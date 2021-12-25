https://ru.sputnik.md/20211225/ms-21-300-pervyy-polet-47520721.html
Новейший российский лайнер МС-21-300 совершил первый полет
Новейший российский лайнер МС-21-300 совершил первый полет
Состоялся первый полет самолета МС-21-300 с крылом из российских композитов
2021-12-25T11:45+0200
2021-12-25T11:45+0200
2021-12-25T11:45+0200
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КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Самолет МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов впервые совершил полет. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Ростех"."Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме", – сообщили в "Ростехе".Сообщается, что самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, героя России Олега Кононенко."Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического... Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", – рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.МС-21-300/310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов, которые были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома.
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полет, самолет
КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Самолет МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов впервые совершил полет. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Ростех".
"Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме", – сообщили в "Ростехе".
Сообщается, что самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, героя России Романа Таскаева и летчика-испытателя, героя России Олега Кононенко.
"Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию", – заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
"Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического... Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", – рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
МС-21-300/310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов, которые были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома.