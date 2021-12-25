https://ru.sputnik.md/20211225/maska-omikron-47528040.html
Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
Профессор Университета Джорджа Вашингтона заявила о бесполезности тканевых масок против "омикрона".
2021-12-25T20:11+0200
2021-12-25T20:11+0200
2021-12-25T20:11+0200
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в интервью CNN заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь, пишут Известия.В качестве более надежной защиты она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с большей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.Тканевую же маску можно надеть только поверх более надежной медицинской, поскольку она может нести только декоративную функцию."Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну", — подчеркнула эксперт.
https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html
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в мире, сша, маски
Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"
Профессор Университета Джорджа Вашингтона заявила о бесполезности тканевых масок против штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik.
Тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в интервью CNN заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь, пишут Известия
.
"Тканевые маски — это не более чем украшение для лица. Им нет места в контексте (распространения – ред.) "омикрона", — сказала профессор.
В качестве более надежной защиты она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с большей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.
Тканевую же маску можно надеть только поверх более надежной медицинской, поскольку она может нести только декоративную функцию.
"Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну", — подчеркнула эксперт.