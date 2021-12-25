https://ru.sputnik.md/20211225/chto-trebuyut-moldavskie-restoratory-ot-vlastey---podrobnosti-47395739.html
Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
Что необходимо предпринять правительству Молдовы для того, чтобы HoReCA окончательно не впала в финансовую "депрессию"
2021-12-25T08:00+0200
2021-12-25T08:00+0200
2021-12-25T09:57+0200
радио
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рестораторы
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Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
В Минздраве Молдовы вновь заговорили о необходимости введения обязательного контроля сертификатов о COVID-вакцинации у посетителей заведений сектора HoReCa – ресторанов и кафе. И это, несмотря на то, что в большинстве районов и муниципиев страны нет "красного" кода эпидемической опасности.За период пандемии HoReCa понесла значительные потери, а сотни специалистов навсегда покинули этот сектор экономики.Как власть может поддержать молдавских рестораторов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал представитель сектора HoReCa Думитру Чеботареску.По его словам, если правительство поддержит предложения рестораторов, это поможет оживить отрасль, привлечь новый капитал и предпринимателей, которые решат в непростое кризисное время открыть новые заведения в стране."В случае с налоговыми послаблениями для начинающих рестораторов, такая мера позволит вкладывать больше средств в развитие сектора, придаст ему новый импульс", - добавил Чеботареску.Представитель отрасли HoReCa уверен: именно такие послабления позволят удержать большинство предпринимателей-рестораторов в Молдове, поскольку сейчас в целом на рынке наблюдается ситуация, при которой многие закрывают свои заведения, забирают капитал и навсегда уезжают из Молдовы.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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требования, налоги, поддержка, рестораторы, аудио
Чеботареску: что требуют молдавские рестораторы от властей - подробности
08:00 25.12.2021 (обновлено: 09:57 25.12.2021)
Представитель профильной Ассоциации рестораторов Молдовы MAR рассказал, что необходимо предпринять правительству страны для того, чтобы отрасль окончательно не впала в финансовую "депрессию".
В Минздраве Молдовы вновь заговорили о необходимости введения обязательного контроля сертификатов о COVID-вакцинации у посетителей заведений сектора HoReCa – ресторанов и кафе. И это, несмотря на то, что в большинстве районов и муниципиев страны нет "красного" кода эпидемической опасности.
За период пандемии HoReCa понесла значительные потери, а сотни специалистов навсегда покинули этот сектор экономики.
Как власть может поддержать молдавских рестораторов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал представитель сектора HoReCa Думитру Чеботареску.
"Мы неоднократно обращались к представителям правительства, отправляли письма. Мы попросили ввести для отрасли налоговые послабления, это позволит сэкономить затраты предприятий общественного питания. У нас налоги в системе выше, чем в других странах", - сказал собеседник.
По его словам, если правительство поддержит предложения рестораторов, это поможет оживить отрасль, привлечь новый капитал и предпринимателей, которые решат в непростое кризисное время открыть новые заведения в стране.
"В случае с налоговыми послаблениями для начинающих рестораторов, такая мера позволит вкладывать больше средств в развитие сектора, придаст ему новый импульс", - добавил Чеботареску.
Представитель отрасли HoReCa уверен: именно такие послабления позволят удержать большинство предпринимателей-рестораторов в Молдове, поскольку сейчас в целом на рынке наблюдается ситуация, при которой многие закрывают свои заведения, забирают капитал и навсегда уезжают из Молдовы.