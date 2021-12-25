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Извержение вулкана на острове Пальма, длившееся три месяца, завершилось
Извержение вулкана на острове Пальма, длившееся три месяца, завершилось
Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершено, об этом официально заявили в субботу власти.
2021-12-25T17:11+0200
2021-12-25T17:11+0200
2021-12-25T17:27+0200
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извержение вулкана
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершено, об этом официально заявили в субботу местные власти. По словам советника по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Переса, проявлять активность вулкан перестал еще 13 декабря, однако сейсмологи хотели подождать, чтобы убедиться, что извержение не начнется снова.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство из них жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.
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в мире, испания, извержение вулкана
Извержение вулкана на острове Пальма, длившееся три месяца, завершилось
17:11 25.12.2021 (обновлено: 17:27 25.12.2021)
Власти испанского острова Пальма официально объявили об окончании извержения вулкана, начавшегося в середине сентября.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершено, об этом официально заявили в субботу местные власти.
По словам советника по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Переса, проявлять активность вулкан перестал еще 13 декабря, однако сейсмологи хотели подождать, чтобы убедиться, что извержение не начнется снова.
"Было подтверждено научным комитетом и сейчас можно сказать с уверенностью: нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов", – заявил Перес.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За время извержения лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушены более 1600 строений, большинство из них жилые дома, пострадали 74 километра дорог, эвакуированы более 7 тысяч человек.