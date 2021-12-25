Новогодний декор: елочные игрушки мира, которые удивляют

Компания по производству нижнего белья из Токио не долго искала декор, и украсила елку своей продукцией.
Компания по производству нижнего белья из Токио не долго искала декор, и украсила елку своей продукцией.
Рождественская елка с кроссовками в виде елочных игрушек в Нью-Йорке.
Рождественская елка с кроссовками в виде елочных игрушек в Нью-Йорке.
Елочная игрушка в виде братвурста – излюбленного традиционного блюда из Германии.
Елочная игрушка в виде братвурста – излюбленного традиционного блюда из Германии.
Самый большой елочный шар из выдувного стекла был изготовлен в Германии в 2010 году.
Самый большой елочный шар из выдувного стекла был изготовлен в Германии в 2010 году.
Елочная игрушка в виде фрагмента картины "Крик" Эдварда Мунка.
Елочная игрушка в виде фрагмента картины "Крик" Эдварда Мунка.
На этой лесной красавице в Дубае, похоже, больше игрушек, чем иголок.
На этой лесной красавице в Дубае, похоже, больше игрушек, чем иголок.
Елочные игрушки в виде Санта-Клауса в шортах в Лондоне.
Елочные игрушки в виде Санта-Клауса в шортах в Лондоне.
Немного жуткие игрушки в виде кукольных голов на елке в Праге.
Немного жуткие игрушки в виде кукольных голов на елке в Праге.
А этот декор точно придется по душе всем любителям компьютерных игр и гаджетов.
А этот декор точно придется по душе всем любителям компьютерных игр и гаджетов.
Странные, но интересные поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.
Странные, но интересные поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене.
Похоже, на Бали нет елок. Вот и приходится делать их из подручных средств: солома, гирлянды и непременный атрибут современности – медицинские маски.
Похоже, на Бали нет елок. Вот и приходится делать их из подручных средств: солома, гирлянды и непременный атрибут современности – медицинские маски.
Игрушки с неповторимой индивидуальностью на международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.
Игрушки с неповторимой индивидуальностью на международной торговой ярмарке новогодней и праздничной индустрии "Christmas Time. 100 дней до Нового года" в Центральном доме художника в Москве.