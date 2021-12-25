https://ru.sputnik.md/20211225/gazprom--yamal-evropa-47519148.html

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал – Европа"

"Газпром" не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал – Европа"

Компания "Газпром" уже пять дней не резервирует газопровод "Ямал – Европа" для транзита топлива.

2021-12-25T10:32+0200

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. "Газпром" во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита газа через Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform."Газпром" продолжал снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Сообщается, что на 17 декабря компания выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров."Газпром" ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования.Компания, комментируя динамику поставок по "Ямал – Европе", сообщала, что поставляет газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что "Газпром" поставляет весь объем газа, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, но также и увеличивает поставки."Я вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по маршруту "Ямал-Европа". Это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку", – заявил Путин.

https://ru.sputnik.md/20211224/evropa-otobrala-41-zakachennogo-gaz-khranilisch-47507061.html

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