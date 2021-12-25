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https://ru.sputnik.md/20211225/mayya-sandu-sammit-sng-47520614.html
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ
Молдавский президент готова, по ее словам, посетить мероприятие, если в повестку будут вопросы экономического сотрудничества.
2021-12-25T12:19+0200
2021-12-25T13:47+0200
политика
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саммит
майя санду
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Молдова не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, заявила президент Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.Отметим, что позицию молдавского президента уже раскритиковали некоторые молдавские политики. Так, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал Санду "не упускать отличную возможность пообщаться"."Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехала. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", – сказал Додон. По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств. Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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снг, саммит, майя санду, в молдове, молдова

Санду заявила, что пока не получила приглашение на саммит СНГ

12:19 25.12.2021 (обновлено: 13:47 25.12.2021)
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2021
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Молдавский президент готова, по ее словам, посетить саммит СНГ, если в повестку будут входить вопросы экономического сотрудничества.
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Молдова не получала официального приглашения на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, заявила президент Майя Санду в эфире одного из молдавских телеканалов.
"Официально мы не получили приглашения на это мероприятие. Если оно будет получено, я его изучу и приму решение. Все зависит от повестки дня. Если это будут вопросы экономического сотрудничества, то я готова сотрудничать", – заявила глава молдавского государства.
Отметим, что позицию молдавского президента уже раскритиковали некоторые молдавские политики. Так, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон призвал Санду "не упускать отличную возможность пообщаться".
"Было бы большой ошибкой, если бы президент не поехала. Я призываю оставить эмоции и поехать на саммит. Корона не упадет", – сказал Додон.
По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.
Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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