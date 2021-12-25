https://ru.sputnik.md/20211225/kanikuly-immunitet-santa-simptom-47515326.html

Мир за сутки: зимние каникулы, иммунитет Санты и симптомы "омикрона"

Мир за сутки: зимние каникулы, иммунитет Санты и симптомы "омикрона"

Мир за сутки: зимние каникулы, иммунитет Санты и симптомы "омикрона"

2021-12-25T08:47+0200

2021-12-25T08:47+0200

2021-12-25T10:02+0200

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. С 25 декабря у учащихся начальных, гимназических и лицейских школ Молдовы начинаются зимние каникулы. Зимние каникулы продлятся 16 дней, а вновь вернутся за парты ученики уже в следующем году, 10 января.Предыдущие - осенние каникулы - в школах Молдовы, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении, были продлены на семь дней в административно-территориальных единицах страны, где на тот момент был установлен "красный код" эпидемиологической опасности. Таким образом, каникулы начались на два дня раньше, 25 октября, и закончились 7 ноября.Следующие каникулы - весенние - начнутся 5 марта 2022 года и продлятся 4 дня.В ВОЗ заверили, что Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусуСанта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19 и доставит подарки детям, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям", – рассказала Ван Керкхове в видеообращении.Штамм "омикрон" вызывает специфические симптому у привитых людейУ привитых людей, заразившихся новым омикрон-штаммом коронавируса, появляются отличительные симптомы, которые характерны только для вакцинированных. Об этом говорится в публикации британской Express, сообщает РИА Новости.В статье отмечается, что помимо уже известных реакций организма на заражение, таких, как высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния, "омикрон" сопровождается и другими, свойственными только ему, проявлениями.Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.Ранее Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее "дельты".По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 278 миллионов.На утро 25 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 278 866 214. Из них 5 392 020 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (51 962 787). Следом идут Индия (34 772 626) и Бразилия (22 234 623).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (11 958 841), Россия (10 164 951), Турция (9 268 486), Франция (9 088 232), Германия (6 982 238), Иран (6 181 784) и Испания (5 718 007).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 815 440 случаев заражения, в Румынии – 1 801 798.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 374 120. В пятницу профильное министерство сообщило о 368 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9589, выздоровели 359 918 человек.

https://ru.sputnik.md/20210731/shkolnyy-kalendar-i-kanikuly-2021-2022-43431650.html

https://ru.sputnik.md/20211224/voz-omikron-vyyavlen-110-strani-mir-47503651.html

https://ru.sputnik.md/20211224/chto-vyyasnil-minzdrav-posle-skandala-s-prosrochennymi-vaktsinami-47505015.html

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