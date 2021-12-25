https://ru.sputnik.md/20211225/covid-19-moldova-47527163.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-25T19:36+0200
2021-12-25T19:36+0200
2021-12-25T19:51+0200
коронавирус
в молдове
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47157102_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_49d976152a60d2cfb3f1e59773f2b4ae.jpg
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции из Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.За минувшие сутки проведено 5324 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 349.У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования – у врача и у работника вспомогательного персонала.Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 211.Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9605.
https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47157102_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2494976d5a1394120acc85ce684157db.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:36 25.12.2021 (обновлено: 19:51 25.12.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 229 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Зарегистрировано четыре случая "импорта" инфекции из Германии, Франции, Великобритании и Норвегии.
За минувшие сутки проведено 5324 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 349.
У работников системы здравоохранения выявлено два случая инфицирования – у врача и у работника вспомогательного персонала.
Госпитализированы 650 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 105 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек).
В то же время за сутки выздоровели 293 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 360 211.
Минздрав сообщает о 16 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9605.