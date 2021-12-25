https://ru.sputnik.md/20211225/moldova-set-poddelny-kovid-sertifikaty-47523490.html

В Молдове раскрыта сеть по продаже поддельных ковид-сертификатов

В Молдове раскрыта сеть по продаже поддельных ковид-сертификатов

В результате обысков обнаружены поддельные документальные согласия на иммунизацию и свидетельства о прививках.

2021-12-25T16:13+0200

2021-12-25T16:13+0200

2021-12-25T16:24+0200

уголовное дело

мошенники

пограничная полиция

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молдова

сертификат

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Сотрудники Северного управления Пограничной полиции Молдовы провели в Рышканах обыски у лиц, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных ковид-сертификатов.Сообщается, что в результате обысков обнаружены документальные согласия на иммунизацию, свидетельства о прививках и соответствующий журнал регистрации."Сотрудники Пограничной полиции установили, что эта сеть имела специальную современную технику печати и обработки изображений, с помощью которой создавались поддельные документы. Злоумышленники работали по схеме, в которой каждому из них отводилась определенная роль", – сообщает официальный интернет-ресурс погранполиции. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ru.sputnik.md/20211126/nats-zaderzhal-esche-odnogo-figuranta-dela-o-poddelnykh-covid-sertifikatakh-46743006.html

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2021

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уголовное дело, мошенники, пограничная полиция, в молдове, молдова, сертификат, вакцинация