https://ru.sputnik.md/20211225/covid-19-moldova-47527163.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-25T19:36+0200

2021-12-25T19:36+0200

2021-12-25T19:51+0200

коронавирус

в молдове

статистика

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции из Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.За минувшие сутки проведено 5324 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 349.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования – у врача и у работника вспомогательного персонала.Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 211.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9605.

https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html

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