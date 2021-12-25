https://ru.sputnik.md/20211225/mayya-sandu-sammit-sng-47520614.html

Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ

Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ

Молдавский президент готова, по ее словам, посетить мероприятие, если в повестку будут вопросы экономического сотрудничества.

2021-12-25T12:19+0200

2021-12-25T12:19+0200

2021-12-25T13:47+0200

политика

снг

саммит

майя санду

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0a9f57848aa61db03c53068d8c929a5.jpg

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Молдова не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, заявила президент Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.Отметим, что позицию молдавского президента уже раскритиковали некоторые молдавские политики. Так, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал Санду "не упускать отличную возможность пообщаться"."Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехала. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", – сказал Додон. По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

снг, саммит, майя санду, в молдове, молдова