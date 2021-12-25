https://ru.sputnik.md/20211225/mayya-sandu-sammit-sng-47520614.html
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
Молдавский президент готова, по ее словам, посетить мероприятие, если в повестку будут вопросы экономического сотрудничества.
2021-12-25T12:19+0200
2021-12-25T12:19+0200
2021-12-25T13:47+0200
политика
снг
саммит
майя санду
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0a9f57848aa61db03c53068d8c929a5.jpg
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Молдова не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, заявила президент Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.Отметим, что позицию молдавского президента уже раскритиковали некоторые молдавские политики. Так, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал Санду "не упускать отличную возможность пообщаться"."Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехала. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", – сказал Додон. По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_e49bb0f6e63d1b61e71b8a6dd284d25c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
снг, саммит, майя санду, в молдове, молдова
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
12:19 25.12.2021 (обновлено: 13:47 25.12.2021)
Молдавский президент готова, по ее словам, посетить саммит СНГ, если в повестку будут входить вопросы экономического сотрудничества.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Молдова не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, заявила президент Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.
"Официально мы не получили приглашения на это мероприятие. Если оно будет получено, я его изучу и приму решение. Все зависит от повестки дня. Если это будут вопросы экономического сотрудничества, то я готова сотрудничать", – заявила глава молдавского государства.
Отметим, что позицию молдавского президента уже раскритиковали некоторые молдавские политики. Так, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал Санду "не упускать отличную возможность пообщаться".
"Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехала. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", – сказал Додон.
По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.
Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.