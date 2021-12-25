https://ru.sputnik.md/20211225/maska-omikron-47528040.html

Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"

Профессор рассказала, какие маски могут защитить от "омикрона"

Профессор Университета Джорджа Вашингтона заявила о бесполезности тканевых масок против "омикрона".

2021-12-25T20:11+0200

2021-12-25T20:11+0200

2021-12-25T20:11+0200

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в интервью CNN заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь, пишут Известия.В качестве более надежной защиты она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с большей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.Тканевую же маску можно надеть только поверх более надежной медицинской, поскольку она может нести только декоративную функцию."Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну", — подчеркнула эксперт.

https://ru.sputnik.md/20211225/vrach-rasskazal-chto-uvelichivaet-shansy-zarazitsya-koronavirusom-47526791.html

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