks-47130508.html
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в молдове, конституционный суд, молдова, повышение зарплат

Зарплаты судьям КС все же повысили: какими они будут

16:29 24.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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В парламенте снова рассмотрели проект о внесении поправок в закон о налогово-бюджетной и таможенной политике на 2022 год, в одном из положений закона предусмотрено повышение зарплаты судьям КС.
КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Проект поправок в налогово-бюджетную и таможенную политику на 2022 год был вновь рассмотрен в парламенте и принят голосами 55 депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
Проект закона предусматривает ряд мер и инструментов для продвижения новой политики, в частности, в документе в одной из поправок указано значительно повышение зарплат для судей Конституционного суда.
Напомним, ранее этот законопроект не был промульгирован президентом страны Майей Санду в связи с отсутствием положительного заключения правительства по поправке о зарплатах судьям КС. В то же время в обществе развернулся скандал вокруг этой инициативы властей.
В парламенте по поводу этой поправки также были острые дискуссии. Так, депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Петру Бурдужа спросил автора проекта депутата PAS Думитру Алайбу, на какую в точности сумму вырастит зарплата судей. В ответ Алайба сказал, что не может сказать точную сумму, да и не считает нужным ее приводить.
После депутат БКС Василе Боля отметил, что в результате голосования за документ зарплата судей КС вырастит на 34%.

"К 44 тысячам нынешней зарплате судей прибавят еще 15 тысяч, после чего получится примерно 59 тысяч", - подчеркнул Боля.

Алайба эти данные не подтвердил, но отметил, что Боля недалек от истины.
"Примерно, вы недалеки от правды, но это очень примерно. Мне не нравится прикрываться примерными цифрами, поэтому я воздержался от озвучивания точной цифры", - добавил Алайба.
Спикер Игорь Гросу попытался успокоить парламентариев и заявил, что такая заработная плата судей Конституционного суда оправдана.
"Лучше, чтобы им платило государство, чем "кулечники" и бандиты. Потому что, когда им платит государство, они несут ответственность перед страной и всеми людьми. Пусть все граждане, кто работает, придут получать оплату от государства, а не от бандитов, "Багамских островов" и "кулечников"", - заявил Гросу.
Здание Конституционного суда Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Санду вернула в парламент закон, где предусмотрено повышение зарплат судьям КС
10 декабря, 17:49
Ранее правительство не одобрило упомянутую поправку, аргументируя это тем, что предложение выходит за рамки имеющихся ресурсов и не имеет финансового покрытия в проекте Закона о государственном бюджете на 2022 год.
Напомним, поправка, подписанная депутатами PAS Олесей Стамате, Вероникой Рошка и председателем парламента Игорем Гросу, предусматривала изначально повышение заработной платы судей КС с 44 тысяч леев до почти 82 тысяч. Однако инициатива подверглась резкой критике со стороны парламентской оппозиции, некоторых внепарламентских партий, а также гражданского общества.
Впоследствии президент Майя Санду вернула в парламент от 6 декабря 2021 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты бюджетно-налогового законодательства на 2022 год, в том числе о скандальной поправке, касающейся оплаты труда сотрудников Конституционного суда.
Такое решение глава государства приняла на том основании, что в закон внесена поправка о вознаграждении судей КС, по которой нет положительного заключения правительства.
В передаче на частном телеканале Стамате, которая является главой парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету, признала, что знал об отрицательном заключении правительства до того, как пришла в парламент с поправкой о повышении заработной платы судей КС.
Олеся Стамате - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2021
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Повышение зарплат судьям КС: Стамате знала о негативном заключении кабмина
22 декабря, 11:55
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