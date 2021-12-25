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Новогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют
Новогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют
Самый странные и необычные елочные украшения со всего мира.
2021-12-25T18:11+0200
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фото, мультимедиа, украшение, елка, рождество

Новогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют

18:11 25.12.2021 (обновлено: 18:40 25.12.2021)
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Что делать, если традиционные елочные украшения уже надоели? Конечно же, создать свои собственные! Или переделать и переосмыслить те, что используются ежегодно. И тут все зависит только от вашей фантазии и находчивости.
© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno

Компания по производству нижнего белья из Токио не долго искала декор, и украсила елку своей продукцией.

Компания по производству нижнего белья из Токио не долго искала декор, и украсила елку своей продукцией. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Yoshikazu Tsuno

Компания по производству нижнего белья из Токио не долго искала декор, и украсила елку своей продукцией.

© AFP 2021 / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Рождественская елка с кроссовками в виде елочных игрушек в Нью-Йорке.

Рождественская елка с кроссовками в виде елочных игрушек в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Rob Kim/Getty Images for iHeartRadio

Рождественская елка с кроссовками в виде елочных игрушек в Нью-Йорке.

© AP Photo / Jens Meyer

Елочная игрушка в виде братвурста – излюбленного традиционного блюда из Германии.

Елочная игрушка в виде братвурста – излюбленного традиционного блюда из Германии. - Sputnik Молдова
3/12
© AP Photo / Jens Meyer

Елочная игрушка в виде братвурста – излюбленного традиционного блюда из Германии.

© AFP 2021 / Christof Stache

Самый большой елочный шар из выдувного стекла был изготовлен в Германии в 2010 году.

Самый большой елочный шар из выдувного стекла был изготовлен в Германии в 2010 году. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Christof Stache

Самый большой елочный шар из выдувного стекла был изготовлен в Германии в 2010 году.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Елочная игрушка в виде фрагмента картины "Крик" Эдварда Мунка.

Елочная игрушка в виде фрагмента картины &quot;Крик&quot; Эдварда Мунка. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Елочная игрушка в виде фрагмента картины "Крик" Эдварда Мунка.

© AFP 2021 / Karim Sahib

На этой лесной красавице в Дубае, похоже, больше игрушек, чем иголок.

На этой лесной красавице в Дубае, похоже, больше игрушек, чем иголок. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Karim Sahib

На этой лесной красавице в Дубае, похоже, больше игрушек, чем иголок.

© AP Photo / Frank Augstein

Елочные игрушки в виде Санта-Клауса в шортах в Лондоне.

Елочные игрушки в виде Санта-Клауса в шортах в Лондоне. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Frank Augstein

Елочные игрушки в виде Санта-Клауса в шортах в Лондоне.

© AFP 2021 / Michal Cizek

Немного жуткие игрушки в виде кукольных голов на елке в Праге.

Немного жуткие игрушки в виде кукольных голов на елке в Праге. - Sputnik Молдова
8/12
© AFP 2021 / Michal Cizek

Немного жуткие игрушки в виде кукольных голов на елке в Праге.

© AFP 2021 / Ina Fassbender

А этот декор точно придется по душе всем любителям компьютерных игр и гаджетов.

А этот декор точно придется по душе всем любителям компьютерных игр и гаджетов. - Sputnik Молдова
9/12
© AFP 2021 / Ina Fassbender

А этот декор точно придется по душе всем любителям компьютерных игр и гаджетов.

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанк

Странные, но интересные поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.

Странные, но интересные поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
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Странные, но интересные поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.

© AP Photo / Firdia Lisnawati

Похоже, на Бали нет елок. Вот и приходится делать их из подручных средств: солома, гирлянды и непременный атрибут современности – медицинские маски.

Похоже, на Бали нет елок. Вот и приходится делать их из подручных средств: солома, гирлянды и непременный атрибут современности – медицинские маски. - Sputnik Молдова
11/12
© AP Photo / Firdia Lisnawati

Похоже, на Бали нет елок. Вот и приходится делать их из подручных средств: солома, гирлянды и непременный атрибут современности – медицинские маски.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Игрушки с неповторимой индивидуальностью на международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.

Игрушки с неповторимой индивидуальностью на международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии &quot;Christmas Time. 100 дней до Нового года&quot; в Центральном доме художника в Москве. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Игрушки с неповторимой индивидуальностью на международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.

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