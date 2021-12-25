Новогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют

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Что делать, если традиционные елочные украшения уже надоели? Конечно же, создать свои собственные! Или переделать и переосмыслить те, что используются ежегодно. И тут все зависит только от вашей фантазии и находчивости.