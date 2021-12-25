https://ru.sputnik.md/20211225/dvoe-grazhdan-moldovy-deportirovany-47525293.html
Двое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины
Двое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины
Оба депортированных фигурируют уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.
2021-12-25T17:40+0200
2021-12-25T17:40+0200
2021-12-25T17:56+0200
украина
молдова
депортация
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Двое граждан Молдовы, незаконно проникших на Украину через границу с Приднестровьем, депортированы на родину. Об этом сообщили в управлении Пограничной полиции.Сообщается, что двое мужчин 19 и 48 лет являются жителями Дубоссар и Криулян. В ходе дополнительных проверок выяснилось, что оба депортированных фигурируют в уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211225/moldova-set-poddelny-kovid-sertifikaty-47523490.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
украина, молдова, депортация
Двое граждан Молдовы депортированы на родину из Украины
17:40 25.12.2021 (обновлено: 17:56 25.12.2021)
Оба депортированных фигурируют в уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Двое граждан Молдовы, незаконно проникших на Украину через границу с Приднестровьем, депортированы на родину. Об этом сообщили в управлении Пограничной полиции.
Сообщается, что двое мужчин 19 и 48 лет являются жителями Дубоссар и Криулян.
"В соответствии с положениями соглашения между Республикой Молдова и Украиной, в пункте пропуска Староказачье состоялась передача двух граждан Молдовы в руки национальных властей", – говорится на официальном интернет-ресурсе молдавской Погранполиции.
В ходе дополнительных проверок выяснилось, что оба депортированных фигурируют в уголовных делах, открытых правоохранительными органами Молдовы.