https://ru.sputnik.md/20211225/god-tigra-2022-tochnyy-goroskop-po-mesyatsam-dlya-vsekh-znakov-zodiaka-47477502.html

Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака

Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака

Что ждет каждый из знаков Зодиака в 2022 году - самый подробный прогноз по знакам Зодиака.

2021-12-25T07:00+0200

2021-12-25T07:00+0200

2021-12-25T09:35+0200

в мире

гороскоп

зодиак

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ОписаниеОВЕНПоскольку звезды рекомендуют практически всем знакам Зодиака встречать год Тигра в узком кругу и не уходить в загул, Овны все январские праздники будут откровенно скучать. Больше гуляйте, меньше контактируйте с теми, кто вам откровенно неприятен. Настоятельно рекомендуется избегать скандалов и ссор. Уважаемые Овны, порой для вас это непросто, но уж постарайтесь! Если станет совсем невмоготу, "улизните" в магазин или куда-нибудь под любым надуманным предлогом. В январе вам лучше всего общаться с самим собой. Ну – или с природой.А вот конец зимы – время активности, но и ее лучше направить на занятия спортом, чем выяснение отношений. Инициатива, напор, желание привести дела и мысли в порядок приветствуются, но звезды советуют все же знать меру и чувствовать границы.Пробуждение природы станет пробуждением и для Овнов. Принимайте витамины, накапливайте энергию в марте, чтобы пожинать плоды в апреле. Особое внимание, дорогие Овны, уделите здоровью. Есть высокий риск простудиться, а это может нарушить все грандиозные планы. Май – время расцвета. Дерзайте, наконец-то пришло ваше время! Но не забывайте чередовать работу и отдых.Июнь – месяц карьерного роста. Очень хорошо Овнам будет заниматься творчеством, делать презентации, в том числе публичные. Все важные дела нужно завершить до середины июля и со спокойным сердцем готовиться к отпуску. Август для этого – лучший летний месяц. Отдых должен быть активным, но без экстрима. Если в отпуск уйти не получилось, притормозите с делами. Все равно период для них неблагоприятный.Из настроения отдыха и драйва уже в сентябре придется вернуться к рутине. Превратить лимон в лимонад поможет самообразование. От будней отдыхаем в дороге: пусть это будут мини-путешествия, даже на сутки. В октябре много гуляем и занимается здоровьем. Как ни странно, но середина осени – очень хорошее время для неторопливых повседневных забот. Посвящаем себя семье. Ноябрь обещает Овнам неплохие финансовые показатели, но демонстрировать всем широту души не стоит: тратим разумно. Кстати, если в планах – любовные победы, то дерзайте. Звезды говорят, что все получится.Декабрь наступит для Овнов неожиданно, упадет как снег на голову. Но это и к лучшему – долгое ожидание праздника выматывает. Важно завершить все дела на работе, чтобы с головой окунуться в предновогоднюю суету. Дарите, получайте подарки, "отрывайтесь" на всю катушку. Уже можно!Знаменитые Овны: Алла Пугачева, Квентин Тарантино, Мария Шарапова, Эмма Уотсон, Леди Гага, Оксана Акиньшина, Ксения Раппопорт, Элтон Джон, Роберт Дауни-младший, Джеки Чан, Эдди Мерфи.ТЕЛЕЦВсе, что любят и ценят Тельцы, воплотится уже в январе. Сытно поесть, вдоволь поспать, гулять и наслаждаться жизнью! В первый месяц зимы вам очень полезно проводить досуг в теплой компании. А вот февраль заставит протрезветь. Нужно мобилизоваться, собраться с силами и пробить лбом стену. Не в первый раз! Главное – не забывать про семью и близких. Всем дарим любовь, радость, милое общение.Март начнется для Тельцов с ощущения невиданного прилива сил. Сексуальных. Вы будете неотразимы! Только, пожалуйста, следите за здоровьем. И – не ссоримся. Иначе вместо любовных побед получим долгие конфликты, которые непросто будет решать.Апрель проводим на природе – впрочем, как и май. День рождения на пикнике – лучшее решение. Только постарайтесь не объедаться. Набирайтесь сил для рывка.Лето для Тельцов – время знакомств, но, в первую очередь, деловых. И работа, работа, работа. К сожалению или к счастью, но лето для вас – не время отдыха в год Тигра. И уж точно не в июне. Желание выдохнуть, обнять близких и уехать куда-нибудь в кабриолете оставим на середину июля. А еще лучше – на август. И никакого активного отдыха. Лежать на пляже или "работать" над собой в спа.Осенью, милые Тельцы, побудьте, скажем, козерогами. Не в смысле душнил и зануд, а в смысле аккуратности, собранности, методичной работы. Планируйте и выстраивайте стратегию. И уже в октябре получите результат. Середина осени прекрасно подходит для обретения навыков и получения новых знаний. Следим за здоровьем, чтобы не подхватить простуду.В ноябре Тельцам хорошо залечь на дно. Никаких конфликтов, никаких рывков, силовых решений. Пусть все течет, как река. Следим, наблюдаем, делаем выводы.В декабре держимся бодрячком! Первый месяц зимы и последний месяц года подарит Тельцам радость общения с близкими, подарки, веселье и приподнятое настроение.Знаменитые Тельцы: Дэвид Бэкхэм, Елизавета II, Эмбер Херд, Данила Козловский, Филипп Киркоров, Марк Цукерберг, Владимир Жириновский, Адель, Лера Кудрявцева, Стас Михайлов, Джордж Клуни, Джессика Альба.БЛИЗНЕЦЫЗимние праздники могут стать для Близнецов источником проблем, если не держать язык за зубами и не пытаться всем показать, на что способны. Спокойно, тихо и плавно перетекаем из новогодней суеты в суровые будни. Не отчаивайтесь: наговориться и показать себя во всей красе вы сможете, но чуть позже.Чтобы было не так трудно, звезды советуют Близнецам представить себя в роли, скажем, разведчика. Вроде вы, а вроде – и не вы. А какой-то собранный, пунктуальный, дисциплинированный человек слова. Держитесь, дорогие Близнецы, хотя будет непросто.Март и апрель – месяцы сложные. Следим за здоровьем, не втягиваемся в конфликты. Если тянет на природу, выбираем для прогулок и отдыха солнечные и теплые дни. В общем, не чихаем на прогноз погоды, чтобы потом не чихать самим. Первая декада мая подарит облегчение. Последний месяц весны – самое время сбросить с себя роль разведчика и стать самими собой. Но не пускайтесь во все тяжкие, поберегите здоровье."Деловая колбаса" - это Близнецы в июне. Проворачиваем схемы, строим бизнес, налаживаем контакты. Возможно, прямо за праздничным столом, в день рождения. Деньги и лавры придут уже в июле.Август - лучшее время для отпуска Близнецов. Море, солнце, пляж. Только осторожнее с выпивкой и едой. Не нравится – не берите. Слушайте интуицию.Великий Близнец Пушкин любил осень, и не зря. Часто для этого знака Зодиака время увядания природы – лучшее для творчества, реализации планов. Вот и в году Тигра сентябрь станет для Близнецов лучшим месяцем. Карьерный рост, возможность "поймать удачу за хвост" позволят быть в теме, следить за трендами, не отставать. И в октябре собрать неплохой урожай. Звезды сулят весомые доходы, которые можно смело тратить на себя и свой имидж.В ноябре Близнецам необходимо крайне внимательно отнестись к своему здоровью. Не пренебрегайте советами и рекомендациями врачей, не игнорируйте прогнозы синоптиков.Декабрь – месяц культуры и отдыха. Театры, концерты, выставки: наконец-то Близнецы смогут и на других посмотреть, и себя показать.Знаменитые Близнецы: Дональд Трамп, Лариса Гузеева, Виктор Цой, Джонни Депп, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Глюкоза, Максим Галкин, Наташа Королева, Максим, принц Уильям, Андрей Аршавин, Кристина Орбакайте, Канье Уэст, Юлия Барановская.РАКДорогие Раки, зимой не требуйте от близких и судьбы всего и сразу! Дайте возможность им побыть собой. Пусть у кого-то будет не тот наряд или макияж. Или пусть на столе вместо пяти мясных блюд окажется три. Главное – отдыхайте. Звезды говорят, что времени на расслабление в год Тигра будет немного. Так что используем любую возможность.Не до отдыха станет уже в феврале: работа, работа, работа.Март превратит Раков в энерджайзеров. Это хорошо, но апрель посвящаем себе. Ходим на вечеринки, в гости, на свидания (вперемежку с работой, конечно). Хорошо гулять на природе, дышать воздухом. Много не тратим! Весна – не лучший период для финансов. Май может стать сложным, если начать упрямиться. Стараемся не ссориться. В конце концов, дорогие Раки, в трудный момент примените любимую тактику "я в домике".Июнь подарит передышку. Но ненадолго: только в первой декаде месяца. Дальше все сложнее. Держитесь крепко, эта "болтанка" долго не отпустит. Работы будет очень много, порядка в ней – очень мало. Секрет успеха – в умении не конфликтовать и не перегружаться. В июле каждый день отдыха будет золотым, даже дни рождения. Используйте их на все сто. Ибо в августе напряги июня вернутся. Но сложно будет не всем Ракам, а только тем, кто смог преодолеть жизненные испытания без ощутимых потерь. Судьба подарит неплохие бонусы.Девиз осени: наблюдаем, анализируем, думаем. Никуда не спешим, но и не пятимся назад. Октябрь - лучшее время, чтобы присмотреться к окружению. Многое станет понятным. Ноябрь Ракам хорошо провести… у воды. Например, в бассейне. Отдыхаем, релаксируем, готовимся к зиме. В этом месяце Ракам очень хорошо посвятить себя семье.Декабрь – время сохранения энергии. Плавно входим в новый год. Огни на елке, подарки, тепло от родных и близких. Очередной непростой год позади, можно сделать выдох.Знаменитые Раки: Том Круз, Селена Гомес, Бенедикт Камбербэтч, Сильвестр Сталлоне, Лионель Месси, Иван Охлобыстин, Сергей Зверев, Вин Дизель, Илон Маск, Ляйсан Утяшева, Егор Крид.ЛЕВЛев в год Тигра – то еще испытание. А потому в январе – веселимся, отдыхаем, кутим на всю катушку. Февраль же потребует собранности. Возможно, месяц станет поворотным в плане карьеры или смены места жительства. В любом случае к внезапным переменам нужно быть готовым и встречать их с трезвой головой.Девиз весны – денег нет, а продержаться надо. Не унываем! Изобретаем пятый угол (Львы это хорошо умеют) и никуда не спешим. Сидим в засаде – весь март. Апрель подарит бонусы: откроется денежный поток (полноводной реки звезды не обещают, но стабильный ручеек обеспечен). Можно будет поесть шашлык на пикниках, расправить гриву. Май – лучшее время для восстановления сил. Но – никакой охоты. Притворяемся котами на солнце, мурлычем и нежимся. Очень пристально следим за здоровьем. Готовимся к летнему сафари.С июня начинается время Львиной светлой полосы. Ловим удачу за хвост, выходим в свет, очаровываем, завлекаем в сети. Деловая сторона также спорится. Бокал мартини – самое то для июньских вечеров.Июль можно посвятить отдыху на море, у океана, там, где вы будете ослепительны. В августе балуем себя оздоровительными процедурами, завязываем ценные знакомства и интенсивно готовимся к рывку.Сентябрь и первая половина октября – время дерзать и в бизнесе, и в карьере. Четко ставьте условия, добивайтесь своего, продвигайте себя и свое дело. Конец октября и весь ноябрь для Львов – период спокойствия. Представьте себя большой птицей, парящей высоко в небе. Никаких резких движений. В личных отношениях – нежность, мягкость и стабильность.Декабрь – месяц подведения итогов. Вы – на коне! То есть король прайда. Ничего никому не доказываем, надеваем корону, садимся на трон и отдыхаем.Знаменитые Львы: Мадонна, Антонио Бандерас, Андрей Кончаловский, Холи Берри, Дэниел Рэдклифф, Дженнифер Лопес, Арнольд Шварценеггер, Барак Обама, Джейсон Стейтем, Зара, Алла Довлатова, Жан Рено, Кара Делевинь, Александр Олешко, Шарлиз Терон.ДЕВАЯнварь: достать пледик, укутаться им – и так до февраля. Но нет. Придется двигаться. Постарайтесь подойти к решению вопросов с максимальной практичностью. В феврале будет полегче. Все дела сами будут укладываться по своим корзинам. Старайтесь, однако, не переутомляться, чтобы не заболеть.Весной слово "надо" для многих Дев будет звучать как приговор, но не отчаивайтесь. Потерпите до середины апреля. Тогда появятся первые результаты титанических трудов. Возможны и денежные поступления. Например, в форме премий. Вы заслужили!Май потребует мобилизации, так как в Девах будут нуждаться буквально все. Вам это приятно, но утомительно. Отдых планируем уже на начало лета.Неделя отпуска в июне – и в бой. Воспользуйтесь благоприятной возможностью, которую дают звезды, и постарайтесь с максимальной выгодой для себя решить накопившиеся вопросы с начальством и в бизнесе. Дивиденды последуют почти сразу. Июль для многих Дев может стать месяцем неожиданных (или долгожданных) признаний. В том числе – предложений руки и сердца. Слушайте свою интуицию.Август – месяц практичный. Все в дом, все для пользы дела. Тратим заработанное рационально. Но и удовольствие от жизни получать не забываем.Если сентябрь – месяц деловой и стабильный, то октябрь буквально выгонит Дев из уютных домов в походы и отпуск. Старайтесь без экстрима. Ноябрь обещает быть напряженным и травмоопасным. Никуда не спешим, осторожнее на дорогах и за рулем. Плавно переходим в зимнюю пору.Время вдохновения, приятных сюрпризов и радости наступает в декабре. Веселитесь, проводите больше дней в кругу близких и получайте подарки.Знаменитые Девы: Сальма Хайек, Бейонсе, Киану Ривз, Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев, Хабиб Нурмагомедов, Александр Ревва, Земфира, Принц Гарри, Александр Овечкин, Костя Цзю, Камерон Диас, Том Фелтон, Руперт Гринт, Софи Лорен, Дарья Мороз, Игорь Сечин, Марина Александрова.ВЕСЫПышные новогодние праздники Весам придется отложить ровно на год. Не расстраивайтесь: в узком кругу будет не менее хорошо, чем при большом скоплении народа. Этот период нужно просто переждать. Зимние месяцы года Тигра могут показаться Весам слишком холодными, и не только из-за низких температур воздуха. Морозно будет внутри. Несмотря на это, для грусти места не оставляем и направляем энергию на наведение порядка в делах и в быту. Побудьте с семьей, позаботьтесь о своем здоровье, навестите друзей. В феврале ситуация особо не уляжется, но к весне уже нужно готовиться: с ней придет потепление.Хозяйка Весов Венера, которая порядком охладилась зимой, постепенно отогревается и уже в марте это станет ощутимо. Можно наконец-то показать себя во всей красе. Блистать и быть душой компании. Тем более что для части Весов актуальной станет смена работы. В апреле Весы будут много трудиться, хотя настроение для работы куда-то улетучится. Чтобы развеяться, проводим больше времени на природе, выезжаем на дачу, за город. Бережем силы и здоровье.В мае звезды также советуют Весам не набирать обороты. Пусть дела идут спокойно, как бы сами по себе. Хотя весна настраивает на романтику и лень, об отдыхе думать рано.Первый месяц лета - время информации. Вливаемся в поток, уверенно в нем движемся, твердо держим штурвал. Разговорам с начальством о зарплате – да. С любимыми о чувствах – да! Если поймать волну, то для всего найдется место и время.В июле внимания потребуют близкие и партнеры. Все, что отдадите в это время, вернется сторицей. Любите, проявляйте заботу, нежность. Старайтесь много не тратить, чтобы к 20-м числам августа у вас была финансовая подушка. Во второй декаде месяца Весам наконец-то можно взять отпуск. Отдыхаем у моря, в теплых краях. И никаких безумств.Хоть Весы и не Тельцы, но именно в сентябре им придется брать быка за рога. Требуйте то, что давно уже должно принадлежать вам. Повышение по службе, расширение полномочий, укрепление позиций в семье. На горизонте появятся интересные люди, будет легко общаться и завязывать знакомства. Октябрь одарит как никогда. День рождения можно смело планировать на широкую ногу. Деньги на это будут, поверьте!И ноябрь, как ни странно, покажется совсем не мрачным. Много гуляем, совершаем мини-поездки. Нагуляйтесь осенью, потому что зима принесет уже совсем другое настроение.Знаменитые Весы: Владимир Путин, Никита Михалков, Моника Белуччи, Павел Дуров, Сергей Безруков, Хью Джекман, Владимир Соловьев, Пеле, Рамзан Кадыров, Тимур Родригез, Аврил Лавин, Кейт Уинслет, Андрей Данилко, Брижит Бардо, Анастасия Стоцкая, Дита фон Тиз.СКОРПИОНЕсли внезапные перемены планов, обстоятельств и декораций вас не выбивают из колеи, зима-2022 - это определенно ваше время года. Веселимся в январе, гадаем на Святки, просто дурачимся в кругу единомышленников. Можете даже прослыть магом или экстрасенсом. Февраль – месяц вдохновения и любви. Главное для Скорпионов – не зазнаться. Пользуйтесь подарками судьбы с холодной головой.В марте уделите особое внимание близким. Побольше говорите и думайте о них, чем о себе. Время благоприятное для Скорпионов, но только если они будут больше отдавать, чем получать. В апреле приводим в порядок дела, до которых до сих пор не доходили руки. Хорошо планировать летние месяцы. Май может принести сбои в самочувствии: долго эйфория длиться не может. Берегите силы, работайте на пониженных оборотах.Июнь – подходящее время для отпуска. Если все хорошо распланировано весной, отдых пройдет как по маслу. А если отпуск получить не удалось, работа будет напоминать мартышкин труд. В июле действовать будет куда как легче. Только без конфликтов, упрямства и истерик. Проявите мудрость и сделайте шаг в сторону, когда того потребует ситуация. Август – время залечь на дно. Много спим, соблюдаем диету и - никаких гостей, застолий, вечеринок. Если в делах что-то застопорилось – не пытаемся переломить ситуацию.Девиз сентября для Скорпионов – деловитость. Вот тут пускать дела на самотек звезды не советуют. Хорошо сделать накопления, транжирство под запретом. Обдумываем проекты, строим планы, воплощать их начинаем уже со второй декады октября. В середине осени Скорпионов будет не узнать. Они станут серьезнее, усилятся аналитические способности, обострится интуиция. До конца ноября нужно привести финансы в порядок, и тогда они начнут умножаться. Будьте внимательны при составлении документов. Не подписывайте не глядя.Перед началом нового календарного года Скорпионам нужно провести ревизию сделанного. А после с головой окунуться в предпраздничную суету.Знаменитые Скорпионы: Леонардо Ди Каприо, Джоди Фостер, Ксения Собчак, Роман Абрамович, Деми Мур, Михаил Галустян, Лолита Милявская, Тильда Суинтон, Евгений Плющенко, Мария Ситтель, Софи Марсо, Билл Гейтс, Хиллари Клинтон, Джулия Робертс, Джо Байден, Олег Меньшиков.СТРЕЛЕЦЕсли можете себе позволить зимний отдых – берите отпуск в январе. И просто бездельничайте. Вы настолько вымотались за 2021 год, что переносить эту усталость на 2022-й - настоящее преступление. Если же придется вновь тащить лямку, не ропщите. И вообще, в зимние месяцы постарайтесь не спорить с начальством. Поменьше конфликтов. Февраль отсутствие отдыха может компенсировать притоком финансов.До второй декады марта нужно потерпеть, там появятся силы и Стрельцы вновь почувствуют пульс жизни. Апрель может стать поворотным в плане карьеры. Не упустите шанс! Если начальство хвалит – не оставляйте это без внимания. Как ни странно, упрочить имидж помогут ненавистные вам отчеты. Не скромничайте: ваши успехи должны быть видны всем.Май лучше провести в спокойном ритме. Будет соблазн заработать, и тут вам решать – перетрудиться снова ради денег или махнуть на все рукой."Орлиный взор, напор, изящный поворот" – все это не для Стрельцов, особенно в июне. Отпуск отложим до августа, а в первом месяце лета… держим язык за зубами, что бы ни происходило. Июль можно посвятить шопингу. А можно провести время с любимыми. Или совместить. Август – время долгожданного отпуска. Но не в походных условиях и не по большой скидке. Позвольте себе комфорт с большой буквы. Силы понадобятся осенью.Сентябрь и октябрь хорошо посвятить обучению. Возможны командировки. Будет удаваться общение, легко налаживаться нужные связи. Можно влюбиться самим или влюбить в себя других. Ноябрь оставляем для того, чтобы сделать глубокий вдох и остановиться. Денег может не хватать, сил – тоже. Просто пережидаем."Нет" конфликтам в декабре! Стрельцам в первый месяц зимы лучше уехать развеяться. И тогда до праздников будет рукой подать.Знаменитые Стрельцы: Наталья Гордиенко, Екатерина Варнава, Тина Тернер, Брэд Питт, Екатерина Андреева, Сергей Светлаков, Милла Йовович, Александр Масляков, Майли Сайрус, Владимир Машков, Елизавета Боярская, Ванесса Паради, Лариса Вербицкая, Эмин Агаларов.КОЗЕРОГЗима – традиционное для Козерогов время праздников, в том числе дней рождения. В год Тигра в этот период будет много неожиданностей, однако настоящих представителей одного из сильнейших знаков Зодиака это не пугает. Амбиции в январе не прячем, но и не выпячиваем. Февраль станет месяцем получения и обработки информации, укрепления уже занятых позиций. Больше гуляем, меньше хандрим. И – не ворчать!Весной многих Козерогов штормит, и весна года Тигра исключением не станет. Март – месяц перепадов давления, настроения, понижения жизненных сил. Уделите внимание семье, особенно детям. Что-то могли упустить. Апрель станет глотком свежего воздуха. Усталость накапливается, но дела потихоньку спорятся. Порадуют порядок в финансах и пробуждение природы.Весенний ветер в мае заставит вспомнить о друзьях и пойти в гости. Это время творчества и мечтаний. Пользуйтесь: такие периоды выпадают нечасто.Июнь вполне может сподвигнуть Козерогов к борьбе и силовому решению вопросов. Будьте мудры и не давайте волю эмоциям. Отдохнуть можно в июле – месяц один из самых сложных в 2022 году. Если придется работать без перерыва, старайтесь меньше говорить и больше слушать. Соблюдаем скоростной режим и не нарушаем. Ничего. Август позволит перевести дыхание, но в этом месяце контроль терять нельзя. Планируем, формируем замыслы, запасаем все необходимое для реализации задуманного.В сентябре всячески избегаем ссор с партнерами. Одинокие Козероги могут флиртовать и заводить отношения. В октябре деньги не тратим. Все крупные проекты нужно отложить, и надолго. Возможно, до следующего года. Ноябрь будет напоминать гонки по вертикали: еще в октябре на работе будет завал, и до конца осени Козерогов ждет беличье колесо, суета и все "прелести" дедлайнов.В декабре многие Козероги будут остро нуждаться в близких. Если в вашей семье есть Козерог – обнимите его, напоите чаем и укутайте в плед. А если ваши близкие – сплошь Козероги, тогда согревайте друг друга. Настроение держим боевое! И не такое видали.Знаменитые Козероги: Мария Захарова, Тамара Гвердцители, Ирина Аллегрова, Адриано Челентано, Рената Литвинова, Дима Билан, Михаил Боярский, Яна Рудковская, Игорь Николаев, Константин Хабенский, Мэрилин Мэнсон, Кейт Миддлтон, Жерар Депардье, Джефф Безос, Михаэль Шумахер, Ингеборга Дапкунайте, Ирина Апексимова, Мел Гибсон, Грета Тунберг, Николай Цискаридзе.ВОДОЛЕЙВ Новый год – никаких фейерверков и игр с огнем. Это может быть по-настоящему опасно! Вообще, Водолеям зимой-2022 будет холодней, чем обычно. Одеваемся тепло. Если январь удастся преодолеть без ЧП, то февраль порадует спокойствием и денежными поступлениями. Может даже вспыхнуть новая любовь!Март, как ни странно, гораздо лучше подойдет для вечеринок, чем январь. Веселитесь, очаровывайте, блистайте. Апрель тенденцию продолжит, да и на работе никаких бурь не ожидается. Можно ждать повышения по службе. А вот май покажет Водолеям, как сильно они устали. На этот месяц неплохо бы иметь денежную подушку. Не конфликтуем, особенно с начальством. И осторожней за рулем!Июнь используем на полную катушку. Водолеи почувствуют себя едиными в трех, четырех и более лицах. Примеряйте разные роли. Переговорщика, миротворца, важного деятеля, мыслителя. Все будет гореть в руках и удаваться как никогда. Но такой напряг тяжело выдержать. В конце июля возьмите паузу на недельку-две. Август заставит набрать скорость. Будет не до развлечений: работы ожидается выше крыши. Напряженный темп сохранится и осенью.Влюбленным Водолеям в сентябре особенно повезет – они будут летать как на крыльях. Все получится в первом месяце осени: и удачные покупки, и дела семейные, и карьера, и бизнес. В октябре нужно быть повнимательней с финансами, есть опасность трат. Проявите дипломатию, не лезьте на рожон. В ноябре можно заявить о своих намерениях, и даже в резкой форме. Не переборщите, но и не давайте себя в обиду. Месяц непростой.Если удалось разрулить все дела до 20-х чисел декабря, смело готовьтесь к застолью. Дети будут центром праздника!Знаменитые Водолеи: Дженнифер Энистон, Алишер Моргенштерн, Криштиану Роналду, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Шакира, Юрий Антонов, Владимир Зеленский, Елена Ваенга, Джастин Тимберлейк, Майкл Джордан, Ирина Дубцова, Алексей Миллер, Робби Уильямс.РЫБЫУдача постучит в дверь Рыб именно в январе-2022. Это ваше время! Романтика, везение, хорошее настроение и приятные люди вокруг. Только отнеситесь очень внимательно к выбору напитков и закусок. Веселитесь до 20-х чисел января, а потом устройте себе отдых.Февраль принесет хорошие доходы. Вам будет везти, так что используйте это время продуктивно.Март для Рыб – время цейтнота. Вроде бы и день рождения, но времени ни на что не хватает, даже на то, чтобы выслушать похвалы или признания в любви. Именно ей, кстати, представители знака Рыб будут просто вынуждены уделить внимание – особенно в апреле.Май звезды советуют посвятить планам и проектам. Постарайтесь организовать все так, чтобы ваши успехи заметило начальство. Тогда фортуна вас не оставит.После весеннего марафона упадок сил неминуем. Отправляйтесь на отдых. Можете для этого взять целый месяц – июнь. В июле удачными будут как раз деловые встречи, командировки, сделки. Август проводим активно, больше времени - в дороге. С партнерами не спорим, а учимся искусству компромисса. Переговоры удачны.Сентябрь Рыбам нужно провести в медитации и созерцании. Никаких резких движений. Отдых у водоема, минимум стрессов. В октябре наводим порядок в делах, но избегаем лишней активности. Ноябрь позволит подвести итоги за год, и если что-то не успели – постарайтесь не откладывать в долгий ящик. Тем, кто "лето красное пропел", зима может нанести удар по финансам.А те Рыбы, которые хорошо трудились весь год, в декабре соберут неплохой урожай из премий и подарков. Уделите максимальное время близким и любимым.Знаменитые Рыбы: Сергей Лавров, Михаил Горбачев, Александр Гордон, Ион Кику, Анна Семенович, Гарик Харламов, Михаил Пореченков, Шэрон Стоун, Брюс Уиллис, Реджеп Эрдоган, Рианна, Наталья Водянова, Дэниел Крэйг, Елена Яковлева, Михаил Мишустин, Сергей Бурунов, Алексей Ягудин.

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в мире, гороскоп, зодиак