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ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе
ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе
Крупная авария: на одной из улиц Кишинева столкнулись поезд и грузовик. 25.12.2021, Sputnik Молдова
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в молдове
происшествия
кишинев
молдова
поезд
дтп
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Поезд столкнулся с грузовиком на улице Мунчештской в Кишиневе. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, ДТП произошло утром в субботу, 25 декабря, около 7.00.Сообщается, что машинист поезда вовремя заметил грузовик на железнодорожных путях и сумел затормозить.В результате аварии никто не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб. Водитель грузовика, который, вероятно, стал виновником происшествия, рискует получить штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных очков.
https://ru.sputnik.md/20211221/dtp-chimishlia-47396700.html
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в молдове, происшествия, кишинев, молдова, поезд, дтп

ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе

14:04 25.12.2021 (обновлено: 14:13 25.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе
Комендантский час в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Крупная авария: на одной из улиц Кишинева столкнулись поезд и грузовик.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Поезд столкнулся с грузовиком на улице Мунчештской в Кишиневе.
По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, ДТП произошло утром в субботу, 25 декабря, около 7.00.
Сообщается, что машинист поезда вовремя заметил грузовик на железнодорожных путях и сумел затормозить.
В результате аварии никто не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб. Водитель грузовика, который, вероятно, стал виновником происшествия, рискует получить штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных очков.
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