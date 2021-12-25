https://ru.sputnik.md/20211225/dvoe-grazhdan-moldovy-deportirovany-47525293.html

Двое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины

Двое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины

Оба депортированных фигурируют уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.

2021-12-25T17:40+0200

2021-12-25T17:40+0200

2021-12-25T17:56+0200

украина

молдова

депортация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1040/10/10401098_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_25365783e70efcba85a83e1f80ef5512.jpg

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Двое граждан Молдовы, незаконно проникших на Украину через границу с Приднестровьем, депортированы на родину. Об этом сообщили в управлении Пограничной полиции.Сообщается, что двое мужчин 19 и 48 лет являются жителями Дубоссар и Криулян. В ходе дополнительных проверок выяснилось, что оба депортированных фигурируют в уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211225/moldova-set-poddelny-kovid-sertifikaty-47523490.html

украина

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

украина, молдова, депортация