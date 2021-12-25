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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-25T19:36+0200
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции из Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.За минувшие сутки проведено 5324 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 349.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования – у врача и у работника вспомогательного персонала.Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 211.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9605.
https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html
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в молдове, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:36 25.12.2021 (обновлено: 19:51 25.12.2021)
© AFP 2021 / NEIL HALLМедсестра ухаживает за пациентами в больнице
Медсестра ухаживает за пациентами в больнице - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© AFP 2021 / NEIL HALL
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В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции из Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.
За минувшие сутки проведено 5324 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 349.
У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования – у врача и у работника вспомогательного персонала.
Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).
В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 211.
Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9605.
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