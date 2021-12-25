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ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе

ДТП с участием поезда произошло в Кишиневе

Крупная авария: на одной из улиц Кишинева столкнулись поезд и грузовик. 25.12.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Поезд столкнулся с грузовиком на улице Мунчештской в Кишиневе. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, ДТП произошло утром в субботу, 25 декабря, около 7.00.Сообщается, что машинист поезда вовремя заметил грузовик на железнодорожных путях и сумел затормозить.В результате аварии никто не пострадал, но был зафиксирован материальный ущерб. Водитель грузовика, который, вероятно, стал виновником происшествия, рискует получить штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных очков.

https://ru.sputnik.md/20211221/dtp-chimishlia-47396700.html

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в молдове, происшествия, кишинев, молдова, поезд, дтп